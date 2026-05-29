Bật quạt giải nhiệt mùa hè: 5 lỗi chí mạng 90% người Việt đang mắc phải
GĐXH - Quạt điện là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải sai lầm khi sử dụng quạt dẫn đến những hệ lụy không tốt cho sức khỏe.
Thói quen dùng quạt sai khiến bạn dễ bệnh trong mùa hè nắng nóng
Để quạt thổi trực tiếp vào người, phía trên đầu
Khi luồng gió thổi trực tiếp vào người (với tốc độ quá lớn và khoảng cách gần) thì mồ hôi bốc hơi nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt.
Còn phần không có gió, mồ hôi bốc hơi chậm, nhiệt độ ngoài da tương đối cao, mạch máu da giãn rộng. Lúc này sự tuần hoàn máu của cả cơ thể bị mất cân bằng nên dễ bị cảm cúm.
Ngoài ra khi để quạt thổi trực tiếp vào đầu, mặt cũng dễ khiến bạn bị đau đầu, chóng mặt, gây mệt mỏi căng thẳng... Bởi vậy, khi sử dụng quạt, bạn nên ngồi xa và cho quạt quay đều các hướng để tránh bị cảm lạnh.
Sử dụng quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hồi
Bạn có thói quen đi từ bên ngoài nắng nóng bước vào nhà, hoặc sau khi chơi thể thao mồ hôi ra như tắm liền bật ngay quạt tốc thẳng vào người để giải nhiệt, đây lại chính là sai lầm rất lớn.
Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co đột ngột vô cùng nguy hiểm.
Bạn nên lấy khăn khô lau sạch mồ hôi rồi bật quạt từ xa để làm mát từ từ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.
Chỉnh tốc độ quạt quá cao
Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ C, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao.
Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài, cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng.
Khi sử dụng quạt thường xuyên thì bạn phải nhớ vệ sinh định kỳ cánh quạt, lồng quạt, trục quay mô tơ bạc thau... để thiết bị hoạt động hiệu quả.
Một chiếc quạt bám đầy bụi bẩn sẽ không thể mang đến làn gió mát sạch cho gia đình, ngược lại còn nhanh giảm tuổi thọ sử dụng.
Sử dụng quạt trong thời gian dài
Quạt điện có chức năng điều tiết không khí trong phòng, giúp phòng thông thoáng hơn. Để quạt thổi lâu ở một vị trí sẽ không tốt cho cơ thể, đồng thời khiến mô tơ nóng lên, trường hợp xấu nhất có thể làm cháy mô tơ.
Tốt nhất cứ 4 - 5 tiếng tắt cho quạt nghỉ 1 lần (thời gian khỉ khoảng 30 phút) để quạt không bị giảm tuổi thọ và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.
Đặt quạt sai vị trí
Với các loại quạt bàn, quạt hộp, quạt lửng và quạt đứng: Không nên đặt ở vị trí đầu gió khi trời đang nắng nóng, vì quạt sẽ thổi hơi nóng vào làm nhà càng nóng hơn. Tốt nhất bạn nên đặt một chậu nước (có thể thêm đá lạnh) phía trước quạt để thổi hơi mát cho căn phòng.
Vị trí đặt quạt phun sương: Không đặt trong phòng ngủ, hay phòng có thiết bị điện tử, mà nên đặt ở phòng khách, không gian thoáng, đặt quạt phun sương cạnh ở lan can nhà, bạn sẽ tận hưởng được luồng không khí mát lạnh như gió tự nhiên.
Vị trí lắp quạt treo tường: Không nên lắp quá cao sẽ giảm hiệu quả làm mát, lắp quá thấp sẽ làm giảm phạm vi làm mát. Nên cho quạt quay đảo chiều liên tục để làm mát đều khắp phòng hơn là bật nhiều quạt, vừa tốn điện vừa không làm mát hiệu quả.
Ngoài ra, khi sử dụng quạt thường xuyên thì bạn phải nhớ vệ sinh định kỳ cánh quạt, lồng quạt, trục quay mô tơ bạc thau...để thiết bị hoạt động hiệu quả. Một chiếc quạt bám đầy bụi bẩn sẽ không thể mang đến làn gió mát sạch cho gia đình, ngược lại còn nhanh giảm tuổi thọ sử dụng.
Lưu ý sử dụng quạt tốt cho sức khỏe vào mùa nóng
Chọn chế độ hoạt động phù hợp: Người dùng nên lựa chọn ở mức vừa phải và mở cửa sổ, không nên bật quá cao vì nhiệt độ phòng và cơ thể xuống thấp đột ngột gây nguy hiểm. Ban đêm, bạn cũng chỉ nên bật quạt ở số nhỏ.
