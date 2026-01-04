Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên ông xã tỷ phú
GĐXH - Ca sĩ Hà Phương xuất hiện nổi bật bên ông xã - tỷ phú Chính Chu - trong tiệc mừng 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng.
Sau khi kết hôn, Hà Phương cùng chồng tạo dựng nên khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng), con số đủ để đưa cô vào danh sách nữ ca sĩ giàu có bậc nhất Việt Nam. Tài sản của vợ chồng cô trải dài từ bất động sản, chứng khoán cho đến các quỹ đầu tư, trong đó bất động sản và nhà ở tại Mỹ gây choáng ngợp bởi độ xa hoa.
GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.
GĐXH - Trong phim "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) nhận được nhiều chú ý khi vào vai một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt.
GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng nhiều niềm vui trọn vẹn trong năm đầu của cuộc hôn nhân thứ hai với ông xã thiếu gia khi sinh con trai Panda Minh Đặng.
GĐXH - Con gái H'Hen Niê - bé Harley - gây chú ý với nụ cười và nét "biết diễn". H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào về con gái trong những khoảnh khắc đáng yêu.
GĐXH - Đạo diễn Khải Anh trước khi bắt tay cùng diễn viên Mai Thu Huyền mở học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ đã có một quyết định bước ngoặt. Đó là anh rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và có hướng đi mới.
GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.
GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.
GĐXH - 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển có một chuyến đi ý nghĩa chào đón Tết dương lịch ở Đà Lạt. Cả 3 bé đều hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên ba mẹ.
Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.
Vai diễn Tam Mao trong bộ phim truyền hình "Tam Mao phiêu lưu ký" (1996) đã từng giúp nam diễn viên này trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng khắp châu Á.
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.