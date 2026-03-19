Rượu cam hoa quả - đồ uống thông minh mới mẻ thơm ngon đẹp mắt làm mưa làm gió mùa này

Thứ năm, 07:10 19/03/2026 | Ăn
Ngọc Hà
Ngọc Hà
GĐXH - Rượu cam hoa quả đang được cho là kiểu đồ uống rất thông minh, là rượu nhưng không nặng như rượu nếp, rượu trắng. Rượu cam hoa quả giữ được hương vị tự nhiên của trái cây, không cầu kỳ kỹ thuật, không cần máy móc, hương vị thơm nhẹ rất dễ chịu...

Cốc rượu cam hoa quả uống một lần nhớ mãi

Đợt mùa đông có ngày nóng tới 38 độ vừa qua tôi ghé thăm nhà cô bạn thân. Bạn không pha trà, cà phê đãi khách, mà vừa cười nói vui vẻ, vừa rót ra một ly rượu cam hoa quả vàng óng, trong veo như nắng. Tôi nhấp thử, vị ngọt thanh lan nhẹ nơi đầu lưỡi, hương cam thoang thoảng khiến cái nóng dịu lại.

Bạn bảo, món rượu cam hoa quả này tự làm không cay gắt, không nồng, mà rất ấm áp và dễ chịu. Hai đứa vừa tám chuyện, vừa uống rượu cam hoa quả làm câu chuyện thêm sâu, thêm thân tình... và khi ra về tôi nhớ mãi hương vị rượu cam hoa quả bạn mời.

Cam vàng mùa này rất rẻ, rất dễ mua về làm rượu cam hoa quả.

Cách làm rượu cam hoa quả

Tôi đã biết rượu vang đỏ, rượu vang hoa quả, nhưng rượu cam hoa quả làm từ những quả cam vàng đang rộ mùa thì bây giờ với biết. Nghe bạn nói, mùa này cam vàng đang rẻ. Cách làm rượu cam hoa quả rất dễ. Nguyên liệu là những món quen thuộc, thêm chút kiên nhẫn là có bình "vang cam" ngọt dịu, thơm mát. Đây là kiểu rượu lên men tự nhiên từ nước cam, không nặng mùi cồn, rất phù hợp để dùng hàng ngày, hoặc đãi khách. Và bạn vui vẻ hướng dẫn tôi cách làm bình rượu cam hoa quả tại nhà.

Nguyên liệu làm rượu cam hoa quả

Cam vàng tươi: 5kg.

Đường phèn: 300g.

Men rượu ngọt (men chuyên dùng cho hoa quả): 1 gói.

Nước lọc sạch: khoảng 200–300ml (để điều chỉnh độ sệt khi cần).

Các dụng cụ để làm rượu cam hoa quả:

Bình thủy tinh lớn có nắp kín.

Gạc lọc, hoặc túi lọc.

Dụng cụ nghiền (con lăn, chày nhỏ, hoặc máy xay nhẹ).


Đầu tiên chọn mua cam vàng ngon về rửa sạch, bóc vỏ để chuẩn bị làm rượu cam hoa quả.

Cách chọn cam vàng ngon

Muốn rượu thơm và không bị đắng thì khâu chọn cam là yếu tố quyết định. Cam ngon sẽ cho ra nước ngọt thanh, lên men ổn định và mùi thơm rất sạch.

Nên chọn những quả cam có vỏ vàng tươi, màu đều, vỏ mỏng, khi bóp có mùi thơm nhẹ là nhiều tinh dầu.

Cầm quả cam cảm nhận chắc tay, mọng nước.

Tránh chọn:

- Quả cam quá xanh (sẽ chưa đủ độ ngọt).

- Quả cam bị giập, mềm, có dấu hiệu hỏng.

- Quả cam để lâu, cuống khô.

Cam vàng bóc vỏ xong thì dùng tay bóp kỹ, hoặc cho vào máy xay nhẹ.

Cách làm rượu cam hoa quả

Cam vàng rửa sạch, có thể ngâm nước muối loãng 10–15 phút để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó bóc, hoặc gọt bỏ vỏ hoàn toàn để tránh vị đắng từ tinh dầu vỏ.

