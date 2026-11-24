NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đáy sông" gây sốt sau 26 năm

NSƯT Kim Oanh vừa "gây sốt" trên mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh hội ngộ hiếm có của dàn diễn viên "Sóng ở đáy sông" tại sự kiện nghệ thuật gala "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu". Trong bức ảnh được chia sẻ gồm: NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, Minh Nguyệt, đạo diễn Lê Đức Tiến và NSƯT Quang Thắng. Đây là những gương mặt gắn bó với tác phẩm từng khiến hàng triệu khán giả truyền hình thương nhớ.

Với NSƯT Kim Oanh, Mây là vai diễn đầu tay khi chị còn học năm thứ hai Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Mây là cô gái giang hồ, có tính cách sắc sảo, thực dụng. Mây có con với Núi (NSND Xuân Bắc) rồi nhiều lần bỏ đi khiến cuộc đời của Núi thêm sóng gió. Đây là một trong những nhân vật mở đầu cho loạt vai sắc sảo của nữ diễn viên trên truyền hình.

NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đáy sông" gây bất ngờ sau 26 năm.

Điều đặc biệt là sau 26 năm, với diện mạo hoàn toàn khác biệt so với trước đây, nhiều khán giả khen NSƯT Kim Oanh trẻ trung, rạng rỡ. Không ít khán giả quả quyết, NSƯT Kim Oanh ở thời điểm hiện tại xinh trẻ hơn cô Mây thời đóng phim.

Loạt ảnh trên trang cá nhân của cô nhanh chóng nhận được gần 30 nghìn lượt yêu thích, hơn 1.200 bình luận và gây "bão" mạng xã hội khi rất nhiều diễn đàn phim Việt chia sẻ lại những tấm hình này. NSƯT Kim Oanh nhận "mưa" lời khen từ khán giả: "Cô Mây xinh trẻ hơn cả hồi đóng phim", "Chị Kim Oanh xinh thế!", "Cô Mây vẫn xinh như ngày xưa", "Chị Mây "hack" tuổi à, không dám tin đây là chị"...

NSƯT Kim Oanh và NSƯT Quang Thắng hội ngộ tại Hải Phòng.

NSƯT Kim Oanh sự nghiệp ổn định, nhan sắc thăng hạng

Thời gian gần đây, NSƯT Kim Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, trong đó có ảnh selfie, mặt mộc. Nữ nghệ sĩ cũng thoải mái đăng tải những bức hình không qua chỉnh sửa cầu kỳ, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Không chỉ người hâm mộ quan tâm, nữ diễn viên còn nhận được nhiều lời khen ngợi ngày càng trẻ đẹp từ đồng nghiệp như: NSND Thu Hà, NSƯT Kiều Anh, diễn viên Quỳnh Nga...

NSƯT Kim Oanh tự tin với nhan sắc xinh tươi rạng rỡ ở thời điểm hiện tại.

Cách đây 1 năm, trên tài khoản Tiktok của mình, NSƯT Kim Oanh đã công khai việc đi Hàn Quốc để "tân trang" nhan sắc. Chị quyết định "dao kéo" hạ mũi để tính tình mềm mại hơn. Trong bài đăng, Kim Oanh còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm và yêu thương.

Sau khi chia sẻ diện mạo mới, chị nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả khen gương mặt trẻ trung, hài hòa hơn, trong khi người khác tiếc nuối nét sắc sảo từng làm nên dấu ấn của chị trên màn ảnh. Trước những phản hồi này, nữ nghệ sĩ cho biết tôn trọng ý kiến của mọi người và xem việc làm đẹp là nhu cầu dành cho bản thân.

NSƯT Kim Oanh ngày càng xinh, trẻ.

NSƯT Kim Oanh sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi ra trường, Kim Oanh làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, cô công tác tại VTV. Chị là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với các bộ phim: "Sóng ở đáy sông", "Ma làng", "Những ngọn nến trong đêm", "Cầu vồng tình yêu", "Đừng bắt em phải quên". Năm 2023, Kim Oanh lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim "Người vợ cuối cùng" của đạo diễn Victor Vũ.

(Ảnh FB nhân vật)

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