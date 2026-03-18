Công thức các món ăn cho người suy thận

Súp thịt bò

Nguyên liệu: 300g nạc vai bò, 2 củ khoai tây cắt hạt lựu, 10 ml dầu ô-liu, 1 quả ớt chuông cắt sợi, 1 củ hành tây thái hạt lựu, 1 củ tỏi băm nhỏ, 1 g muối, 2 quả cà chua băm nhỏ, 200 ml nước, 5 g bột năng.

Cách làm: Đầu tiên bạn thái thịt bò thành miếng vừa ăn, dày khoảng 2 cm; Bắc chảo lên bếp, cho dầu ô-liu và phi hành tây, tỏi. Sau khi hành tây và tỏi đã xém, cho khoai tây vào xào;

Khi khoai vừa mềm, bỏ thịt bò, ớt chuông và cà chua vào đảo đều; Khi các nguyên liệu trong chảo đã chín, thêm nước và đun cho đến khi sôi;

Súp thịt bò là món ăn bổ dưỡng cho bệnh nhân mắc thận.

Khi nước sôi, hòa bột năng vào bát nước nhỏ rồi đồ vào nồi, khuấy đều. Đợi đến khi súp sệt thì tắt bếp.

Mỳ ý sốt kem và súp lơ

Nguyên liệu: 500 g mỳ Ý, 1 g ớt khô xay, 1 củ tỏi, 1/2 cái súp lơ xanh, 10 g kem tươi (heavy cream), 15 g bột mì đa dụng, 10 ml rượu vang trắng, muối, hạt tiêu, dầu ô-liu.

Cách làm: Súp lơ rửa sạch, để ráo và cắt nhỏ; Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Mỳ Ý luộc trong vòng 12 phút. Trong thời gian luộc mỳ, bắc chảo, thêm dầu ô-liu và xào súp lơ trong khoảng 4 đến 5 phút. Sau đó, vớt súp lơ ra;

Khi mỳ chín, chắt nước và để mỳ ráo; Bắc chảo lên bếp và phi thơm tỏi. Khi tỏi đã xém, thêm bột mì và ớt khô xay vào. Sau đó, thêm rượu vang trắng và kem tươi rồi khuấy đều;

Nêm muối và hạt tiêu cho phần nước sốt vừa ăn rồi tắt bếp và trình bày ra đĩa cùng với mỳ ý, súp lơ.

Salad nhiệt đới

Nguyên liệu: Salad: 400 g dứa, 1 củ hành tây, 1 quả ớt chuông, 1 quả dưa chuột, 1 quả ớt sừng, ngò rí băm nhỏ, 100 g rau arugula (xà lách rocket);

Món ăn salad nhiệt đới thơm ngon bổ dưỡng.

Nước sốt: 20 ml nước chanh, 5 ml dầu olive, 2 g ớt khô xay, 20 g mật ong, 10 ml giấm táo, hạt tiêu.

Cách làm: Dứa, hành tây, ớt chuông và dưa chuột thái hạt lựu; Cho tất cả nguyên liệu nước sốt vào bát và trộn đều cho đến khi không bị tách dầu;

Cho nguyên liệu salad vào thau sau đó đổ phần nước sốt đã pha vào và trộn đều. Khi rau đã ngấm nước sốt thì trình bày món ăn ra đĩa.

Súp ngô

Nguyên liệu: Khoảng 200 g ức gà, 1 bắp ngô, 100 g đậu cove, 1 củ cà rốt, 100 g nấm hương, 1 quả trứng gà, 2 g bột năng, tiêu.

Cách làm: Ngô tách hạt, cà rốt và nấm hương rửa sạch, thái hạt lựu; Ức gà luộc đến khi chín, sau đó vớt ra và xé sợi;

Súp ngô, món ăn tốt cho người yếu thận.

Đun sôi phần nước luộc gà, thêm ngô, cà rốt và nấm hương đã sơ chế vào; Khi nước dùng sôi, cho trứng vào và khuấy đều. Sau đó, hòa bột năng ra bát nước riêng rồi đổ vào súp; Khi súp sệt thì cho phần thịt gà xé sợi vào và tắt bếp.

Miến xào bắp cải

Nguyên liệu: 200 g miến, 100 g bắp cải, 100 g mộc nhĩ, 1 củ cà rốt, 2 tép tỏi, 15 ml nước tương, 10 ml dầu ô-liu.

Cách làm: Ngâm miến trong nước lạnh khoảng 5 – 10 phút, sau đó để ráo; Bắp cải cắt cuống, rửa sạch từng lá, để ráo và cắt sợi; Cà rốt gọt vỏ, cắt sợi; Mộc nhĩ ngâm nước lạnh khoảng 20 phút rồi cắt sợi nhỏ vừa ăn.

Bắc chảo lên bếp và phi thơm tỏi. Khi tỏi vàng, cho lần lượt mộc nhĩ, cà rốt và bắp cải vào xào;

Khi rau củ trong chảo chín tới, cho miến vào xào. Nêm nếm nước tương vừa ăn. Sau đó, tắt bếp và trình bày ra đĩa.

Cá hồi với thì là và chanh

Nguyên liệu: 2 lát cá hồi, 1 quả chanh tươi, 1 củ hành khô, 1/2 củ tỏi, 10 ml dầu olive, 5 g thì là băm nhuyễn, muối, hạt tiêu.

Cá hồi với thì là và chanh là món ăn bổ dưỡng cho bệnh nhân suy thận.

Cách làm: Chanh vắt lấy nước và 10 g vỏ chanh bào sợi; Hành khô và tỏi đập dập, cho vào bát con. Thêm dầu olive, nước cốt chanh và thì là vào bát và trộn đều hỗn hợp;

Cá hồi rửa sạch, để ráo và xếp vào khay nướng. Ướp cá với muối, hạt tiêu trong 10 phút;

Đổ hỗn hợp đã pha lên bề mặt cá. Sau đó, nướng cá ở nhiệt độ phù hợp để cá chín.

Phở gà

Nguyên liệu: 200 ml nước dùng gà, 1 củ gừng đập dập, 200 g ức gà luộc xé sợi, 60 g bánh phở, hành lá, lá chanh cắt sợi;

Phở gà là món ăn dễ làm, thơm ngon, dễ ăn dành cho bệnh nhân bị thận.

Cách làm: Đun sôi nước dùng gà cùng gừng và nêm nếm cho vừa ăn; Trần bánh phở và để ra bát. Thêm thịt gà, hành lá và lá chanh cắt sợi vào bát; Chan nước dùng gà vào bát và thưởng thức.

Cá hồi sốt mật ong

Nguyên liệu: 1 lát cá hồi, 20 g mật ong, 5 g vỏ chanh bào sợi, 2 g tiêu đen, 10 ml dầu olive, 2 nhánh hành lá cắt nhỏ.

Cách làm: Cho mật ong, vỏ chanh, tiêu vào trong bát và trộn đều; Cá hồi rửa sạch để ráo và áp chảo;

Khi cá hồi vừa chín, đổ nước sốt đã pha vào đun để cá ngấm gia vị; Tắt bếp, trình bày ra đĩa và thêm hành lá.