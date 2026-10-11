Sắc vóc quyến rũ của tân Miss Grand International

Ở phần ứng xử cuối cùng dành cho Top 5 trong chung kết, khi được hỏi về những phẩm chất cần có của người phụ nữ bản lĩnh, Jihan đề cao lòng nhân hậu. Cô lấy mẹ làm hình mẫu, bởi bà luôn đối xử tử tế với người khác, đặt lợi ích của mọi người lên trên bản thân và sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng. Người đẹp cảm ơn mẹ vì đã truyền cảm hứng để mình trở thành người phụ nữ như hiện tại.