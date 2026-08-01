Sai lầm nhiều gia đình mắc khi dùng lò vi sóng khiến thức ăn có thể 'chín giả'
GĐXH - Trong những ngày nắng nóng, lò vi sóng gần như trở thành "cứu tinh" của nhiều gia đình. Chỉ mất vài phút, bát cơm nguội hay phần thức ăn để trong tủ lạnh đã nóng hổi như vừa mới nấu. Chính vì sự tiện lợi đó, không ít người tin rằng chỉ cần thực phẩm bốc khói sau khi quay là vi khuẩn đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Wakan Yumi, chia sẻ trên Ngôi sao, đây lại là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi sử dụng lò vi sóng. Thực phẩm nóng bên ngoài nhưng chưa đủ nhiệt ở phần lõi vẫn có thể tạo điều kiện để vi khuẩn gây ngộ độc tồn tại.
Vì sao thức ăn nóng nhưng vẫn có thể còn vi khuẩn?
Khác với bếp gas hay lò nướng truyền nhiệt từ ngoài vào trong, lò vi sóng hoạt động bằng cách sử dụng sóng điện từ khiến các phân tử nước trong thực phẩm dao động để sinh nhiệt.
Vấn đề nằm ở chỗ nhiệt lượng không phải lúc nào cũng phân bố đồng đều. Nếu phần thức ăn có độ dày khác nhau hoặc chứa lượng nước không đồng nhất, một số vị trí sẽ nóng rất nhanh trong khi phần giữa vẫn chưa đạt mức nhiệt cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn.
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, phần tâm của thực phẩm cần đạt ít nhất 75 độ C trong khoảng một phút mới có thể tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn gây bệnh.
Đó cũng là lý do nhiều món ăn có hiện tượng "chín giả", nghĩa là vừa lấy ra khỏi lò vẫn bốc hơi nghi ngút nhưng phần bên trong lại chỉ âm ấm.
Những món ăn dễ "chín giả" nhất trong lò vi sóng
Những món có kích thước lớn hoặc kết cấu dày như thịt viên, chả băm, lườn gà, cá phi lê nguyên miếng hay các khối thực phẩm đông lạnh thường có nguy cơ cao rơi vào tình trạng ngoài nóng, trong lạnh.
Một sai lầm khác mà nhiều người ít để ý là rắc muối hoặc gia vị lên bề mặt trước khi quay. Theo chuyên gia Wakan Yumi, lớp gia vị này có thể làm sóng vi ba tập trung nhiều hơn ở lớp ngoài, khiến nhiệt khó xuyên sâu vào phần lõi của thực phẩm.
Chỉ thay chiếc đĩa cũng có thể giúp thức ăn nóng đều hơn
Các chuyên gia khuyến khích sử dụng khay hoặc đĩa chịu nhiệt có dạng tròn và nông, bởi sóng vi ba sẽ phân bố đều hơn so với hộp vuông hoặc hộp có nhiều góc cạnh.
Trong khi đó, hộp hình vuông thường khiến năng lượng tập trung nhiều ở các góc, làm một số vị trí quá nóng nhưng những phần khác lại chưa đủ nhiệt.
Một thay đổi nhỏ trước khi quay giúp giảm nguy cơ ngộ độc
Thay vì cho nguyên cả miếng thịt lớn vào lò, bạn nên cắt thành các miếng nhỏ hoặc lát mỏng để nhiệt dễ xuyên đều.
Đối với cơm đông lạnh hoặc các món hầm, nên dàn thực phẩm thành lớp mỏng thay vì vun thành khối cao.
Trong quá trình quay, nếu thời gian làm nóng kéo dài, hãy tạm dừng lò để đảo hoặc lật thực phẩm rồi tiếp tục quay. Thao tác đơn giản này giúp nhiệt phân bố đồng đều hơn và giảm nguy cơ còn "điểm lạnh" bên trong món ăn.
Vị trí đặt thức ăn trong lò cũng rất quan trọng
Với loại có đĩa xoay, khu vực chính giữa thường nhận ít sóng hơn do đĩa liên tục quay. Vì vậy, đặt thực phẩm lệch về phía mép đĩa sẽ giúp thức ăn nóng đều hơn.
Ngược lại, ở những dòng lò vi sóng đáy phẳng không có đĩa xoay, vùng trung tâm lại là nơi nhận nhiều năng lượng nhất. Khi đó, đặt thực phẩm ở chính giữa sẽ mang lại hiệu quả làm nóng tốt hơn.
Một việc nhiều người quên nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của lò
Sau nhiều lần sử dụng, dầu mỡ và cặn thức ăn bám trong khoang lò sẽ hấp thụ một phần năng lượng vi ba.
Điều này khiến thực phẩm nhận ít nhiệt hơn dù thời gian quay không thay đổi.
Vì vậy, việc lau sạch khoang lò sau mỗi lần sử dụng không chỉ giúp thiết bị bền hơn mà còn góp phần đảm bảo thức ăn được làm nóng đúng nhiệt độ cần thiết.
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