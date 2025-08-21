Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh
GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ.
Hành trình vượt cạn đối với chị L.T.Y.N (31 tuổi, Tây Ninh) không kết thúc khi tiếng khóc chào đời của con vang lên, mà tiếp tục là một cuộc chiến sinh tử ngay sau cánh cửa phòng mổ.
Sinh con lần 3 và cơn ác mộng băng huyết sau sinh
7 giờ 30 phút ngày 28/7/2025, tại một bệnh viện tuyến tỉnh, ca mổ lấy thai của sản phụ N. ban đầu diễn ra suôn sẻ. Một bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan của người mẹ và ê-kíp mổ.
Nhưng chỉ ít phút sau, trong lúc các bác sĩ còn đang tiến hành khâu lại vết mổ, sản phụ đột nhiên tái nhợt, huyết áp tụt, nhiều máu loãng chảy ra từ âm đạo và tử cung không co hồi tốt. Đây là dấu hiệu của tình trạng băng huyết sau sinh – một biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng cho sản phụ nếu không được xử lý kịp thời.
Các biện pháp cấp cứu ban đầu tại tuyến tỉnh không hiệu quả, sản phụ N. được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.
Báo động đỏ cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”
Khoảng 9 giờ sáng ngày 28/7/2025, chuông báo động khẩn cấp vang lên tại khoa Cấp cứu. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ khoa Sản Phụ Khoa, khoa Gây Mê Hồi Sức đã được huy động.
Các phương pháp điều trị tích cực được triển khai đồng thời như truyền máu khẩn, thuốc co hồi tử cung, chèn gạc, ép tử cung… Nhưng máu vẫn tuôn xối xả. Tất cả các phương pháp chặn đứng băng huyết đều thất bại. Sản phụ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, ekip cấp cứu buộc phải đưa ra quyết định sinh tử.
BS.CKI. Huỳnh Thị Đào – Phụ trách khoa Sản Phụ Khoa cho biết: “Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là phẫu thuật cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ. Dù biết đây là lựa chọn đau lòng với một người mẹ trẻ, nhưng mạng sống là trên hết.”
Ca phẫu thuật kết thúc thành công. Sản phụ N. được truyền tổng cộng 9 đơn vị máu (3.150ml) và 6 đơn vị huyết tương tươi. Sau hơn 24 giờ hồi sức tích cực, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sản phụ tỉnh táo. Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, vết mổ khô và đã được xuất viện.
Băng huyết sau sinh – biến chứng sản khoa nguy hiểm
Băng huyết sau sinh là biến chứng sản khoa nguy hiểm, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở sản phụ, có thể xảy ra ở cả sinh thường lẫn sinh mổ. Đặc biệt với sản phụ sinh mổ, nguy cơ mất máu càng lớn và tốc độ diễn tiến càng nhanh.
Các yếu tố nguy cơ gây băng huyết sau sinh thường do: đờ tử cung, vỡ tử cung chưa phát hiện lúc sinh mổ, đa thai, nhau cài răng lược, thời gian chuyển dạ kéo dài,…
Để dự phòng băng huyết sau sinh, sản phụ nên thực hiện khám thai đầy đủ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ trước sinh như: nhau tiền đạo, nhau cài răng lược,…
Bên cạnh đó, thai phụ cần bổ sung sắt, acid folic theo chỉ dẫn của bác sĩ để phòng ngừa thiếu máu. Khi có một trong những dấu hiệu bất thường như: đau bụng, ra nước âm đạo, ra huyết âm đạo, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng,… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
