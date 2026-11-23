Nếu như trước kia, mỗi lần đến xứ kim chi, cô chỉ có khoảng 2-3 ngày để tham quan thì chuyến đi kéo dài hơn 10 ngày vừa qua là dịp để cô thong thả khám phá, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, nhịp sống cũng như những nét đẹp trong đời sống thường ngày của người dân địa phương.