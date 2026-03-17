Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngon
GĐXH - Tháng 3 là thời điểm giao mùa khi tiết trời bắt đầu ấm dần, cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông. Đây cũng là lúc nhiều loại rau củ bước vào giai đoạn tươi ngon nhất trong năm. Với những người nội trợ lâu năm, việc chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa cơm đậm đà hơn mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể.
Người xưa vẫn thường nhắc “mùa nào thức nấy”. Những loại rau thu hoạch đúng vụ thường có hương vị tự nhiên, ít cần sử dụng đến phương pháp bảo quản dài ngày hoặc trồng ép trái mùa. Vì vậy, khi đi chợ tháng 3, nếu thấy 5 loại rau dưới đây, nhiều người sành ăn thường không ngần ngại cho ngay vào giỏ.
Rau cải xanh
Tháng 3 là thời điểm nhiều loại rau cải bước vào giai đoạn ngon nhất. Rau cải xanh lúc này thường có thân non, lá mướt và vị cay nhẹ đặc trưng.
Cải xanh rất dễ chế biến. Chỉ cần luộc đơn giản chấm nước mắm, nấu canh với thịt băm hoặc xào tỏi cũng đã đủ tạo nên món ăn thanh mát cho bữa cơm gia đình. Đặc biệt sau những ngày ăn nhiều đồ dầu mỡ, bát canh cải nóng hổi thường giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Rau mồng tơi
Mồng tơi là loại rau bắt đầu xuất hiện nhiều khi thời tiết ấm lên. Tháng 3 tuy chưa phải chính vụ cao điểm nhưng rau mồng tơi lúc này thường khá non, lá mềm và vị ngọt tự nhiên.
Loại rau này rất phù hợp để nấu các món canh như mồng tơi nấu tôm, mồng tơi nấu cua hoặc canh mồng tơi với mướp. Chất nhầy tự nhiên trong rau giúp món canh có vị ngọt thanh và dễ ăn, đặc biệt trong những ngày thời tiết bắt đầu nóng hơn.
Su hào
Cuối mùa đông và đầu mùa xuân là thời điểm su hào vẫn còn khá ngon. Những củ su hào thu hoạch trong thời gian này thường giòn, nhiều nước và có vị ngọt nhẹ.
Su hào có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như su hào xào cà rốt, su hào xào thịt bò hoặc nấu canh. Ngoài ra, su hào thái sợi trộn gỏi cũng là món ăn được nhiều gia đình yêu thích vì vị giòn mát đặc trưng.
Rau dền
Rau dền bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi bước vào những tháng đầu của mùa nóng. Rau dền đỏ hoặc dền xanh đều có vị ngọt nhẹ và rất dễ nấu.
Một bát canh rau dền nấu tôm khô hay nấu thịt băm thường là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Món canh này không chỉ thanh mát mà còn giúp bữa cơm trở nên cân bằng hơn sau khi ăn nhiều món đậm vị.
Rau muống non
Khi tiết trời ấm dần, rau muống non cũng bắt đầu được bày bán nhiều tại các chợ. Những bó rau muống tháng 3 thường có thân mềm, lá non và ít xơ hơn so với những tháng nắng nóng cao điểm.
Rau muống là loại rau rất dễ chế biến: luộc, xào tỏi, xào thịt bò hay nấu canh chua đều ngon. Chỉ cần một đĩa rau muống luộc chấm nước mắm tỏi ớt cũng đủ khiến bữa cơm gia đình thêm tròn vị.
Ăn rau đúng mùa giúp bữa cơm ngon hơn
Thực tế cho thấy rau củ đúng mùa thường có hương vị đậm đà và giá cả hợp lý hơn so với các loại rau trái vụ. Khi được thu hoạch vào thời điểm thích hợp, thực phẩm cũng giữ được độ tươi và dinh dưỡng tự nhiên tốt hơn.
Vì vậy, khi đi chợ tháng 3, thay vì chọn những loại rau trái mùa trông bắt mắt nhưng kém vị, nhiều người nội trợ có kinh nghiệm thường ưu tiên các loại rau đang vào vụ. Chỉ cần vài bó rau tươi đúng mùa, mâm cơm gia đình đã có thể trở nên giản dị nhưng vẫn ngon lành và đủ đầy.
