Doãn Quốc Đam tâm tư sau cảnh bạo hành GĐXH - Doãn Quốc Đam chia sẻ về sai lầm khi nhận vai Bình trong "Căn nhà không mái che": "Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách, trách là tại sao không bàn trước, không tập trước".

"Trên con đường mới" đánh dấu sự trở lại màn hình rộng của Trần Bảo Sơn sau 10 năm vắng bóng. Với dự án này, anh lần đầu tiên được nhận cùng lúc ba vai trò: Nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính. Phim không chỉ gây chú ý khi quy tụ diễn viên từ Nam ra Bắc như: NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Kore Hải Anh, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi,...

Theo Trần Bảo Sơn, anh không đặt nặng việc chọn những gương mặt "bảo chứng phòng vé" mà chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. Chính vì thế, phim của anh sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu bên cạnh rất nhiều gương mặt trẻ, thậm chí lần đầu "bén duyên" điện ảnh. Theo Trần Bảo Sơn, "Trên con đường mới" mở ra thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến không đơn thuần là phông nền cho những màn đối đầu và các phân đoạn hành động, mà còn tạo ra những tình huống buộc nhân vật bộc lộ cá tính, lập trường và những lựa chọn khó khăn.

Trong bối cảnh đó, mỗi diễn viên phải tìm ra cách thể hiện phù hợp với màu sắc riêng của vai diễn, từ phong thái bên ngoài đến chiều sâu tâm lý. "Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả sẽ khó tin vào nhân vật", Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Nhận lời mời của Trần Bảo Sơn, Doãn Quốc Đam chia sẻ: “Chỉ cần có hành động là tôi thích rồi”.

Vốn được biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật, Doãn Quốc Đam đến với dự án bằng sự hào hứng dành cho thể loại hành động. Chia sẻ ngắn gọn về lý do nhận lời tham gia phim, nam diễn viên cho biết: “Chỉ cần có hành động là tôi thích rồi”. Sự yêu thích này cũng mở ra cơ hội để anh tiếp tục khám phá một màu sắc khác trong hành trình diễn xuất, đồng thời góp thêm một sắc thái riêng cho thế giới nhân vật của "Trên con đường mới".

Cũng Nam tiến để tham gia dự án của Trần Bảo Sơn, Quang Sự cho biết thử thách nằm ở việc hóa thân vào Quốc - một hình tượng khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn của anh trước đây. Quá trình phát triển vai diễn được xây dựng thông qua những trao đổi trực tiếp giữa nam diễn viên và đạo diễn Trần Bảo Sơn, trong đó các đề xuất từ phía diễn viên được lắng nghe và cân nhắc.

“Anh Sơn sẵn sàng ngồi lại lắng nghe những góp ý của tôi cho nhân vật và đến sau cùng nhân vật Quốc khác đến 80-90% so với hình tượng ban đầu”, Quang Sự chia sẻ.

Quang Sự và NSƯT Hoàng Hải là những nghệ sĩ kỳ cựu Nam tiến để tham gia phim của Trần Bảo Sơn.

Sự thay đổi này cho thấy quá trình xây dựng nhân vật không chỉ dừng ở việc hiện thực hóa ý tưởng của đạo diễn, mà còn có thể phát triển từ sự tương tác giữa góc nhìn sáng tạo và kinh nghiệm diễn xuất, nhằm tìm ra cách thể hiện phù hợp hơn với tinh thần tác phẩm.

Trong khi đó, diễn viên kỳ cựu như Huỳnh Kiến An đối diện với những yêu cầu khác khi đảm nhận hình tượng ông trùm trong thế giới ngầm. Để nhân vật tạo được sức nặng trên màn ảnh, diễn viên cần chú trọng từ phong thái, cử chỉ đến những chi tiết đặc trưng trong cách hành xử. Ngay cả việc hút xì gà phục vụ vai diễn cũng trở thành một thử thách đối với nam diễn viên.

Những yêu cầu tưởng chừng nhỏ này góp phần cho thấy quá trình hoàn thiện nhân vật đòi hỏi sự chuẩn bị ở nhiều cấp độ, nơi từng chi tiết trong cách thể hiện đều có thể ảnh hưởng đến diện mạo cuối cùng của nhân vật.

Không chỉ các diễn viên kỳ cựu, những gương mặt mới như Sỹ Hậu và Anthony Hoàng cũng có cơ hội thử sức với thể loại hành động và những dạng vai nằm ngoài vùng quen thuộc. Với Sỹ Hậu, bộ phim mở ra cơ hội tiếp cận thể loại mà anh đã mong muốn thử sức từ lâu. Trong khi đó, Anthony Hoàng được Trần Bảo Sơn tin tưởng giao một vai diễn mang màu sắc phản diện, đòi hỏi anh chủ động tìm kiếm cách thể hiện khác với tính cách ngoài đời.

Nam diễn viên chia sẻ: “Đây là một vai diễn có tính cách khác biệt hoàn toàn so với tôi ngoài đời, vì vậy tôi cũng gặp không ít khó khăn để vào vai”.

Phim của Trần Bảo Sơn, quy tụ dàn diễn viên thực lực từ Nam ra Bắc cùng những gương mặt nữ tân binh của điện ảnh Việt.

Bên cạnh NSƯT Hoàng Hải, sự góp mặt của Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam và Quang Sự tạo nên nền tảng diễn xuất giàu kinh nghiệm cho "Trên con đường mới". Khi đặt cạnh những gương mặt mới đang từng bước khẳng định khả năng, mỗi diễn viên mang đến một cách tiếp cận riêng, góp phần mở rộng sắc thái cho hệ thống nhân vật.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ không chỉ làm phong phú các tuyến vai mà còn tạo nên những mối quan hệ đan xen trong thế giới ngầm của bộ phim, nơi mỗi nhân vật đều có vị trí và vai trò riêng trong diễn biến câu chuyện.