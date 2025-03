Rối loạn cương dương có thể chữa khỏi được không?

Rối loạn cương dương (RLCD) là tình trạng không thể duy trì hoặc duy trì sự cương cứng dai dẳng, có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân. Điều này có thể bắt nguồn từ cả nguồn sinh lý và tâm lý. Nhiều trường hợp RLCD có thể được đảo ngược bằng các phương pháp điều trị thích hợp. Tuy nhiên, cường độ can thiệp y tế phụ thuộc vào mức độ RLCD mà cá nhân đang phải đối mặt.

1. Có thể đảo ngược được tình trạng rối loạn cương dương không?

Rối loạn cương dương là tình trạng không thể duy trì hoặc duy trì sự cương cứng dai dẳng.

Trong nhiều trường hợp, RLCD có thể được đảo ngược. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy tỷ lệ thuyên giảm là 29% sau 5 năm. Ngay cả khi RLCD không thể chữa khỏi, phương pháp điều trị phù hợp có thể làm giảm hoặc loại bỏ các triệu chứng.

Có 2 loại RLCD:

RLCD nguyên phát xảy ra khi một người đàn ông không bao giờ có thể cương cứng hoặc duy trì được sự cương cứng nhưng điều này rất hiếm.

RLCD thứ phát xảy ra ở những người đã từng có chức năng cương cứng bình thường. Đây là loại phổ biến nhất.

RLCD thứ phát có thể được đảo ngược và thường là tạm thời. RLCD nguyên phát có thể cần các phương pháp điều trị chuyên sâu hơn và dựa trên y tế.

RLCD thường có thể điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, có thể điều trị nguyên nhân cơ bản và đảo ngược các triệu chứng mà không cần dùng thuốc.

Phương pháp điều trị tốt nhất có thể tùy thuộc vào mỗi người. Một số người thấy rằng các phương pháp điều trị truyền thống, chẳng hạn như phẫu thuật hoặc dùng thuốc không hiệu quả nhưng lại có thể thành công khi sử dụng máy bơm dương vật , giúp đưa máu vào dương vật và gây cương cứng.

Các phương pháp đảo ngược RLCD được chia thành ba loại:

Điều trị ngắn hạn

Những phương pháp này giúp đạt được hoặc duy trì sự cương cứng nhưng không giải quyết được nguyên nhân cơ bản của RLCD. Ví dụ, sildenafil (Viagra) làm tăng lưu lượng máu đến dương vật, có thể giúp giảm RLCD trong thời gian ngắn. Nó có thể giúp những nam giới mắc các tình trạng như đái tháo đường và xơ vữa động mạch đạt được sự cương cứng.

Giải quyết nguyên nhân cơ bản

Các phương pháp điều trị chính giải quyết vấn đề gây ra RLCD. Khi tắc nghẽn động mạch là nguyên nhân, việc dùng thuốc hoặc tập thể dục thường xuyên hơn có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Điều này có thể loại bỏ RLCD hoặc giảm tần suất các đợt tái phát.

Các phương pháp điều trị tâm lý

Nguyên nhân gây ra RLCD có thể là do tâm lý và bản thân tình trạng này thường dẫn đến lo lắng. Các phương pháp điều trị tâm lý có thể làm giảm lo lắng, tăng sự tự tin và cải thiện mối quan hệ với đối tác/vợ.

Ngoài ra, những thay đổi này có thể làm tăng khả năng các phương pháp điều trị khác có hiệu quả. Một số nam giới thấy rằng sự lo lắng về tình dục ngăn cản một số phương pháp điều trị có hiệu quả. Việc giải quyết sự lo lắng này có thể cải thiện kết quả chung.

2. Các cách đảo ngược rối loạn cương dương

Việc điều trị RLCD cần có sự phối hợp giữa bác sĩ và người bệnh.

Nam giới nên đi khám để kiểm tra bất kỳ vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào. RLCD có thể là dấu hiệu đầu tiên của tổn thương thần kinh liên quan đến bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc vấn đề thần kinh.

Mặc dù nguyên nhân gây ra RLCD có thể là về mặt thể chất, tình trạng này vẫn có tác động về mặt tâm lý dẫn đến lo lắng, khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn. Do đó, cần có một kế hoạch điều trị có thể bao gồm cả phương pháp vật lý và tâm lý.

Nhiều phương pháp điều trị có thể đảo ngược rối loạn cương dương. Bao gồm:

Thay đổi lối sống

Điều chỉnh lối sống có thể cải thiện nhiều vấn đề gây ra RLCD, chẳng hạn như bệnh đái tháo đường và tắc nghẽn động mạch. Nam giới có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nên thảo luận các lựa chọn với bác sĩ.

