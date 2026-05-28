Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

Hướng bàn thờ là hướng nhìn ra hay tựa lưng?

Thờ cúng là một nét đẹp văn hóa mang tính tâm linh từ rất lâu đời của người Việt Nam. Theo quan niệm phong thủy, chọn hướng đặt bàn thờ được xem là điều rất quan trọng, bởi nó liên quan đến vận khí của gia chủ.

Do đó, nhiều người tin rằng việc đặt bàn thờ nhà mình không đúng hướng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Vậy hướng bàn thờ là hướng nhìn ra hay tựa lưng? Ta có thể hiểu một cách đơn giản như sau: hướng bàn thờ chính là hướng mà bàn thờ đó nhìn ra phía ngoài.

Có nghĩa là, hướng bàn thờ cùng phía với lưng của gia chủ khi làm lễ cúng và đứng đối diện với bàn thờ. Theo đó, dựa vào năm sinh và mệnh của gia chủ, ta sẽ xác định được hướng nào là tốt nhất để có thể đặt bàn thờ.

Cách đặt bàn thờ sao cho đúng

Chọn hướng bàn thờ theo mệnh

Dựa vào tuổi của gia chủ, người ta suy ra cung mệnh, để từ đó biết được hướng "đại cát" để đặt bàn thờ. Có tất cả 08 cung mệnh là: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

Khi đã biết đủ các cung mệnh, gia chủ sẽ xác định được mình thuộc cung mệnh nào, thuộc Đông Tứ mệnh hay Tây Tứ mệnh.

Những người có cung Ly, Chấn, Tốn, Khảm thì thuộc Đông Tứ mệnh. Gia chủ thuộc cung Càn, Đoài, Cấn, Khôn thì sẽ thuộc Tây Tứ mệnh. Phong thủy chia thành Tây Tứ mệnh và Đông Tứ mệnh là vì mỗi mệnh tương ứng với cách đặt hướng của bàn thờ khác nhau. Cụ thể như sau:

Đông tứ mệnh: Nên đặt bàn thờ theo hướng Bắc, Nam, Đông và Đông Nam.

Tây tứ mệnh: Nên đặt bàn thờ hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.

Ngoài ra, nếu bạn sinh sống ở nhà phố (hay nhà ống 2 tầng), phòng thờ trong nhà nên đặt ở tầng cao nhất. Tránh để bàn thờ tại phòng khách ở tầng trệt vì không thông thoáng như tầng trên.

Đối với gia đình sống ở căn hộ chung cư, gia chủ nên dùng bàn thờ treo tường với kích thước vừa phải và đặt ở phòng khách. Tuy nhiên, bạn nên tránh để bàn thờ đối diện cửa chính hoặc nơi có nắng gió chiếu trực diện.

Hướng bàn thờ chung cư cũng lựa chọn từ 4 hướng tốt theo quan niệm phong thủy là: Diên Niên, Sinh Khí, Phục Vị và Thiên Y.

Đối với nhà cấp 4, người ta thường sẽ tạo một vách ngăn giữa bàn thờ với các không gian khác. Về vị trí đặt bàn thờ cho nhà cấp 4 thì bạn nên chọn bên trái hoặc bên phải của căn nhà.

Nếu nhà không có vách ngăn, gia chủ nên đặt bàn thờ chính giữa ngôi nhà và có thể đối diện với cửa chính.

Chọn hướng bàn thờ theo tuổi

Ngoài lưu ý về vị trí, người phương Đông cũng có quan niệm về hướng đặt bàn thờ theo tuổi của gia chủ. Cụ thể như sau:

Tuổi Thân, tuổi Tý, Thìn thì nên đặt bàn thờ hướng Bắc (thuộc cung Tý), hướng Đông Nam (thuộc cung Thìn), hướng Đông (thuộc cung Mão).

Tuổi Mão, tuổi Mùi, Hợi thì nên đặt bàn thờ hướng Bắc (thuộc cung Mùi), hướng Đông (thuộc cung Mão), hướng Đông Nam (thuộc cung Thìn).

Tuổi Tý, tuổi Sửu, Dậu thì nên đặt bàn thờ hướng Đông (cung Mão) và hướng Bắc (cung Sửu).

Kiêng kỵ khi đặt bàn thờ

Khi đặt bàn thờ, gia chủ phải tránh và kiêng kỵ những điều sau: Không nên đặt bàn thờ ở ngay lối đi lại, bởi nó làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng.

Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang. Hướng của bàn thờ không ngược lại với hướng của nhà. Không làm bàn thờ bằng gỗ đã qua sử dụng.

Không đặt bàn thờ tổ tiên ở trung tâm nhà, nhưng có thể đặt bàn thờ Phật ở trung tâm. Không nên đặt bàn thờ sát nhà tắm, nhà vệ sinh. Không nên đặt bàn thờ ở trên nóc tủ TV, hay tủ kệ nào khác.

Có thể đặt chung bàn thờ Thần và bàn thờ Phật, nhưng không để bát hương sát nhau. Bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên không nên để đối diện nhau trong 1 phòng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

