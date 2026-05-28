Sắp xếp nhà vệ sinh hợp phong thủy: Đừng để tiền tài trôi theo nguồn nước

Thứ năm, 10:00 28/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Hiện nay, khi điều kiện sống ngày càng được nâng cao thì bên cạnh tính tiện nghi, người ta còn quan tâm đến yếu tố phong thủy của công trình phụ này khi muốn mua nhà đẹp hoặc xây dựng nhà mới.

Sắp đặt vị trí nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh có rất nhiều uế khí vì nó vốn dùng để bài tiết chất thải. Do đó nếu không bố trí cẩn thận, uế khí này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Theo nguyên tắc "tọa hung hướng cát", nhà vệ sinh nên được đặt ở chỗ xấu để nhìn về hướng tốt. Theo đó, khi xây dựng nhà vệ sinh, nên tránh một số vị trí sau:

Trung tâm căn nhà: Theo phong thủy, nhà vệ sinh thuộc hành Thủy, trong khi đó vị trí trung tâm căn nhà lại thuộc hành Thổ, nếu đặt ở trung tâm thì sẽ thành Thổ khắc Thủy, rất không tốt cho sức khỏe và tài vận của gia chủ.

Không chỉ vậy, trung tâm được xem là vị trí đẹp nhất, luồng khí dễ lưu thông nhất. Khi đặt nhà vệ sinh vào đây, mọi uế khí từ nhà vệ sinh sẽ dễ dàng lan ra tất cả các không gian khác, làm ảnh hưởng đến sinh khí căn nhà.

Nhà vệ sinh có rất nhiều uế khí vì nó vốn dùng để bài tiết chất thải. Do đó nếu không bố trí cẩn thận, uế khí này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Dưới gầm cầu thang: Nhà vệ sinh cần được đặt ở nơi khuất mắt nhưng phải thoáng đãng. Với tình hình đất chật người đông như hiện nay, nhiều người thường tận dụng gầm cầu thang để làm nhà vệ sinh, tuy nhiên, nếu làm nhà vệ sinh ở đây sẽ khiến cho uế khí luẩn quẩn trong nhà, căn nhà ám mùi khó chịu không thoát ra được.

Cuối hành lang: Bài trí nhà vệ sinh ở cuối hành lang trong phong thủy là đại hung tướng, gây bệnh tật cho người già và trẻ nhỏ trong nhà.

Đặt nhà vệ sinh ở cổng, ở cửa hoặc đối diện cửa chính: Trước hết, nó vi phạm vào yếu tố thẩm mỹ vì vừa mở cửa đã nhìn thấy nhà vệ sinh, mặc dù hiện nay rất nhiều nhà chung cư áp dụng cách này để tiết kiệm không gian. Theo phong thủy, đặt nhà vệ sinh ở các vị trí trên, có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong nhà. 

Đặt trong phòng ngủ: Bài trí nhà vệ sinh theo phong thủy nên tránh đặt trong phòng ngủ mặc dù nó mang lại sự tiện lợi. Phong thủy cho rằng, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, cần sạch sẽ, khô ráo và yên tĩnh. Nếu bố trí nhà vệ sinh trong phòng ngủ, có thể không tốt cho sức khỏe.

Với tình hình đất chật người đông như hiện nay, nhiều người thường tận dụng gầm cầu thang để làm nhà vệ sinh, tuy nhiên, nếu làm nhà vệ sinh ở đây sẽ khiến cho uế khí luẩn quẩn trong nhà, căn nhà ám mùi khó chịu không thoát ra được.

Đặt gần hoặc đối diện bếp: Bếp là nơi nấu ăn, trong khi đó nhà vệ sinh lại là nơi chứa chất thải, đặt chúng ở gần nhau sẽ khiến cho vi khuẩn từ nhà vệ sinh bay ra, ám vào thức ăn gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà lại mất vệ sinh. Hơn nữa, bếp thuộc hành Hỏa, sẽ sinh xung khắc ngũ hành khi đặt cạnh Thủy.

Nhà vệ sinh ở trên phòng khách hoặc phòng ngủ: Nếu nhà có nhiều tầng, nên để nhà vệ sinh thẳng hàng để tiện cho việc thiết kế kỹ thuật và thoát nước. Để nhà vệ sinh nằm ngay trên phòng khách và phòng ngủ là việc đại kị, tạo ra môi trường ẩm thấp, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và dễ ảnh hướng tới sức khỏe của gia đình.

Bố trí hướng nhà vệ sinh

Đông Nam và Tây Nam: Hướng Đông Nam và Tây Nam đều là hướng tốt, một thiên về tài lộc, một thiên về tình duyên, mà theo phong thủy nhà ở thì nhà vệ sinh phải đặt ở hướng xấu nhìn về hướng tốt nên đặt ở đây là sai phong thủy, có thể ảnh hượng đến vận khí của ngôi nhà, sức khỏe và tài vận của các thành viên sinh sống ở đây.

Bắc và Đông Bắc: Hướng Đông Bắc được xem là hậu quỷ môn, còn hướng Bắc thì lại là hướng sự nghiệp. Mà theo phong thủy thì nếu đặt nhà vệ sinh ở đây, những người trong nhà có thể gặp vận xui, sức khỏe giảm sút.

Phong thủy nhà ở thì nhà vệ sinh phải đặt ở hướng xấu nhìn về hướng tốt nên đặt ở Đông Nam và Tây Nam là sai phong thủy, có thể ảnh hượng đến vận khí của ngôi nhà, sức khỏe và tài vận của các thành viên sinh sống ở đây.

Trang trí nội thất nhà vệ sinh

Trường hợp gộp chung nhà tắm với nhà vệ sinh: Không đặt bồn cầu gần bồn rửa mặt vì rất mất vệ sinh. Vi khuẩn nơi bồn cầu rất nhiều, vì thế, về lâu dài là có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của những thành viên sinh sống ở đây. Để khắc phục, có thể dùng màn hoặc rèm để ngăn cách 2 khu vực này với nhau.

Nên tách riêng nhà tắm và nhà vệ sinh

Bố trí cửa: Nhà vệ sinh có thể nằm ở góc khuất nhưng phải có cửa thông gió và nhiều ánh sáng để tránh ẩm thấp.

Trang trí nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh có độ ẩm cao, không gian nhỏ chỉ nên bố trí những loại cây nhỏ hoặc vừa như cây trầu bà, hoa lan, phất dụ để cân bằng âm dương.

Ngoài ra, gia chủ cũng cần lưu ý thêm, tuyệt đối không được cải tạo nhà vệ sinh cũ thành phòng ngủ, phòng khách hay nhà bếp, điều này đặc biệt đại kỵ trong phong thủy nhà ở vì có thể sẽ gây ra họa lớn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

