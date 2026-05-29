Bật quạt giải nhiệt mùa hè: 5 lỗi chí mạng 90% người Việt đang mắc phải

Thói quen dùng quạt sai khiến bạn dễ bệnh trong mùa hè nắng nóng

Để quạt thổi trực tiếp vào người, phía trên đầu

Khi luồng gió thổi trực tiếp vào người (với tốc độ quá lớn và khoảng cách gần) thì mồ hôi bốc hơi nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt.

Còn phần không có gió, mồ hôi bốc hơi chậm, nhiệt độ ngoài da tương đối cao, mạch máu da giãn rộng. Lúc này sự tuần hoàn máu của cả cơ thể bị mất cân bằng nên dễ bị cảm cúm.

Ngoài ra khi để quạt thổi trực tiếp vào đầu, mặt cũng dễ khiến bạn bị đau đầu, chóng mặt, gây mệt mỏi căng thẳng... Bởi vậy, khi sử dụng quạt, bạn nên ngồi xa và cho quạt quay đều các hướng để tránh bị cảm lạnh.

Sử dụng quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hồi

Bạn có thói quen đi từ bên ngoài nắng nóng bước vào nhà, hoặc sau khi chơi thể thao mồ hôi ra như tắm liền bật ngay quạt tốc thẳng vào người để giải nhiệt, đây lại chính là sai lầm rất lớn.

Bạn nên lấy khăn khô lau sạch mồ hôi rồi bật quạt từ xa để làm mát từ từ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co đột ngột vô cùng nguy hiểm.

Chỉnh tốc độ quạt quá cao

Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ C, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao.

Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài, cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng.

Khi sử dụng quạt thường xuyên thì bạn phải nhớ vệ sinh định kỳ cánh quạt, lồng quạt, trục quay mô tơ bạc thau... để thiết bị hoạt động hiệu quả.

Một chiếc quạt bám đầy bụi bẩn sẽ không thể mang đến làn gió mát sạch cho gia đình, ngược lại còn nhanh giảm tuổi thọ sử dụng.

Sử dụng quạt trong thời gian dài

Quạt điện có chức năng điều tiết không khí trong phòng, giúp phòng thông thoáng hơn. Để quạt thổi lâu ở một vị trí sẽ không tốt cho cơ thể, đồng thời khiến mô tơ nóng lên, trường hợp xấu nhất có thể làm cháy mô tơ.

Tốt nhất cứ 4 - 5 tiếng tắt cho quạt nghỉ 1 lần (thời gian khỉ khoảng 30 phút) để quạt không bị giảm tuổi thọ và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Đặt quạt sai vị trí

Với các loại quạt bàn, quạt hộp, quạt lửng và quạt đứng: Không nên đặt ở vị trí đầu gió khi trời đang nắng nóng, vì quạt sẽ thổi hơi nóng vào làm nhà càng nóng hơn. Tốt nhất bạn nên đặt một chậu nước (có thể thêm đá lạnh) phía trước quạt để thổi hơi mát cho căn phòng.

Vị trí đặt quạt phun sương: Không đặt trong phòng ngủ, hay phòng có thiết bị điện tử, mà nên đặt ở phòng khách, không gian thoáng, đặt quạt phun sương cạnh ở lan can nhà, bạn sẽ tận hưởng được luồng không khí mát lạnh như gió tự nhiên.

Vị trí lắp quạt treo tường: Không nên lắp quá cao sẽ giảm hiệu quả làm mát, lắp quá thấp sẽ làm giảm phạm vi làm mát. Nên cho quạt quay đảo chiều liên tục để làm mát đều khắp phòng hơn là bật nhiều quạt, vừa tốn điện vừa không làm mát hiệu quả.

Ngoài ra, khi sử dụng quạt thường xuyên thì bạn phải nhớ vệ sinh định kỳ cánh quạt, lồng quạt, trục quay mô tơ bạc thau...để thiết bị hoạt động hiệu quả. Một chiếc quạt bám đầy bụi bẩn sẽ không thể mang đến làn gió mát sạch cho gia đình, ngược lại còn nhanh giảm tuổi thọ sử dụng.

Lưu ý sử dụng quạt tốt cho sức khỏe vào mùa nóng

Chọn chế độ hoạt động phù hợp: Người dùng nên lựa chọn ở mức vừa phải và mở cửa sổ, không nên bật quá cao vì nhiệt độ phòng và cơ thể xuống thấp đột ngột gây nguy hiểm. Ban đêm, bạn cũng chỉ nên bật quạt ở số nhỏ.

Cho quạt đảo chiều khi sử dụng: Khi đó, không khí trong phòng sẽ thoáng mát hơn, không gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Giữ khoảng cách với quạt, không hướng trực tiếp luồng gió quạt vào người: Bạn nên đặt quạt lệch hướng so với bạn một chút.

Tránh sử dụng quạt khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi: Trong những mùa nóng, cơ thể sẽ đổ nhiều mồ hôi. Lúc này, bạn không nên sử dụng quạt để hong khô mà hãy sử dụng khăn lau sạch mồ hôi và bật quạt ở chế độ vừa phải.

Không sử dụng quạt trong thời gian dài: Đặc biệt là vào ban đêm, người dùng nên chọn chế độ chỉnh giờ hợp lý.

Dùng quạt hạn chế với người già và trẻ nhỏ: Bởi sức khỏe, sức đề kháng của người cao tuổi và trẻ nhỏ yếu. Nếu thấy quá nóng, hãy chọn quạt ở chế độ nhỏ nhất.

