Mùa Vu Lan ăn gì để đủ chất? Top thực phẩm chay giàu protein bạn nên biết

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Đậu lăng

Đậu lăng có hàm lượng protein cao nhất trong tất cả các loại đậu. Hàm lượng protein trong đậu lăng có thể tương đương với protein trong thịt, sữa.

Vì vậy, đậu lăng là một loại thực phẩm được khuyên dùng cho những người ăn chay. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn từ đậu lăng như cháo đậu lăng chay, salad trộn đậu lăng…

Tảo xoắn

Tảo xoắn là loại thực phẩm được mệnh danh là cường quốc dinh dưỡng. Trong 30ml tảo xoắn cung cấp 8 gam protein hoàn chỉnh. Ngoài ra, nó còn đáp ứng 22% nhu cầu hàng ngày về sắt, thiamin và 42% nhu cầu về đồng.

Tảo xoắn là loại thực phẩm được mệnh danh là cường quốc dinh dưỡng.

Hơn nữa, tảo xoắn cũng chứa một lượng magie, riboflavin, mangan, kali và một lượng nhỏ hầu hết các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể, bao gồm các axit béo thiết yếu.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành giúp bổ sung vitamin và khoáng chất. Nên nó có thể là một sản phẩm thay thế tuyệt vời cho sữa bò. Trong 240ml sữa đậu nành, có chứa 7 gam protein, canxi, vitamin D và vitamin B12.

Khoai tây

Khoai tây là một thực phẩm rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Hàm lượng protein trong khoai tây tương đương với hàm lượng protein trong trứng. Ngoài ra, khoai tây còn cung cấp cho cơ thể carbohydrate, các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Đậu nành luộc

Đậu nành luộc là một món ăn rất quen thuộc đối với người Nhật. Một chén đậu nành tươi (khoảng 155 gr) sẽ cung cấp khoảng 17 gr protein. Đậu sau khi luộc chín có mùi vị thơm ngon, bùi bùi và dễ ăn.

Đậu nành luộc là một món ăn rất quen thuộc đối với người Nhật.

Đậu hũ

Đậu hũ là một món ăn được làm từ đậu nành và không thể thiếu khi nhắc đến các món chay. Hàm lượng protein chiếm hơn 34% tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đậu hũ.

Đậu hũ có thể được chế biến bằng nhiều cách như kho, nấu canh… hay đơn giản chỉ cần chiên và chấm nước tương là đủ cho một món ăn ngon.

Súp lơ

Trong súp lơ có chứa nước, carbohydrate, protein và hầu như không chứa chất béo. Súp lơ có hàm lượng protein cao hơn so với hầu hết các loại rau khác. Không chỉ cung cấp protein, súp lơ còn chứa nhiều khoáng chất, vitamin có lợi cho sức khỏe.

Hạt chia

Hạt Chia có nguồn gốc từ cây Salvia hispanica, được xuất hiện ở Mexico và Guatemala. Trong 35 gam hạt chia sẽ cung cấp 6 gam protein, 13 gam chất xơ.

Hạt Chia có nguồn gốc từ cây Salvia hispanica, được xuất hiện ở Mexico và Guatemala.

Hơn nữa, loại hạt này còn chứa một lượng sắt, canxi, selen, magie tốt cùng với các acid béo omega-3, chất chống oxy hoá và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Các loại hạt, hạt bơ

Các loại hạt, hạt bơ là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Trong 28 gam hạt có chứa từ 5 đến 7 gam protein tùy theo giống hạt.

Ngoài ra, các loại hạt và hạt bơ cũng là nguồn cung cấp chất xơ và chất béo tốt cho sức khỏe cùng với một số chất khoáng và vitamin như: sắt, canxi, magie, selen, phốt pho, vitamin E và một số vitamin nhóm B. Đồng thời, chúng cũng chứa chất chống oxy hóa có lợi.

Rau dền và hạt quinoa

Rau dền và hạt quinoa thường được gọi là ngũ cốc cổ điển hoặc không có gluten, nhưng hai loại này không mọc từ cỏ như các loại ngũ cốc khác.

Rau dền và quinoa còn là nguồn cung cấp carbs phức hợp, chất xơ, sắt, mangan, phốt pho và magie.

Trong 240 ml rau dền và hạt quinoa nấu chính cung cấp 8 - 9 gam protein và đây là nguồn protein hoàn chỉnh, rất hiếm traong các loại ngũ cốc và pseudocereals. Ngoài ra, rau dền và quinoa còn là nguồn cung cấp carbs phức hợp, chất xơ, sắt, mangan, phốt pho và magie.

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