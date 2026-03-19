Rượu cam hoa quả - đồ uống thông minh mới mẻ thơm ngon đẹp mắt làm mưa làm gió mùa này
GĐXH - Rượu cam hoa quả đang được cho là kiểu đồ uống rất thông minh, là rượu nhưng không nặng như rượu nếp, rượu trắng. Rượu cam hoa quả giữ được hương vị tự nhiên của trái cây, không cầu kỳ kỹ thuật, không cần máy móc, hương vị thơm nhẹ rất dễ chịu...
Cốc rượu cam hoa quả uống một lần nhớ mãi
Đợt mùa đông có ngày nóng tới 38 độ vừa qua tôi ghé thăm nhà cô bạn thân. Bạn không pha trà, cà phê đãi khách, mà vừa cười nói vui vẻ, vừa rót ra một ly rượu cam hoa quả vàng óng, trong veo như nắng. Tôi nhấp thử, vị ngọt thanh lan nhẹ nơi đầu lưỡi, hương cam thoang thoảng khiến cái nóng dịu lại.
Bạn bảo, món rượu cam hoa quả này tự làm không cay gắt, không nồng, mà rất ấm áp và dễ chịu. Hai đứa vừa tám chuyện, vừa uống rượu cam hoa quả làm câu chuyện thêm sâu, thêm thân tình... và khi ra về tôi nhớ mãi hương vị rượu cam hoa quả bạn mời.
Cách làm rượu cam hoa quả
Tôi đã biết rượu vang đỏ, rượu vang hoa quả, nhưng rượu cam hoa quả làm từ những quả cam vàng đang rộ mùa thì bây giờ với biết. Nghe bạn nói, mùa này cam vàng đang rẻ. Cách làm rượu cam hoa quả rất dễ. Nguyên liệu là những món quen thuộc, thêm chút kiên nhẫn là có bình "vang cam" ngọt dịu, thơm mát. Đây là kiểu rượu lên men tự nhiên từ nước cam, không nặng mùi cồn, rất phù hợp để dùng hàng ngày, hoặc đãi khách. Và bạn vui vẻ hướng dẫn tôi cách làm bình rượu cam hoa quả tại nhà.
Nguyên liệu làm rượu cam hoa quả
Cam vàng tươi: 5kg.
Đường phèn: 300g.
Men rượu ngọt (men chuyên dùng cho hoa quả): 1 gói.
Nước lọc sạch: khoảng 200–300ml (để điều chỉnh độ sệt khi cần).
Các dụng cụ để làm rượu cam hoa quả:
Bình thủy tinh lớn có nắp kín.
Gạc lọc, hoặc túi lọc.
Dụng cụ nghiền (con lăn, chày nhỏ, hoặc máy xay nhẹ).
Cách chọn cam vàng ngon
Muốn rượu thơm và không bị đắng thì khâu chọn cam là yếu tố quyết định. Cam ngon sẽ cho ra nước ngọt thanh, lên men ổn định và mùi thơm rất sạch.
Nên chọn những quả cam có vỏ vàng tươi, màu đều, vỏ mỏng, khi bóp có mùi thơm nhẹ là nhiều tinh dầu.
Cầm quả cam cảm nhận chắc tay, mọng nước.
Tránh chọn:
- Quả cam quá xanh (sẽ chưa đủ độ ngọt).
- Quả cam bị giập, mềm, có dấu hiệu hỏng.
- Quả cam để lâu, cuống khô.
Cách làm rượu cam hoa quả
Cam vàng rửa sạch, có thể ngâm nước muối loãng 10–15 phút để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó bóc, hoặc gọt bỏ vỏ hoàn toàn để tránh vị đắng từ tinh dầu vỏ.
Tách múi, bỏ hạt nếu có.
Cho toàn bộ phần cam đã sơ chế vào bình thủy tinh.
Dùng chày, hoặc con lăn, máy xay nhẹ để nghiền cam giập nhuyễn lấy nước (không cần quá mịn). Nếu thấy nước cam cốt quá đặc, có thể thêm chút nước lọc để hỗn hợp dễ lên men hơn.
Trút tất cả nước cốt cam vào bình thủy tinh.
Ủ men
Ủ men là bước quyết định độ ngọt và quá trình lên men của mẻ rượu cam hoa quả có thành công hay không.
Lấy 1 gói men rượu hoa quả nghiền thành bột đổ vào hỗn hợp cam.
Cho tiếp 300g đường phèn đã đập nhỏ vào, khuấy đều để men và đường hòa tan.
Đậy kín nắp bình, đặt ở nơi ấm nhưng tránh ánh nắng trực tiếp khoảng 3 ngày.
Sau 3 ngày thì mở nắp, khuấy đều một lần để kích hoạt lại men. Rồi tiếp tục đậy kín bình lại, ủ thêm 4 ngày nữa.
Tổng thời gian lên men là 7 ngày. Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bọt nhẹ nổi lên và có mùi thơm đặc trưng – đó là dấu hiệu lên men tốt.
Lọc rượu
Sau 7 ngày thì mở bình rượu cam ra. Dùng gạc hoặc túi lọc để lọc bỏ phần bã - phần nước trong màu vàng óng thu được chính là rượu cam hoa quả.
Có thể để thêm vài ngày cho lắng trong rồi rót sang chai nhỏ để dùng dần.
