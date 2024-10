Rùng mình một quán bún bò Huế ở Hà Nội để khu vực chế biến bị ứ đọng rác thải, không che kín

Hà Nội: Xuất hiện tình trạng người tham gia đấu giá nhằm mục đích đầu cơ GĐXH - Theo Sở TN&MT Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện tình trạng người tham gia đấu giá đất không có nhu cầu để ở, mà đấu giá nhằm mục đích kinh doanh, đầu cơ.

Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị vừa xử lý cơ sở kinh doanh bún bò Huế (số 546 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân) với hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở kinh doanh. Mức phạt 5 triệu đồng.



Sự việc này được người dân phản ánh trên ứng dụng iHanoi khi cơ sở này đã không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra theo phản ánh, tổ công tác Công an quận Tây Hồ phát hiện cống rãnh thoát nước thải tại khu vực chế biến bị ứ đọng, không che kín.

Ngày 7/10, một cơ sở kinh doanh bún bò trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bị xử phạt vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Hành vi trên vi phạm điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, mức phạt tiền từ 3 đồng đến 5 triệu đồng.

Chủ cơ sở kinh doanh là bà V.T.U (sinh năm 1970, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bị lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an quận Tây Hồ sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

