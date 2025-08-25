Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

‘Sale tưng bừng, mừng đại lễ’ ngày 2/9, hàng ngàn sản phẩm giảm giá 50%

Thứ hai, 15:34 25/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cùng chung không khí hào hùng hướng về ngày Đại lễ Quốc Khánh mùng 2/9, tại các siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ tại Hà Nội, không chỉ rực rỡ sắc đỏ màu cờ Tổ quốc, mà còn bùng nổ với những chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Trong những ngày này, chỉ cần đặt chân xuống bất kỳ một con đường nào của thủ đô, hình ảnh cờ đỏ, sao vàng đều được trang trí lung linh, trang trọng. Nhiều quán cà phê, quán ăn đã deco không gian từ đầu tháng 8, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh.

Thậm chí tới các gian hàng tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay  trung tâm thương mại, sắc đỏ ấm áp rực rỡ cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thủ đô, khách du lịch trong và ngoài nước tới thăm Hà Nội. Hình ảnh đẹp này đang lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Dự kiến trong những ngày cuối tháng 8, cũng như kỳ  nghỉ lễ mùng 2/9 nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, đặc biệt nhóm sản phẩm cho tiệc gia đình, dã ngoại và du lịch, dự báo tăng mạnh. Nhiều siêu thị, cửa hàng đã tung nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô.

Cụ thể, từ ngày 21/8 – 3/9 AEON Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang. Khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hằng ngày với hóa đơn từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng tại các Trung tâm Mua sắm và Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON (trừ AEON Xuân Thủy).

Bên cạnh các ưu đãi dịp lễ, khách hàng vẫn được hưởng loạt chương trình định kỳ quen thuộc như "Giá thấp mỗi ngày", "Thứ Tư vui vẻ" và "Ngày hội thành viên", mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và tiết kiệm

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

GĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.

Tin sáng 25/8: Thời tiết miền Bắc dịp 2/9 ban ngày trời nắng, khả năng mưa thấp; Cụ bà 71 tuổi ở Đồng Nai suýt mất 1 tỷ đồng với "kịch bản cũ"Tin sáng 25/8: Thời tiết miền Bắc dịp 2/9 ban ngày trời nắng, khả năng mưa thấp; Cụ bà 71 tuổi ở Đồng Nai suýt mất 1 tỷ đồng với 'kịch bản cũ'

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ nay đến ngày 2/9...

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

"Vũ trụ Vin" phục vụ 6 triệu lượt khách trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

"Vũ trụ Vin" phục vụ 6 triệu lượt khách trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Giá vé máy bay nhiều chặng tăng 'chóng mặt' dịp nghỉ lễ 2/9

Giá vé máy bay nhiều chặng tăng 'chóng mặt' dịp nghỉ lễ 2/9

Các tour du lịch ngắn ngày trong và ngoài nước sôi động dịp nghỉ lễ 2/9

Các tour du lịch ngắn ngày trong và ngoài nước sôi động dịp nghỉ lễ 2/9

Vé máy bay chặng nào đắt nhất dịp nghỉ lễ 2/9?

Vé máy bay chặng nào đắt nhất dịp nghỉ lễ 2/9?

Hậu nghỉ lễ 2/9, gửi tiền ở đâu nhận lãi cao nhất?

Hậu nghỉ lễ 2/9, gửi tiền ở đâu nhận lãi cao nhất?

Cùng chuyên mục

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 phút trước

GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 25/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Giá vàng hôm nay 25/8: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 25/8: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng, lên sát 127 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 - 31/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 - 31/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu vực

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu vực

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Xem nhiều

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Những mẫu ô tô điện từ Wuling Hongguang Mini EV giá chỉ 197 triệu đến BYD Dolphin mạnh mẽ 204 mã lực đang được quan tâm khi ra mắt ở Việt Nam.

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường
Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao?

Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng có

Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top