Sai lầm khi cài đặt nhiệt độ tủ lạnh mùa hè khiến tiền điện tăng phi mã hơn cả điều hòa

Để quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh

Nhiều gia đình có thói quen đi chợ một lần cho cả tuần và nhồi nhét mọi thứ vào tủ lạnh. Điều này làm cản trở luồng khí lạnh lưu thông, khiến tủ phải hoạt động hết công suất để làm lạnh toàn bộ không gian, từ đó gây hao tốn điện năng nghiêm trọng

Mở cửa tủ lạnh quá lâu và quá thường xuyên

Một trong những lỗi phổ biến nhất là mở cửa tủ lạnh liên tục hoặc giữ cửa quá lâu khi lấy thực phẩm. Mỗi lần mở cửa, hơi lạnh bên trong sẽ thoát ra ngoài và không khí nóng từ bên ngoài tràn vào.

Điều này buộc hệ thống làm lạnh phải hoạt động liên tục để đưa nhiệt độ về mức ổn định, gây tiêu tốn nhiều điện năng. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến tủ lạnh tốn điện mà nhiều người không chú ý.

Cho thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh

Việc cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh là thói quen khá phổ biến. Tuy nhiên, hành động này làm nhiệt độ bên trong tủ tăng lên đột ngột, khiến máy nén phải hoạt động mạnh hơn để làm lạnh lại.

Về lâu dài, đây không chỉ là một trong những sai lầm khi sử dụng tủ lạnh khiến tốn điện mà còn ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Mép của tủ lạnh bị hở

Khi cửa bị hở, không khí lạnh có thể thoát ra ngoài và thiết bị của bạn sẽ phải làm lạnh lại, sử dụng nhiều năng lượng hơn.

Đặt tủ lạnh sát tường hoặc gần các nguồn nhiệt

Đặt tủ lạnh quá sát tường hoặc cạnh bếp gas, lò vi sóng, nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào sẽ làm giảm khả năng tản nhiệt của dàn nóng. Khi đó, máy nén phải làm việc vất vả hơn để duy trì độ lạnh bên trong.

Không kiểm tra và vệ sinh ron cao su ở cửa tủ

Ron cao su (gioăng cửa) có tác dụng giữ kín cửa, không cho khí lạnh thoát ra ngoài. Sau một thời gian sử dụng, ron có thể bị bám bẩn, rách hoặc mất từ tính, làm hở cửa tủ và gây rò rỉ khí lạnh liên tục.

Để ngăn đá trống

Với ngăn mát, bạn không nên chất đầy thực phẩm nếu muốn tiết kiệm điện, nhưng việc để trống ngăn đá lại là sai lầm khi dùng tủ lạnh gây tốn điện. Ngăn này càng được tận dụng hết diện tích lưu trữ càng tốt.

Nhiệt độ của ngăn đá chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài nên nếu trống rỗng thì sẽ không ổn định máy nén sẽ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì mức nhiệt. Cách khắc phục là cho thêm vài chai nước vào để đóng đá.

Không vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ

Bụi bẩn bám vào dàn nóng, dàn lạnh hoặc gioăng cửa bị hở đều ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh của tủ. Khi đó, thiết bị phải tiêu tốn nhiều điện hơn để duy trì nhiệt độ.

Đây là nguyên nhân phổ biến khiến tủ lạnh tốn điện kéo dài mà nhiều người thường bỏ qua. Việc vệ sinh định kỳ sẽ giúp tủ hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm điện năng.

Cài đặt nhiệt độ không phù hợp

Nhiều người có thói quen đặt nhiệt độ tủ lạnh ở mức thấp nhất với suy nghĩ làm lạnh nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này không cần thiết và chỉ khiến máy nén hoạt động liên tục, gây lãng phí điện năng.

Để tiết kiệm tiền điện, nên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng ngăn và nhu cầu sử dụng thực tế.