Những thay đổi lối sống có thể giúp ích bao gồm:

Sử dụng các bài tập thư giãn để kiểm soát căng thẳng liên quan đến rối loạn cương dương và kiểm soát huyết áp ;

Tập thể dục để cải thiện lưu lượng máu;

Giảm cân khi cần thiết để hạ huyết áp và cải thiện mức cholesterol và testosterone;

Thay đổi chế độ ăn uống, điều này đặc biệt có lợi cho những nam giới mắc bệnh đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch.

Các bài tập cho sàn chậu

Các cơ sàn chậu giúp nam giới đi tiểu và xuất tinh. Việc tăng cường các cơ này cũng có thể cải thiện chức năng cương cứng. Một đánh giá toàn diện năm 2010 cho thấy các bài tập sàn chậu có thể giúp nam giới mắc bệnh đái tháo đường đạt được và duy trì sự cương cứng. Nam giới mắc RLCD nên thảo luận về vật lý trị liệu sàn chậu với bác sĩ để biết bài tập nào hiệu quả nhất.

Tư vấn hoặc liệu pháp dành cho các cặp đôi

RLCD có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng. Có thể khó để nói về vấn đề này nhưng đây là vấn đề phổ biến. Điều quan trọng là phải thừa nhận và thảo luận về RLCD, đặc biệt là khi nó gây ra chứng trầm cảm hoặc lo lắng.

Tư vấn cá nhân có thể hỗ trợ trong việc khám phá nguyên nhân của vấn đề. Nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần có thể giúp kiểm soát sự lo lắng và giải quyết các vấn đề, có thể loại bỏ RLCD và ngăn ngừa nó tái phát.

Liệu pháp dành cho các cặp đôi có thể giúp các cặp đôi quan hệ tình dục nói về cảm xúc của họ và tìm ra những cách lành mạnh, mang tính xây dựng để giao tiếp về RLCD.

Các biện pháp khắc phục bằng thảo dược và thay thế

Một số nam giới thấy rằng các liệu pháp thay thế và bổ sung, chẳng hạn như châm cứu có thể giúp điều trị RLCD. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy một số loại thực phẩm bổ sung thảo dược cũng có thể giúp ích. Các phương pháp y học thay thế an toàn nhất khi được sử dụng nên dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và kết hợp với các phương pháp điều trị khác.

Thuốc

Nhiều loại thuốc có thể giúp điều trị RLCD. Các loại thuốc được biết đến nhiều nhất là thuốc, chẳng hạn như tadalafil (Cialis) và Viagra, giúp tăng lưu lượng máu đến dương vật và giúp đạt được sự cương cứng.

Những loại thuốc này có thể có hiệu quả khi nguyên nhân gây RLCD là do thể chất và chúng cũng có hiệu quả khi nguyên nhân không rõ hoặc liên quan đến lo lắng.

Nếu một tình trạng tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh đái tháo đường gây ra RLCD thì việc điều trị thường sẽ đảo ngược RLCD hoặc ngăn ngừa tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

Thay đổi thuốc

Một số loại thuốc có thể làm cho RLCD trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ, thuốc huyết áp có thể làm giảm lưu lượng máu đến dương vật, khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn. Do đó, khi nghi ngờ RLCD có liên quan đến thuốc đang sử dụng nên nói với bác sĩ để được thay thế thuốc.

Thiết bị cơ học

Máy bơm dương vật có thể đưa máu vào dương vật và gây cương cứng ở hầu hết nam giới, bao gồm cả những người bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Khi có tổn thương thần kinh hoặc mạch máu nghiêm trọng, sử dụng thiết bị cơ học có thể giúp giữ máu trong dương vật.

Phẫu thuật

Nếu các chiến lược khác không hiệu quả hoặc khi có nguyên nhân giải phẫu gây ra RLCD, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật.

Cấy ghép dương vật: Là một lựa chọn xâm lấn hơn, các thiết bị cấy ghép bằng phẫu thuật có thể giúp tạo điều kiện cho sự cương cứng ở nam giới.

Phẫu thuật mạch máu: Đối với những người mắc bệnh mạch máu, phẫu thuật để điều chỉnh lưu lượng máu đến dương vật có thể được thực hiện. Phẫu thuật này dành cho những người bị RLCD nghiêm trọng.

Phẫu thuật có hiệu quả trong hầu hết các trường hợp và tỷ lệ biến chứng là dưới 5%.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại có rất nhiều loại thuốc và phương pháp y học an toàn được đưa vào điều trị RLCD. Tuy nhiên để điều trị an toàn và hiệu quả thì cần phải xác định được chính xác nguyên nhân gây rối loạn cương dương. Can thiệp sớm thường có thể phát hiện ra tình trạng bệnh lý nghiêm trọng và việc xác định sớm nguyên nhân gây RLCD có thể làm tăng khả năng đảo ngược tình trạng này.

Việc điều trị RLCD cần có sự phối hợp giữa bác sĩ và người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc các phương pháp điều trị không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt cần phải khuyên người mắc RLCD nên đưa đối tác / vợ của mình đến khám để cùng được tư vấn, điều trị sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

ThS. BS Lê Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Bền vững