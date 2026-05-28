Đi nắng về mà bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt: Rước họa "liệt mặt", đột quỵ lúc nào không hay!
GĐXH - Thời tiết mùa hè nắng nóng cho nên quạt trở thành thiết bị làm mát không thể thiếu với mỗi gia đình. Khi sử dụng có nên phả thẳng gió quạt điều hòa, quạt vào mặt không? Hãy đọc bài viết sau.
Phả thẳng gió quạt điều hòa, quạt vào mặt có được không?
Bật quạt phả trực tiếp vào người, vào mặt cho mát là thói quen mà nhiều người dùng vẫn đang mắc phải. Điều này không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như sốc nhiệt, liệt dây thần kinh cơ mặt…
Do đó khi sử dụng quạt bạn hãy tuân thủ đúng hướng dẫn từ nhà sản xuất để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.
Tác hại từ việc phả thẳng gió quạt điều hòa, quạt vào mặt
Cơ thể nhanh mất nước
Vào những ngày trời nắng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao từ 33 - 35 độ C. Khi đó cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi cho nên nhiều người hay bật quạt và để quạt phả thẳng gió vào mặt.
Điều này vô tình làm cơ thể mất nước, mất chất điện giải nhanh dẫn đến khô họng, mệt mỏi trong người.
Nhiễm lạnh và trúng gió
Bạn đi từ ngoài nắng về và ngồi ngay trước quạt mát sẽ làm cho cơ thể bị mất cân bằng nhiệt. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột như vậy làm cho các mạch máu co lại, giảm tế bào miễn dịch, sức đề kháng yếu dần. Bạn sẽ dễ bị nhiễm lạnh và trúng gió trong lúc đang quạt.
Nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp
Để quạt điều hòa, quạt phả vào mặt một lúc lâu khiến cơ thể chênh lệch nhiệt độ tạo điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập vào gây ra các bệnh về hô hấp như: Hắt hơi, cảm cúm, sổ mũi rất khó chịu.
Liệt nửa mặt ngoại vi
Sử dụng quạt, quạt điều hòa sai cách có thể gây ra tình trạng liệt nửa mặt ngoại vi. Nguyên nhân bên ngoài thường là do gió lạnh hoặc gió nóng thâm nhập vào các kinh dương ở đầu và mặt.
Cách sử dụng quạt điều hòa, quạt an toàn cho sức khỏe
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng: Tất cả các sản phẩm khi mới mua về đều đi kèm với sách hướng dẫn từ nhà sản xuất. Vì thế bạn cần đọc kỹ các chỉ dẫn và khuyến cáo trong sách để biết cách dùng quạt cho đúng.
Đặt quạt cách xa cơ thể: Khi dùng điều hòa, quạt bạn hãy để thiết bị ở vị trí bằng phẳng, khoảng cách phù hợp để gió tỏa ra đều rộng khắp phòng. Điều này sẽ giúp cơ thể mát mẻ, phòng tránh nhiễm lạnh hoặc trúng gió.
Chọn tốc độ gió phù hợp: Các dòng quạt hiện nay có tích hợp các mức tốc độ gió để cho người sử dụng dễ dàng tùy chọn theo nhu cầu riêng. Lúc mở quạt bạn nên chọn tốc độ thấp rồi chuyển sang tốc độ trung bình hoặc cao tùy vào nhu cầu cần làm mát.
Lau mồ hôi trước khi ngồi quạt: Với những người vừa từ bên ngoài về nhà mồ hôi tiết ra nhiều thì nên lau sạch mồ hôi và để cơ thể hạ nhiệt. Sau đó bạn có thể ngồi quạt cho mát, nhưng không ngồi gần quạt hoặc để thiết bị phả gió vào mặt dễ bị cảm.
Chú ý thời gian sử dụng: Quạt điều hòa, quạt là những thiết bị làm mát rất hữu ích cho không gian sống của gia đình. Tuy nhiên bạn chỉ nên dùng quạt khi cảm thấy nóng, không nên để quạt chạy liên tục thâu đêm suốt sáng khiến cho cơ thể dễ bị bệnh do gió lạnh.
Ngồi hoặc nằm cùng hướng thổi của quạt: Quạt thổi gió làm mát không khí, khi ngồi quạt bạn hãy ngồi hoặc nằm cùng hướng gió của quạt. Nếu ngồi hoặc nằm ngược hướng thì gió sẽ phả trực tiếp vào người không tốt cho sức khỏe.
Cho quạt quay đều: Bạn nên để quạt quay đều xung quanh giúp tản gió mát đều khắp phòng. Khi dùng quạt điều hòa, quạt tránh để quạt đứng yên 1 chỗ trong khoảng thời gian dài. Luồng gió thổi tập trung vào cơ thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Vào mùa nóng thì điều hòa, quạt sẽ giúp hạ nhiệt và làm mát không khí rất hiệu quả. Tuy nhiên khi sử dụng bạn cũng nên chú ý tuân thủ đúng các hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo vệ sức khỏe và giúp thiết bị hoạt động ổn định, bền bỉ.
