3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

Thứ tư, 19:43 31/12/2025 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.

3 Món ngon dễ làm cho bữa cơm sum họp ngày Tết Dương lịch 2025 - Ảnh 1.Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

GĐXH - Khám phá cách làm chân giò nhồi thịt siêu ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình. Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giúp dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh.

Gỏi gà bắp cải

Đây là một trong những món ăn dễ làm, tận dụng được thực phẩm quý trong ngày lạnh là bắp cải. Món ăn này thanh mát, giúp cân bằng hương vị và cung cấp thêm rau xanh cho bữa ăn trong những ngày nghỉ lễ tiệc tùng liên miên.

Nguyên liệu chính:

Gà luộc xé sợi, bắp cải, cà rốt, hành tây, rau răm, tỏi, ớt, nước mắm, đường, chanh.

Cách làm:

Gà luộc chín, để nguội rồi xé vừa ăn, ướp nhẹ muối và tiêu. Bắp cải thái sợi mỏng, ngâm nước đá 10 phút cho giòn và cũng bớt vị hăng, rồi để ráo. Hành tây thái mỏng, ngâm nước đá hoặc giấm đường để giảm hăng. Rau răm rửa sạch, thái nhỏ, ớt bỏ hạt, thái lát mỏng; tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Pha nước trộn gỏi chua ngọt từ nước mắm, đường và nước cốt chanh, thêm tỏi ớt băm. Trộn đều thịt gà với bắp cải, hành tây, cà rốt, rau răm và nước trộn. Có thể rắc thêm lạc rang để tăng độ bùi.

3 Món ngon dễ làm cho bữa cơm sum họp ngày Tết Dương lịch 2025 - Ảnh 2.

Gòi gà bắp cải

Ếch chiên trứng muối

Thịt ếch mềm dai kết hợp cùng trứng muối béo ngậy tạo nên món ăn đậm đà, hấp dẫn, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình ngày lễ. Thịt ếch mềm dai, trứng muối thơm ngon, sền sệt, gia vị được nêm nếm vừa phải, ăn một lần sẽ nhớ hương vị.

Nguyên liệu:

500g thịt ếch, 4 trứng muối, tỏi, gừng, hành băm, gia vị thông dụng, bột mì, dầu ăn.

Cách làm:

Thịt ếch làm sạch, ướp gia vị vừa ăn rồi áo qua bột mì, chiên vàng giòn. Trứng muối hấp chín, nghiền nhuyễn. Phi thơm tỏi, cho trứng muối vào xào sánh mịn, sau đó cho ếch chiên vào đảo đều đến khi thấm sốt.

3 Món ngon dễ làm cho bữa cơm sum họp ngày Tết Dương lịch 2025 - Ảnh 3.

Món salad súp lơ xanh và trứng

Nguyên liệu:

Súp lơ xanh, trứng gà, mayonnaise, xì dầu, siro bắp, dầu mè, vừng rang, hành lá, muối, tiêu.

Cách làm món salad súp lơ xanh và trứng

Bước 1: Súp lơ xanh xả sạch dưới vòi nước một lượt để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất bám vào. Ngâm trong chậu nước có pha chút giấm khoảng 20 phút giúp kháng khuẩn, loại bỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bụi bẩn…

Cắt từng nhánh súp lơ, rửa lại lần nữa. Đen chần nhanh súp lơ trong nước sôi khoảng 1 phút rồi để nguội. Trứng luộc chín, bóc vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Bước 2: Chuẩn bị một bát tô cho các nguyên liệu gồm mayonnaise, xì dầu, siro bắp, dầu mè, vừng rang, muối và tiêu thành sốt. Sau đó cho trứng vào và trộn thêm một lần nữa. Khi trộn cần trộn nhẹ tay để không bị lát.

Bước 3: Sau khi trộn xong, bạn cho salad súp lơ xanh, trứng ra đĩa, rắc hành lá xắt nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Món salad súp lơ xanh và trứng vị ngọt thanh, giòn đặc trưng. Khi kết hợp súp lơ cùng với những loại thực phẩm khác sẽ khiến món ăn thêm phần hấp dẫn và kích thích vị giác. Súp lơ xanh tươi, giòn kết hợp với trứng mềm thơm, béo bùi cùng hương vị sốt mayonnaise làm nên tổng thể món ăn tuyệt vời.

3 Món ngon dễ làm cho bữa cơm sum họp ngày Tết Dương lịch 2025 - Ảnh 4.

Món súp lơ xanh và trứng dễ làm, bổ dưỡng

3 Món ngon dễ làm cho bữa cơm sum họp ngày Tết Dương lịch 2025 - Ảnh 5.Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng

GĐXH – Ớt sừng xanh được xem là thực phẩm giúp làm ấm phổi, hỗ trợ đường hô hấp trong những ngày đông lạnh. Tuy nhiên, rất ít người biết cách tận dụng loại ớt này để chế biến thành món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

3 Món ngon dễ làm cho bữa cơm sum họp ngày Tết Dương lịch 2025 - Ảnh 6.Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