Cho quạt đảo chiều khi sử dụng: Khi đó, không khí trong phòng sẽ thoáng mát hơn, không gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu.
Giữ khoảng cách với quạt, không hướng trực tiếp luồng gió quạt vào người: Bạn nên đặt quạt lệch hướng so với bạn một chút.
Tránh sử dụng quạt khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi: Trong những mùa nóng, cơ thể sẽ đổ nhiều mồ hôi. Lúc này, bạn không nên sử dụng quạt để hong khô mà hãy sử dụng khăn lau sạch mồ hôi và bật quạt ở chế độ vừa phải.
Không sử dụng quạt trong thời gian dài: Đặc biệt là vào ban đêm, người dùng nên chọn chế độ chỉnh giờ hợp lý.
Dùng quạt hạn chế với người già và trẻ nhỏ: Bởi sức khỏe, sức đề kháng của người cao tuổi và trẻ nhỏ yếu. Nếu thấy quá nóng, hãy chọn quạt ở chế độ nhỏ nhất.
Sai lầm khi cài đặt nhiệt độ tủ lạnh mùa hè khiến tiền điện tăng phi mã hơn cả điều hòaỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục trong gia đình và cũng là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao nếu sử dụng không đúng cách.
Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm về thờ cúng, việc chọn hướng bàn thờ là quan trọng, ảnh hưởng tới vận may, sự thịnh vượng của gia đình. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa biết hướng bàn thờ là hướng nhìn ra hay tựa lưng. Mời bạn tham khảo bài viết sau.
Đi nắng về mà bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt: Rước họa "liệt mặt", đột quỵ lúc nào không hay!Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết mùa hè nắng nóng cho nên quạt trở thành thiết bị làm mát không thể thiếu với mỗi gia đình. Khi sử dụng có nên phả thẳng gió quạt điều hòa, quạt vào mặt không? Hãy đọc bài viết sau.
Sắp xếp nhà vệ sinh hợp phong thủy: Đừng để tiền tài trôi theo nguồn nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, khi điều kiện sống ngày càng được nâng cao thì bên cạnh tính tiện nghi, người ta còn quan tâm đến yếu tố phong thủy của công trình phụ này khi muốn mua nhà đẹp hoặc xây dựng nhà mới.
5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây cảnh mini để bàn làm việc không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn có khả năng thanh lọc không khí và cân bằng phong thủy. Việc lựa chọn cây phù hợp có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe, tinh thần và thu hút tài lộc, may mắn.
Sai lầm "chí mạng" nhiều người mắc khi tưới nước khiến cây kim ngân bị thối rễ, chết dầnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Một số người trồng cây kim ngân thì lá lại bị vàng úa, rũ xuống, không có sức sống, thậm chí là nhanh chết. Nếu gặp phải tình trạng này, có lẽ là do bạn đang mắc phải một trong những sai lầm dưới đây khi chăm sóc cây kim ngân.
Nhà hướng Tây nóng như "lò thiêu": 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát rượi không cần bật điều hòaỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Với một số trường hợp khách quan buộc phải xây nhà hướng Tây, nên có các cách chống nóng để khắc phục sự bất tiện này. Trong bài viết này, sẽ đề cập 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát không cần bật điều hòa.
"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tàiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Căn bếp hợp phong thủy chính là chiếc "chìa khóa vàng" mở ra sự thịnh vượng cho gia chủ. Khám phá ngay các nguyên tắc bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh cực kỳ đơn giản và súc tích dưới đây.
Mùa Phật Đản và 3 thời điểm tuyệt đối không phóng sinhỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Phóng sinh là việc làm thiện tâm, tặng sự sống cho sinh vật. Mùa Phật Đản có những việc không nên làm và 3 thời điểm tuyệt đối không nên phóng sinh.
Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếpỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc dọn dẹp và bài trí bếp núc luôn là nỗi ám ảnh của người nội trợ bận rộn. Áp dụng ngay 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp dưới đây sẽ giúp không gian nấu nướng của bạn luôn gọn gàng, tràn đầy cảm hứng.
5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việcỞ
GĐXH - Cây cảnh mini để bàn làm việc không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn có khả năng thanh lọc không khí và cân bằng phong thủy. Việc lựa chọn cây phù hợp có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe, tinh thần và thu hút tài lộc, may mắn.