Thành phẩm
Rượu cam hoa quả đạt chuẩn sẽ có:
- Màu vàng cam tự nhiên, mùi thơm nhẹ, dễ chịu.
- Uống thử thấy vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ.
- Nồng độ rượu nhẹ, rất dễ uống
Rượu cam hoa quả gần giống vang trái cây, rất phù hợp với người không quen uống rượu mạnh.
Cách dùng rượu cam hoa quả
Rượu cam hoa quả uống ngon nhất khi để mát nhẹ. Mỗi ngày uống 1–2 ly nhỏ trong bữa ăn, hoặc khi thư giãn buổi tối, đãi khách ngày nóng...
Dù là đồ uống nhẹ cũng không nên uống quá nhiều vì có men rượu.
Ngoài ra, muốn rượu cam hoa quả ngon hơn có thể dùng mẹo sau:
- Thích hương vị đậm hơn, có thể tăng lượng đường. Hoặc muốn vị rượu nhẹ và thanh thì giảm đường, hoặc thêm nước lọc.
- Để rượu thêm 1–2 tuần sau khi lọc sẽ êm và ngon hơn.
Rượu cam hoa quả đang được "giang cư mận" cho là kiểu đồ uống rất 'thông minh', vì nó giữ được hương vị tự nhiên của trái cây, lại không nặng như rượu nếp, rượu trắng. Phụ nữ, người lớn tuổi hay người ít uống rượu đều có thể dùng được ở mức vừa phải.
Chỉ cần kiên nhẫn một chút là bạn sẽ "ghi điểm" với cả nhà bằng một bình rượu cam ngon bổ rẻ, sạch. Món này, bạn chủ động chọn nguyên liệu, Không cần kỹ thuật phức tạp, không cần máy móc cầu kỳ. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã tạo ra một bình rượu cam hoa quả thơm ngon, đẹp mắt, tốt cho sức khỏe còn mang lại cảm giác thích thú vì tự tay tạo ra và cả nhà hưởng ướng. Làm một lần, cả nhà cùng thưởng thức. Khách đến, rót ra một ly – đảm bảo ai cũng bất ngờ và thích thú.
Cách làm sò lông xào sả ớt thơm ngon ngó cưỡngĂn - 1 giờ trước
Sò lông xào sả ớt là món ăn quen thuộc, chế biến đơn giản nhưng rất thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình hoặc
Cách làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai: Món ngon 'gây nghiện' khiến trẻ nhỏ mê títĂn - 15 giờ trước
GĐXH – Gà lắc phô mai là món ăn vặt quen thuộc, nhất là được trẻ nhỏ ưa thích nhờ lớp vỏ giòn rụm, thơm béo và vị phô mai đậm đà. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, bạn hoàn toàn có thể làm món đùi gà chiên giòn lắc phô mai ngay tại nhà vừa hấp dẫn vừa đảm bảo vệ sinh.
Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh? Thói quen quen thuộc nhưng nhiều người vẫn hiểu chưa đúngĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Trong gian bếp của nhiều gia đình Việt, việc vo gạo, đong nước rồi bấm nút nồi cơm điện là thao tác quen thuộc mỗi ngày. Thế nhưng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại thường xuyên gây tranh luận: nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh?
Công thức các món ăn cho người suy thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số gợi ý và công thức món ăn dành cho bệnh nhân suy thận bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.
Đừng tùy tiện chọn bất kỳ phần sườn heo nào để nấu ăn: 4 mẹo đơn giản phân biệt từng loại để nấu món hầm - kho - chua ngọtĂn - 1 ngày trước
Chọn phương pháp nấu phù hợp cho từng phần sườn heo khác nhau là chìa khóa để có được hương vị ngon nhất.
Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 3 là thời điểm giao mùa khi tiết trời bắt đầu ấm dần, cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông. Đây cũng là lúc nhiều loại rau củ bước vào giai đoạn tươi ngon nhất trong năm. Với những người nội trợ lâu năm, việc chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa cơm đậm đà hơn mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể.
Con đặc sản “nhìn đã thấy sợ” ở Tây Bắc xưa không ai ngó, nay thành món ăn được dân nhậu mê tít săn lùngĂn - 1 ngày trước
Từng khiến nhiều du khách “rùng mình” khi nhìn thấy, loài côn trùng này ở Tây Bắc nay lại trở thành đặc sản lạ miệng được săn lùng mỗi mùa. Không ít thực khách, đặc biệt là cánh mày râu, sẵn sàng chi tiền cao để thưởng thức hương vị béo bùi khó quên.
5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 3 mang theo không khí ấm áp của mùa xuân, khi cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trong căn bếp gia đình, việc chọn thực phẩm sao cho bữa cơm vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng luôn là điều nhiều người nội trợ quan tâm.
Nhóm thực phẩm nên kiêng cho người bị gan nhiễm mỡĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ cần kiêng rượu bia, hạn chế đường, tinh bột tinh chế và chất béo bão hòa. Đồng thời, người bệnh nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, cá giàu omega-3 và đạm nạc để cải thiện chuyển hóa.
3 công thức chế biến đùi gà ngon đến nỗi ai từng thử cũng đều khen tuyệt vời!Ăn - 2 ngày trước
Đây là 3 công thức món ăn với thịt đùi gà ngon mà bạn có thể áp dụng để nấu cho gia đình thưởng thức. Chắc chắn, khi ăn mọi người đều sẽ hết lời khen ngợi!
Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộnĂn
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.