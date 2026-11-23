Vợ cũ và con trai Đan Trường trải nghiệm 10 ngày ở Hàn Quốc
GĐXH - Vợ cũ và con trai Đan Trường đã có những ngày trải nghiệm ở Hàn Quốc với lịch trình công việc kết hợp khám phá du lịch tại xứ sở kim chi.
Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được mệnh danh là "anh Bo". Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ cuối những năm 1990 và nhanh chóng trở thành hiện tượng với nhiều ca khúc đình đám như: Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu.
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