Những thực phẩm nên ăn trước khi uống rượu để không hại dạ dày

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Những thực phẩm nên ăn trước khi uống rượu

Thực phẩm giàu tinh bột

Carbohydrate phức hợp mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn so với carbohydrate đơn. Chúng cung cấp năng lượng bền bỉ và giúp làm chậm đáng kể tốc độ hấp thu cồn vào máu.

Cơm, yến mạch, bánh mì nguyên cám: Đây là những lựa chọn tuyệt vời để tạo một lớp nền vững chắc trong dạ dày.

Khoai lang: Chứa nhiều tinh bột phức hợp, chất xơ và vitamin A, giúp ổn định năng lượng và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Thực phẩm giàu protein

Protein là dưỡng chất cần nhiều thời gian để phân hủy nhất. Ăn một bữa ăn giàu protein có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và làm giảm tốc độ cồn đi vào máu một cách hiệu quả.

Protein là dưỡng chất cần nhiều thời gian để phân hủy nhất.

Trứng: Giàu protein và axit amin thiết yếu như cysteine, hỗ trợ gan tổng hợp glutathione để chuyển hóa acetaldehyde đây là một sản phẩm phụ độc hại của rượu.

Thịt gà, cá: Đặc biệt là cá hồi giàu axit béo omega-3, không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn hỗ trợ giảm phản ứng viêm ở gan và hệ tiêu hóa do rượu gây ra.

Sữa chua Hy Lạp: Cung cấp sự cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate.

Chất béo lành mạnh

Chất béo là nhóm chất làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên các loại chất béo không bão hòa để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Quả bơ: Rất giàu chất béo không bão hòa đơn và kali, một chất điện giải quan trọng thường bị mất đi khi uống rượu.

Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, hạt điều cung cấp chất béo, protein và chất xơ.

Rau xanh và trái cây

Rau xanh và trái cây cung cấp nước, vitamin và chất điện giải cần thiết để giữ cho cơ thể đủ nước và giảm bớt các triệu chứng nôn nao sau cơn say.

Chuối: Giàu kali, giúp bổ sung chất điện giải bị mất do tác dụng lợi tiểu và ức chế hormone chống bài niệu (ADH) của rượu.

Dưa hấu: Với hàm lượng nước cao, dưa hấu giúp bạn giữ nước hiệu quả.

Rau xanh và trái cây cung cấp nước, vitamin và chất điện giải cần thiết để giữ cho cơ thể đủ nước và giảm bớt các triệu chứng nôn nao sau cơn say.

Măng tây: Chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu và bảo vệ tế bào gan khỏi các độc tố.

Những món nên tránh trước khi uống rượu

Không phải tất cả các loại thực phẩm đều có lợi. Một số món ăn có thể khiến tình trạng say của bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Thực phẩm nhiều muối: Các món ăn vặt nhiều muối như khoai tây chiên có thể gây đầy hơi và làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước do rượu thông qua cơ chế áp suất thẩm thấu, khiến các triệu chứng sau say trở nên nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm nhiều đường và carbohydrate tinh chế: Thực phẩm nhiều đường có thể gây biến động đường huyết đột ngột. Khi kết hợp với khả năng ức chế tân tạo đường của rượu, điều này dễ dẫn đến hạ đường huyết và cảm giác mệt mỏi cực độ.

Đồ ăn quá cay nóng: Thực phẩm cay nóng có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và làm giãn cơ thắt thực quản dưới, dẫn đến chứng ợ chua hoặc trào ngược dạ dày thực quản nghiêm trọng hơn khi uống rượu.

Các món ăn vặt nhiều muối có thể gây đầy hơi và làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước do rượu thông qua cơ chế áp suất thẩm thấu, khiến các triệu chứng sau say trở nên nghiêm trọng hơn.

Đồ uống chứa caffeine: Caffeine có thể che giấu tác dụng ức chế thần kinh trung ương của rượu, tạo cảm giác tỉnh táo giả tạo khiến người dùng uống quá mức kiểm soát, làm tăng nguy cơ ngộ độc rượu cấp tính.

Trong khi uống rượu nên ăn và uống gì?

Việc bổ sung nước và thức ăn trong suốt buổi tiệc cũng quan trọng không kém việc ăn trước đó. Rượu có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng khó chịu của tình trạng say nguội (hangover).

Hãy uống xen kẽ một ly rượu với một ly nước lọc để bù đắp lượng dịch mất đi và làm loãng nồng độ cồn trong dạ dày. Đồng thời, hãy tiếp tục ăn nhẹ các món ăn kèm giàu protein và chất xơ để duy trì việc làm chậm quá trình rỗng dạ dày, từ đó giảm tốc độ hấp thu cồn vào máu.

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