Rẻ hơn Kia Morning, hatchback điện cỡ B giá 270 triệu đồng thiết kế đẹp, phạm vi hoạt động 430 km cạnh tranh Mazda 2

Hatchback điện cỡ B giá 270 triệu đồng thiết kế đẹp, phạm vi hoạt động 430 km cạnh tranh Mazda 2

Good Cat 2027

Ora vừa chính thức ra mắt Good Cat 2027 tại thị trường Trung Quốc với 5 phiên bản dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu hatchback nhỏ gọn nhưng có phong cách riêng.

So với thế hệ trước, Good Cat 2027 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế retro đặc trưng với phần đầu bo tròn và cụm đèn pha lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển. Cách tạo hình này giúp mẫu xe duy trì diện mạo khác biệt trong nhóm hatchback điện cỡ B, nơi BYD Dolphin cũng là một cái tên đáng chú ý.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nằm ở bộ mâm màu đen mới, đi kèm kẹp phanh cùng tông màu và lốp 225/55 R18. Xe có chiều dài 4.235 hoặc 4.242 mm, rộng 1.825 mm và cao 1.596 hoặc 1.632 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm, gần tương đồng với BYD Dolphin.

Good Cat 2027 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế retro đặc trưng với phần đầu bo tròn

Ngoại thất còn được bổ sung nhiều màu sơn mới. Trong đó, màu đỏ Rhodonite lấy cảm hứng từ đá rhodonite, bên cạnh các lựa chọn hồng san hô, trắng ngọc trai, xám Tahiti và xanh lá. Cách phối màu này tiếp tục nhấn mạnh phong cách trẻ trung, khác biệt hoàn toàn với phong cách thiết kế của BYD Dolphin.

Bên trong cabin, xe sử dụng màn hình trung tâm dạng nổi kích thước lớn, cần số đặt trên cột lái và vô-lăng ba chấu dạng tròn mới. Hệ thống thông tin giải trí cũng được điều chỉnh về chip xử lý, dù thông tin chi tiết về phần cứng chưa được công bố đầy đủ. Xe có 4 lựa chọn màu nội thất gồm nâu gỗ đàn hương, xanh đá, xanh lá cây và xanh dương.

Riêng phiên bản 430 km GT Magnolia Edition được cung cấp phối màu nội thất đen/vàng độc quyền.

Riêng phiên bản 430 km GT Magnolia Edition được cung cấp phối màu nội thất đen/vàng độc quyền. Tùy phiên bản, danh sách trang bị có thể bao gồm sạc không dây cho điện thoại, ghế trước sưởi và thông gió, cửa hậu chỉnh điện, đèn pha thích ứng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Đây cũng là nhóm trang bị giúp mẫu xe tạo thêm khác biệt khi được đặt cạnh BYD Dolphin.





Về hệ thống truyền động, Good Cat 2027 sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 138 mã lực.

Về hệ thống truyền động, Good Cat 2027 sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 138 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin tương ứng phạm vi hoạt động 335 km và 430 km theo tiêu chuẩn CLTC. Phiên bản phạm vi 335 km phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, trong khi bản 430 km hướng tới người dùng thường xuyên di chuyển xa hơn và muốn giảm số lần sạc.

Giá hatchback điện hạng B Good Cat 2027

Ora Good Cat 2027 đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với 5 phiên bản, giá bán dao động từ 69.800-99.800 Nhân dân tệ (tương đương 270,23-386,37 triệu đồng).

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.