Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ
GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.
Lạc tiên - Loại rau đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ
Hai món ăn từ rau lạc tiên
Cách làm rau lạc tiên xào thịt bò
Rau lạc tiên hái phần đọt của cây rồi rửa sạch sẽ để ráo - dùng khoảng 150g rau.
200g thịt bò ướp với gia vị: 1 muỗng xì dầu, 2 tép tỏi nhỏ, 1/2 muỗng dầu ăn và ít tiêu. Để 15 phút cho thấm.
Làm nóng chảo cho dầu ăn và tỏi giã dập vào, phi cho dậy mùi thơm, rồi cho thịt bò đã ướp vào xào chín.
Tiếp thêm rau lạc tiên vào đảo đều nhẹ nhàng (vì rau rất non và nhanh chín) nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhé!
Khi chín cho ra đĩa, thêm chén nước chấm kèm là xì dầu dầm ớt xiêm.
Cây lạc tiên trị mất ngủ, giúp an thần, ngủ ngon. Người mắc chứng tim hồi hộp, tâm phiền muộn, mất ngủ có thể dùng lá tươi ăn nấu canh, sắc lấy nước uống hoặc cũng có thể uống phối hợp với lá sen.
Ngoài hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, ngủ hay mơ, lạc tiên còn khắc phục được tình trạng phụ nữ hành kinh sớm.
Cây này còn được chiết xuất để dùng làm hoạt chất an thần giúp chống căng thẳng dành cho người lao động trí óc, giảm nguy cơ suy nhược hệ tim mạch nói riêng và cơ thể nói chung.
Ngoài ra, nó giúp giải độc, mát gan. Bạn có thể dùng lạc tiên trong trường hợp bị nóng trong người hoặc đau mắt đỏ.
Cách làm rau lạc tiên luộc
Rau lạc tiên khi hái nên chọn phần ngọn, về rửa sạch sẽ để ráo. Dùng khoảng 200g.
Nấu sôi nước cho ít đường, muối, dầu ăn, vắt miếng nước chanh vào. Đây là bí quyết để có đĩa rau giữ được màu xanh và bóng mướt.
Vớt rau ra rổ inox cho ráo rồi xếp lên đĩa, có thể chấm kèm: Xì dầu dầm ớt, nước mắm tỏi ớt hoặc nước thịt kho.
