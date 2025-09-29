Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Rau lạc tiên hái phần đọt của cây rồi rửa sạch sẽ để ráo - dùng khoảng 150g rau.

200g thịt bò ướp với gia vị: 1 muỗng xì dầu, 2 tép tỏi nhỏ, 1/2 muỗng dầu ăn và ít tiêu. Để 15 phút cho thấm.

Làm nóng chảo cho dầu ăn và tỏi giã dập vào, phi cho dậy mùi thơm, rồi cho thịt bò đã ướp vào xào chín.

Tiếp thêm rau lạc tiên vào đảo đều nhẹ nhàng (vì rau rất non và nhanh chín) nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhé!

Khi chín cho ra đĩa, thêm chén nước chấm kèm là xì dầu dầm ớt xiêm.