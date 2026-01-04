Mới nhất
Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên ông xã tỷ phú

Chủ nhật, 21:00 04/01/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Ca sĩ Hà Phương xuất hiện nổi bật bên ông xã - tỷ phú Chính Chu - trong tiệc mừng 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 1.

Hà Phương đăng ảnh cô khoác vai chồng - tỷ phú Chính Chu - trong đêm tiệc tổ chức ở Mỹ cuối tháng 12/2025. Cả hai chụp hình với bầu show Thúy Uyển (ngồi bên phải) và một vị khách đến chung vui với gia đình. Ngôi sao đưa tih.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 2.

Hà Phương cùng ông xã bên bố mẹ chồng (ngồi thứ hai và thứ ba từ trái qua) và một số người họ hàng. Cuộc hôn nhân bền chặt 6 thập kỷ của song thân tỷ phú Chính Chu khiến nhiều người ngưỡng mộ. 'Bí quyết để bố mẹ luôn hạnh phúc là bao dung, nhường nhịn, tôn trọng nhau. Họ là hình mẫu để chúng tôi phấn đấu noi theo', Hà Phương nói.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 3.

Hai con gái của ca sĩ cũng có mặt, chụp ảnh cùng bố mẹ và dì Minh Tuyết, nhưng Hà Phương giấu dung mạo các con. Cô tự hào vì hai ái nữ đều học giỏi, được tuyển thẳng vào những đại học hàng đầu ở Mỹ.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 4.

Sinh năm 1972 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Phương (tên thật Trần Thị Hà Phương) là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái của Minh Tuyết, bố cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Nếu Minh Tuyết theo đuổi dòng nhạc sôi động, Cẩm Ly gắn bó với nhạc quê hương thì Hà Phương lại chọn hướng đi riêng với những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và bén duyên với dòng nhạc trữ tình từ những năm 1990.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 5.

Hà Phương cùng hai người chị em gái tạo nên "tam ca đình đám" của làng nhạc Việt. Dù hoạt động solo hay kết hợp cùng Cẩm Ly - Minh Tuyết, giọng ca của Hà Phương vẫn luôn được yêu mến bởi sự mộc mạc, trong trẻo, gắn liền với những ca khúc như Hoa Cau Vườn Trầu, Thuyền Hoa, Mời Anh Về Thăm Quê Em, Nhớ Tình Người Xa … Nhờ vậy, Hà Phương nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc quê hương. Ngoài ra, cô còn là một diễn viên tham gia nhiều dự án nổi tiếng một thời.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 6.

Nếu Cẩm Ly mang vẻ đẹp giản dị, tự nhiên, Minh Tuyết toát lên vẻ gợi cảm và bốc lửa thì Hà Phương sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm. 3 người chị em, mỗi người đều mang một vẻ riêng biệt.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 7.

Sau khi kết hôn, Hà Phương sang Mỹ định cư, tập trung dành thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ và làm từ thiện. Trong các lần trở về Việt Nam, cô tham gia gameshow, sự kiện nghệ thuật, gặp gỡ đồng nghiệp để “giải tỏa máu nghề”. Năm 2022, giọng ca 7X lần đầu thử sức với nhạc trẻ qua ca khúc Quen Với Cô Đơn - một bước đi cho thấy sự linh hoạt, cởi mở của nữ ca sĩ dù sở trường vẫn là dòng nhạc trữ tình.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 8.

Nếu như sự nghiệp ca hát mang lại danh tiếng thì cuộc hôn nhân với tỷ phú Chính Chu đã đưa Hà Phương trở thành một trong những gương mặt giàu có nhất showbiz Việt. Năm 2000, nữ nghệ sĩ 7x sang Mỹ định cư và lập gia đình với tỷ phú thuộc top giàu nhất ở Mỹ. Ông xã của cô là doanh nhân Chính Chu, hoạt động trên khu phố Wall Street - trung tâm tài chính lớn nhất Mỹ.

Sau khi kết hôn, Hà Phương cùng chồng tạo dựng nên khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng), con số đủ để đưa cô vào danh sách nữ ca sĩ giàu có bậc nhất Việt Nam. Tài sản của vợ chồng cô trải dài từ bất động sản, chứng khoán cho đến các quỹ đầu tư, trong đó bất động sản và nhà ở tại Mỹ gây choáng ngợp bởi độ xa hoa.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 9.

Sau khi kết hôn, Hà Phương cùng chồng tạo dựng nên khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng).

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 10.

Đáng chú ý là căn penthouse của 2 vợ chồng nằm ở tầng 89 và một phần tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower (New York) - vị trí đắc địa đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 11.

Hà Phương và chồng còn sở hữu phi cơ, trực thăng riêng để tiện di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam, cùng bộ sưu tập siêu xe hàng chục chiếc đến từ các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 12.

Vì phải di chuyển thường xuyên, vợ chồng Hà Phương đã sắm hẳn phi cơ riêng.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 13.

Bản thân Hà Phương ít khi khoe hàng hiệu nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều gây choáng ngợp với những bộ trang sức trị giá vài tỷ đồng.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 14.

Dù có cuộc sống giàu sang, Hà Phương vẫn giữ lối sống kín tiếng, giản dị, thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô từng tài trợ hàng triệu USD cho các quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 15.

Ở tuổi ngoài 50, Hà Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ cùng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con gái. Cô không còn áp lực kiếm tiền hay danh vọng, thay vào đó thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc, tham gia hoạt động nghệ thuật và tích cực làm từ thiện như một cách để giữ lửa đam mê và lan tỏa sự nhân ái.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú Chính Chu - Ảnh 16.Đạo diễn Khải Anh nói gì về công việc mới sau khi rời VTV?

GĐXH - Đạo diễn Khải Anh trước khi bắt tay cùng diễn viên Mai Thu Huyền mở học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ đã có một quyết định bước ngoặt. Đó là anh rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và có hướng đi mới.

