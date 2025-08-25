‘Sale tưng bừng, mừng đại lễ’ ngày 2/9, hàng ngàn sản phẩm giảm giá 50%
GĐXH - Cùng chung không khí hào hùng hướng về ngày Đại lễ Quốc Khánh mùng 2/9, tại các siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ tại Hà Nội, không chỉ rực rỡ sắc đỏ màu cờ Tổ quốc, mà còn bùng nổ với những chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Trong những ngày này, chỉ cần đặt chân xuống bất kỳ một con đường nào của thủ đô, hình ảnh cờ đỏ, sao vàng đều được trang trí lung linh, trang trọng. Nhiều quán cà phê, quán ăn đã deco không gian từ đầu tháng 8, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh.
Thậm chí tới các gian hàng tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay trung tâm thương mại, sắc đỏ ấm áp rực rỡ cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thủ đô, khách du lịch trong và ngoài nước tới thăm Hà Nội. Hình ảnh đẹp này đang lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Dự kiến trong những ngày cuối tháng 8, cũng như kỳ nghỉ lễ mùng 2/9 nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, đặc biệt nhóm sản phẩm cho tiệc gia đình, dã ngoại và du lịch, dự báo tăng mạnh. Nhiều siêu thị, cửa hàng đã tung nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô.
Cụ thể, từ ngày 21/8 – 3/9 AEON Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang. Khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hằng ngày với hóa đơn từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng tại các Trung tâm Mua sắm và Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON (trừ AEON Xuân Thủy).
Bên cạnh các ưu đãi dịp lễ, khách hàng vẫn được hưởng loạt chương trình định kỳ quen thuộc như "Giá thấp mỗi ngày", "Thứ Tư vui vẻ" và "Ngày hội thành viên", mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và tiết kiệm
Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.
