Sai lầm "chí mạng" nhiều người mắc khi tưới nước khiến cây kim ngân bị thối rễ, chết dần
GĐXH - Một số người trồng cây kim ngân thì lá lại bị vàng úa, rũ xuống, không có sức sống, thậm chí là nhanh chết. Nếu gặp phải tình trạng này, có lẽ là do bạn đang mắc phải một trong những sai lầm dưới đây khi chăm sóc cây kim ngân.
Đặc điểm nổi bật của cây kim ngân
Cây kim ngân, hay còn gọi là Pachira Money Tree, có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Loại cây này phát triển mạnh mẽ ở những khu vực đầm lầy và khí hậu nhiệt đới, bao gồm cả Việt Nam.
Thân cây chắc khỏe, dẻo dai và tự nhiên xoắn lại với nhau, tạo nên vẻ ngoài độc đáo. Vì đặc điểm này, người ta còn gọi cây là cây thắt bím hoặc cây bím tóc. Lá cây xanh mướt, mọc dày đặc, tán lá xòe rộng tựa lòng bàn tay.
Những đặc điểm đặc trưng của cây kim ngân được cho là mang lại sự hưng thịnh, vận khí tốt cho gia chủ khi đặt trong nhà hoặc ở các không gian rộng lớn như đại sảnh.
Không chỉ là biểu tượng của may mắn về tài lộc, cây kim ngân còn mang lại giá trị tinh thần, giúp gia chủ luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống.
Tuy nhiên, loài cây may mắn này dễ mắc bệnh nếu không được chăm sóc đúng cách. Khi cây bị bệnh nặng và chết, bạn sẽ không chỉ mất thời gian, tiền bạc mà còn có thể gặp phải những điềm báo không tốt về phong thủy.
Những sai lầm phổ biến khiến kim ngân bị thối rễ, chết dần
Tưới nước quá nhiều: Đây là nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất. Do thấy cây xanh tốt, nhiều người có thói quen tưới nước thường xuyên, thậm chí ngày nào cũng tưới. Điều này khiến đất luôn ẩm, rễ không hô hấp được, dẫn đến úng rễ và vàng lá từ bên trong.
Đất trồng bí chặt, thoát nước kém: Kim ngân củ trồng trong đất nén chặt, ít lỗ thoát nước sẽ giữ ẩm lâu. Dù tưới không nhiều, nhưng đất không khô, rễ vẫn bị "ngộp".
Thiếu ánh sáng tự nhiên: Kim ngân củ có thể sống trong nhà nhưng vẫn cần ánh sáng tán xạ. Đặt cây quá lâu ở nơi tối, ít sáng sẽ khiến lá nhạt màu, vàng dần và rụng.
Thay đổi môi trường đột ngột: Cây mới mua về, cây chuyển từ ngoài trời vào trong nhà, từ nơi sáng sang nơi tối… đều dễ bị stress. Đây là nguyên nhân khiến kim ngân vàng lá trong 1–2 tuần đầu.
Thiếu dinh dưỡng hoặc đất trồng đã chai: Cây trồng lâu năm nhưng không thay đất, không bổ sung dinh dưỡng sẽ suy yếu dần, biểu hiện bằng vàng lá và lá nhỏ.
Cách nhận biết mức độ vàng lá để xử lý đúng
Vàng lá nhẹ, lá dưới vàng trước: Cây đang căng thẳng nhẹ, có thể do ánh sáng hoặc tưới nước chưa phù hợp. Vàng nhiều lá cùng lúc, lá mềm: Khả năng cao rễ bị úng.
Vàng lá kèm rụng lá hàng loạt: Cây đã yếu, cần cấp cứu ngay.
Vàng lá nhưng thân củ vẫn cứng: Còn khả năng phục hồi tốt.
Thân củ mềm, có mùi: Cây đã bị thối củ, cần xử lý triệt để.
Cách cứu nguy cho cây kim ngân củ khi bị vàng lá
Ngưng tưới nước ngay lập tức: Khi thấy cây vàng lá, việc đầu tiên là dừng tưới để tránh làm tình trạng nặng thêm. Kiểm tra đất và bộ rễ: Nhẹ nhàng nhấc cây ra khỏi chậu. Nếu đất ướt, có mùi hôi, rễ nâu đen, mềm đó là dấu hiệu úng rễ.
Xử lý rễ và củ: Cắt bỏ toàn bộ rễ thối, rễ yếu. Nếu phần củ có chỗ mềm, cần cắt bỏ đến khi thấy mô cứng, khô. Có thể để cây khô 1–2 ngày trước khi trồng lại.
Thay đất mới phù hợp cho kim ngân củ: Sử dụng đất tơi xốp, thoát nước tốt (đất trộn xơ dừa, trấu hun, perlite…). Chậu phải có lỗ thoát nước.
Đặt cây đúng vị trí: Đặt cây ở nơi sáng nhẹ, thoáng gió, tránh nắng gắt trực tiếp. Không đặt gần máy lạnh hoặc nơi gió nóng.
Chăm sóc kim ngân củ sau khi cấp cứu để cây hồi phục bền
Trong 2–3 tuần đầu, chỉ tưới rất ít nước, ưu tiên để đất khô giữa các lần tưới. Khi cây bắt đầu ra lá mới, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân tan chậm liều nhẹ. Tránh bón phân hóa học mạnh khi cây còn yếu.
Duy trì lịch tưới hợp lý: Chỉ tưới khi đất khô, không tưới theo lịch cố định. Quan sát lá là cách tốt nhất để điều chỉnh.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