Tách múi, bỏ hạt nếu có.

Cho toàn bộ phần cam đã sơ chế vào bình thủy tinh.

Dùng chày, hoặc con lăn, máy xay nhẹ để nghiền cam giập nhuyễn lấy nước (không cần quá mịn). Nếu thấy nước cam cốt quá đặc, có thể thêm chút nước lọc để hỗn hợp dễ lên men hơn.

Trút tất cả nước cốt cam vào bình thủy tinh.

Men rượu ngọt để làm rượu cam hoa quả.

Ủ men

Ủ men là bước quyết định độ ngọt và quá trình lên men của mẻ rượu cam hoa quả có thành công hay không.

Lấy 1 gói men rượu hoa quả nghiền thành bột đổ vào hỗn hợp cam.

Cho tiếp 300g đường phèn đã đập nhỏ vào, khuấy đều để men và đường hòa tan.

Đậy kín nắp bình, đặt ở nơi ấm nhưng tránh ánh nắng trực tiếp khoảng 3 ngày.

Sau 3 ngày thì mở nắp, khuấy đều một lần để kích hoạt lại men. Rồi tiếp tục đậy kín bình lại, ủ thêm 4 ngày nữa.

Tổng thời gian lên men là 7 ngày. Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bọt nhẹ nổi lên và có mùi thơm đặc trưng – đó là dấu hiệu lên men tốt.

Sau 7 ngày ủ men thì lấy bình nước cốt cam ra lọc bỏ bã, thu lại phần nước vàng đẹp.

Lọc rượu

Sau 7 ngày thì mở bình rượu cam ra. Dùng gạc hoặc túi lọc để lọc bỏ phần bã - phần nước trong màu vàng óng thu được chính là rượu cam hoa quả.

Có thể để thêm vài ngày cho lắng trong rồi rót sang chai nhỏ để dùng dần.

Thành phẩm

Rượu cam hoa quả đạt chuẩn sẽ có:

- Màu vàng cam tự nhiên, mùi thơm nhẹ, dễ chịu.

- Uống thử thấy vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ.

- Nồng độ rượu nhẹ, rất dễ uống

Rượu cam hoa quả gần giống vang trái cây, rất phù hợp với người không quen uống rượu mạnh.

Hoặc dùng rổ lưới để lọc bỏ bã, lấy nước cốt của rượu cam hoa quả.

Cách dùng rượu cam hoa quả

Rượu cam hoa quả uống ngon nhất khi để mát nhẹ. Mỗi ngày uống 1–2 ly nhỏ trong bữa ăn, hoặc khi thư giãn buổi tối, đãi khách ngày nóng...

Dù là đồ uống nhẹ cũng không nên uống quá nhiều vì có men rượu.

Ngoài ra, muốn rượu cam hoa quả ngon hơn có thể dùng mẹo sau:

- Thích hương vị đậm hơn, có thể tăng lượng đường. Hoặc muốn vị rượu nhẹ và thanh thì giảm đường, hoặc thêm nước lọc.

- Để rượu thêm 1–2 tuần sau khi lọc sẽ êm và ngon hơn.

Rượu cam hoa quả đang được "giang cư mận" cho là kiểu đồ uống rất 'thông minh', vì nó giữ được hương vị tự nhiên của trái cây, lại không nặng như rượu nếp, rượu trắng. Phụ nữ, người lớn tuổi hay người ít uống rượu đều có thể dùng được ở mức vừa phải.

Chỉ cần kiên nhẫn một chút là bạn sẽ "ghi điểm" với cả nhà bằng một bình rượu cam ngon bổ rẻ, sạch. Món này, bạn chủ động chọn nguyên liệu, Không cần kỹ thuật phức tạp, không cần máy móc cầu kỳ. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã tạo ra một bình rượu cam hoa quả thơm ngon, đẹp mắt, tốt cho sức khỏe còn mang lại cảm giác thích thú vì tự tay tạo ra và cả nhà hưởng ướng. Làm một lần, cả nhà cùng thưởng thức. Khách đến, rót ra một ly – đảm bảo ai cũng bất ngờ và thích thú.

