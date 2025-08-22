Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số
GĐXH - Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, Nghệ An tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dân số, kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý dữ liệu, dự báo biến động và nâng cao chất lượng dân số.
Sáng 22/8, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng AI trong công tác dân số và phát triển, với sự tham dự của hơn 350 cán bộ, viên chức phụ trách dân số trên toàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc đưa AI vào công tác dân số là xu thế tất yếu, giúp ngành y tế quản lý hiệu quả dữ liệu dân cư, dự báo biến động, giám sát mất cân bằng giới tính khi sinh, tự động hóa thống kê. Đồng thời, nâng cao hiệu quả truyền thông và tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
Theo chương trình, lớp tập huấn gồm nhiều nội dung thực tiễn: Tìm hiểu tổng quan về AI và xu hướng ứng dụng trong lĩnh vực dân số; thực hành sử dụng AI để viết báo cáo, phân tích dữ liệu; thiết kế sản phẩm truyền thông (bài viết, video, áp phích, đồ họa thông tin); ứng dụng AI trong lập kế hoạch, quản lý hồ sơ và dự báo dân số. Học viên còn được thảo luận nhóm, gắn lý thuyết với thực tiễn địa phương nhằm hình thành sáng kiến mới phục vụ công tác dân số.
"Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, nhưng con người mới là trung tâm. Nếu không chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thì AI cũng chỉ dừng lại ở những bài trình chiếu. Sau khóa học này, chúng tôi mong mỗi học viên trở thành hạt nhân đổi mới, lan tỏa tinh thần ứng dụng công nghệ vào thực tiễn", ông Nam nói.
Tại buổi tập huấn, nhóm thiện nguyện đã thay mặt những người làm công tác dân số trên cả nước trao tiền ủng hộ viên chức dân số Nghệ An bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.
Sở Y tế Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cán bộ dân số trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, chất lượng sống của nhân dân, phù hợp tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW và Kết luận 149-KL/TW của Bộ Chính trị.
