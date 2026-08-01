Khô khớp gối ăn gì? Gợi ý thực phẩm vàng giúp bôi trơn sụn khớp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nhóm thực phẩm giàu acid béo

Trong quá trình điều trị khô khớp gối, bệnh nhân cần tăng cường bổ sung các loại hạt, cá giàu acid béo omega-3. Bởi vì omega-3 được nghiên cứu cho thấy có tác dụng tạo độ ẩm, kích thích quá trình tiết dịch nhầy ở khớp và giữ sự trơn tru. Từ đó hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tốt bệnh khô khớp bao gồm cả khô khớp gối.

Ngoài ra, acid béo omega-3 còn có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ xương, chống lại quá trình lão hóa cơ thể, giảm đau nhức xương khớp, trị viêm và tăng tốc độ phục hồi tổn thương đặc biệt là hệ thần kinh.

Các loại thực phẩm có chứa nhiều omega-3 bao gồm: Cá cơm, cá thu, cá hồi, cá trích, dầu gan cá, trứng cá muối, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó, hạnh nhân, hàu.

Ngũ cốc và các loại hạt

Để cải thiện khô khớp gối và những triệu chứng đi kèm được hiệu quả thì bệnh nhân nên ăn nhiều ngũ cốc và các loại hạt. Trong ngũ cốc và các loại hạt chứa những thành phần có lợi, giúp nuôi dưỡng hệ xương, kích thích tiết dịch ở khớp gối và tăng khả năng phục hồi tổn thương như canxi, vitamin, chất đạm, magie, acid béo omega-3.

Trong quá trình điều trị khô khớp gối, bệnh nhân cần tăng cường bổ sung các loại hạt, cá giàu acid béo omega-3.

Ngoài ra trong các thực phẩm này còn có chứa các chất chống oxy hóa, sắt giúp tạo hồng cầu, ngăn ngừa quá trình thiếu máu khiến tổn thương khó phục hồi. Chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa của xương, khớp, dây chằng, cơ, dây thần kinh và các mạch máu.

Rau họ cải

Các loại rau thuộc họ cải như bắp cải tí hon, cải xoăn, súp lơ trắng và bông cải xanh là những thực phẩm chứa nhiều vitamin, chất xơ, chất khoáng. Đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn các enzyme gây sưng khớp, kháng viêm, chống oxy hoá.

Các loại trái cây

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, ổi, bưởi có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm. Dâu tây, quả anh đào hay nước ép quả anh đào chứa hàm lượng polyphenol cao có thể làm chậm tiến triển bệnh ở khớp, giảm viêm, giảm thoái hoá sụn.

Thực phẩm giàu canxi

Một chế độ giàu canxi giúp duy trì, bảo vệ xương chắc khỏe... Các thực phẩm giàu canxi gồm sữa, các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, các loại đậu...

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, ổi, bưởi có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm.

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa một hàm lượng lớn flavonoid, là một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do. Ngoài ra, flavonoid còn giúp chống viêm giảm đau hiệu quả.

Vì vậy, người bệnh bị khô khớp gối nên uống nước trà xanh mỗi ngày 1 lần có thể giúp hồi phục tổn thương do chấn thương hay thoái hóa, giảm đau nhức và tăng cường hiệu quả điều trị.

Quả bơ

Quả bơ là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều vitamin K, vitamin C, vitamin E, vitamin B5, vitamin b6, kali và folate. Những thành phần này tham gia vào quá trình chống viêm, giảm đau, tăng tốc độ tái tạo của tế bào rất tốt cho sức khỏe tổng thể và hệ xương khớp.

Ngoài ra, quả bơ có chứa nhiều chất xơ, giúp bệnh nhân giảm lượng đường trong máu, giảm cân và duy trì cân nặng ở mức an toàn. Điều này sẽ làm giảm áp lực và tổn thương khớp gối.

Cà chua

Người bệnh bị khô khớp nên thường xuyên thêm cà chua vào quá trình chế biến món ăn mỗi ngày. Bởi vì bên trong cà chua có chứa một hàm lượng lớn vitamin C và lycopene.

Cà chua còn chứa vitamin K, collagen và canxi, đây là những thành phần có lợi cho xương khớp, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi tổn thương và hỗ trợ tiết dịch.

Vitamin C có tác dụng tăng cường sức đề kháng và miễn dịch, chống nhiễm khuẩn, chống viêm, giảm đau và tăng khả năng chữa lành tổn thương bao gồm cả tổn thương mô mềm, xương khớp và dây thần kinh.

Trong khi đó, lycopene là một trong những chất chống oxy hóa cực mạnh. Lycopene có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi sự tác động tiêu cực của gốc tự do, đẩy lùi quá trình lão hóa xương khớp ở người cao tuổi.

Đồng thời, duy trì sự liên kết giữa sụn, dây chằng và xương dưới sụn, hỗ trợ phục hồi chức năng tiết dịch bôi trơn xương khớp.

Ngoài ra, cà chua còn chứa vitamin K, collagen và canxi, đây là những thành phần có lợi cho xương khớp, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi tổn thương và hỗ trợ tiết dịch.

Món ăn cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, dạ dày GĐXH - Xương rồng có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon và hợp khẩu vị như salad, xào tỏi, gỏi, nước ép, luộc, nấu canh, kho cá... rất tốt cho sức khỏe.

Không phải cá hồi, đây mới là 3 loại cá giàu Omega-3 giá bình dân bạn nên ăn hàng tuần GĐXH - Bổ sung các loại cá giàu omega-3 vào thực đơn hằng tuần là một cách đơn giản để tăng cường dinh dưỡng và góp phần bảo vệ sức khỏe.