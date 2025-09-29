Mới nhất
Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Thứ hai, 16:52 29/09/2025
GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.

Lạc tiên - Loại rau đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 1.

Lạc tiên (tùy vùng miền mà còn gọi là đọt nhãn lồng, chùm bao, lồng đèn, bọc đường) là loại cây mọc dại nơi thôn quê, có mặt khắp 3 miền nhưng phổ biến nhất vẫn là ở miền Bắc. Chúng được tìm thấy chủ yếu ở những nơi bờ bụi, dễ leo quấn như hàng rào, bờ ao… Trừ rễ, hầu hết các bộ phận khác của cây lạc tiên đều có thể dùng làm dược liệu. Trong đó, lá và quả chín của loại cây này còn được người dân ở một số tỉnh thành miền Bắc tận dụng làm thức ăn, xem như đặc sản "trời ban".

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 2.

Theo BSCK II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (cơ sở 3), lạc tiên không chỉ được sử dụng như 1 loại rau sạch mà còn là vị thuốc trị mất ngủ. Loại rau này có nhiều tác dụng như an thần, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và lo âu, hỗ trợ ổn định huyết áp và nhịp tim nhờ hàm lượng flavonoid. Ngoài ra, rau lạc tiên còn có tính kháng viêm, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt giải độc và có thể dùng ngoài da để trị các vấn đề về da như mụn nhọt, lở loét.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 3.

Rau lạc tiên có thể chế biến thành nhiều món, tương tự như các loại rau thường thấy khác. Đơn giản nhất là rau lạc tiên luộc, còn cầu kỳ hơn thì đem xào tỏi (hoặc thịt bò), nấu canh thịt băm (hoặc tôm) hay nhúng lẩu… đều ngon. Vì mọc tự nhiên nên lạc tiên được người dân miền Bắc xem như rau sạch, chỉ cần sơ chế đơn giản là có thể đem nấu ăn. Điều thú vị là rau lạc tiên khi rửa với nước thường tạo thành bọt như xà phòng do lá chứa nhiều saponin. Khi tiếp xúc với nước, chất saponin trung hòa với nước và tạo bọt nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe con người hay chất lượng món ăn.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 4.

Ngoài các món được chế biến từ rau tươi, người dân còn thái nhỏ lạc tiên và đem phơi khô, dùng để sắc thành nước uống, giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ điều trị chứng lo âu…, từ đó tăng cường sức khỏe.

Rau lạc tiên sau khi rửa sạch thì đem chế biến thành các món tùy ý. Loại rau này nhanh chín nên chỉ cần nấu trong thời gian ngắn, khoảng mấy phút là tắt bếp ngay để rau chín tới, giữ được màu xanh tự nhiên và tăng độ giòn, ngon. Dưới đây là món ngon bạn có thể tham khảo với rau lạc tiên.

Hai món ăn từ rau lạc tiên

1

Cách làm rau lạc tiên xào thịt bò

Rau lạc tiên hái phần đọt của cây rồi rửa sạch sẽ để ráo - dùng khoảng 150g rau.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 5.

200g thịt bò ướp với gia vị: 1 muỗng xì dầu, 2 tép tỏi nhỏ, 1/2 muỗng dầu ăn và ít tiêu. Để 15 phút cho thấm.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 6.

Làm nóng chảo cho dầu ăn và tỏi giã dập vào, phi cho dậy mùi thơm, rồi cho thịt bò đã ướp vào xào chín.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 7.

Tiếp thêm rau lạc tiên vào đảo đều nhẹ nhàng (vì rau rất non và nhanh chín) nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhé!

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 8.

Khi chín cho ra đĩa, thêm chén nước chấm kèm là xì dầu dầm ớt xiêm.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 9.

Cây lạc tiên trị mất ngủ, giúp an thần, ngủ ngon. Người mắc chứng tim hồi hộp, tâm phiền muộn, mất ngủ có thể dùng lá tươi ăn nấu canh, sắc lấy nước uống hoặc cũng có thể uống phối hợp với lá sen.

Ngoài hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, ngủ hay mơ, lạc tiên còn khắc phục được tình trạng phụ nữ hành kinh sớm.

Cây này còn được chiết xuất để dùng làm hoạt chất an thần giúp chống căng thẳng dành cho người lao động trí óc, giảm nguy cơ suy nhược hệ tim mạch nói riêng và cơ thể nói chung.

Ngoài ra, nó giúp giải độc, mát gan. Bạn có thể dùng lạc tiên trong trường hợp bị nóng trong người hoặc đau mắt đỏ.

2

Cách làm rau lạc tiên luộc

Rau lạc tiên khi hái nên chọn phần ngọn, về rửa sạch sẽ để ráo. Dùng khoảng 200g.

Nấu sôi nước cho ít đường, muối, dầu ăn, vắt miếng nước chanh vào. Đây là bí quyết để có đĩa rau giữ được màu xanh và bóng mướt.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 10.

Vớt rau ra rổ inox cho ráo rồi xếp lên đĩa, có thể chấm kèm: Xì dầu dầm ớt, nước mắm tỏi ớt hoặc nước thịt kho.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ - Ảnh 11.
Phương Nghi (t/h)
Top