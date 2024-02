Sản phẩm hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể được nhiều mẹ Việt tin dùng

Từ tháng 09/2023, Sữa non Tổ yến Goldilac Grow đã cho ra mắt sản phẩm cải tiến. Đây là sản phẩm được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ F2B kết hợp cùng các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu và sản xuất tại nhà máy Nature Made. Dòng sản phẩm này được đánh giá cao bởi người tiêu dùng, đồng thời trở thành sự lựa chọn đầu tay về cho các mẹ bỉm.



Sữa non Tổ yến Goldilac Grow - lựa chọn cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân

Theo thống kê của UNICEF, Việt Nam có 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi, cụ thể Việt Nam nằm trong 34 quốc gia trên thế giới đối mặt với gánh nặng suy dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ thấp còi tăng cao khiến nhiều phụ huynh Việt không khỏi lo lắng, đồng thời cố gắng tìm cách cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Thấu hiểu nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ F2B đã kết hợp cùng nhà máy Nature Made cho ra mắt sản phẩm cải tiến của Sữa non Tổ yến Goldilac Grow, với những ưu điểm được nghiên cứu dành riêng cho thể trạng trẻ em Việt.

Sữa non Tổ yến Goldilac Grow là sản phẩm có sự kết hợp của nhiều thành phần bổ dưỡng, có công dụng cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể trẻ. Trong đó, nguồn sữa non được nhập khẩu từ hai nhà máy Hoa Kỳ: APS BioGroup và La Belle Associates. Sữa non trong Goldilac Grow được kiểm định không chất bảo quản, không hooc-môn gây tăng trưởng và rất giàu kháng thể IgG - loại kháng thể chiếm đa số tất cả các kháng thể trong huyết thanh. Bằng khả năng bắt dính với các mầm bệnh như vi khuẩn, virus mà kháng thể IgG trong sữa non có thể kích thích hệ thống miễn dịch.

Bên cạnh đó, thành phần nổi bật trong Goldilac Grow còn có yến sào Khánh Hòa thượng hạng, chứa 18 loại acid amin đa dạng, cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Tổ yến trong Goldilac Grow được nhập khẩu từ vùng nuôi yến Khánh Hòa, chứa hàm lượng Protein dồi dào, giúp củng cố sức đề kháng và hệ tiêu hóa phát triển khỏe mạnh.

Ngoài hai thành phần chính kể trên, Goldilac Grow còn chứa hàm lượng đạm Whey, vitamin dồi dào, được nghiên cứu phù hợp với thể trạng trẻ em Việt. Sản phẩm ứng dụng công nghệ NANO lượng tử, giúp phân tách các chất thành những hạt nano siêu nhỏ, từ đó trẻ hấp thụ dưỡng chất dễ dàng, không gây khó tiêu, táo bón, chướng bụng…

Từ tháng 09/2023, Goldilac Grow đã được cải tiến, với hàm lượng dinh dưỡng tăng từ 370 Kcal/100g lên 437 Kcal/100g. Lượng đạm đạt chuẩn, được nghiên cứu phù hợp với thể trạng trẻ em Việt. Hàm lượng Canxi, vitamin D3, K2,... Hàm lượng dinh dưỡng được bổ sung, cùng bao bì được thay đổi từ dạng giấy sang lon giúp tiết kiệm chi phí, Goldilac Grow đang trở thành sự lựa chọn đầu tay cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân.

Goldilac Grow cải tiến có hương vị thơm, ngọt nhẹ, vị khá giống với vị sữa mẹ. Vị ngọt đến từ đường cỏ ngọt, hoàn toàn không dùng đường Glucose nên chiều lòng vị giác trẻ em, kể cả trẻ biếng ăn nhất.

Goldilac Grow - sự lựa chọn đầu tay của phụ huynh Việt

Trong suốt hành trình đồng hành cùng các gia đình Việt, Goldilac Grow đã trở thành sự lựa chọn đầu tay.

Goldilac Grow đã giành được cảm tình của không ít ba mẹ nổi tiếng, trong đó có nữ diễn viên "Gạo Nếp Gạo Tẻ" Lê Phương. Sau khi cho bé Bông sử dụng sản phẩm, chị đã có những phản hồi vô cùng tích cực.

Biên tập viên Quang Minh (Đài Truyền hình Việt Nam) cũng có những phản hồi rất tốt về hiệu quả sản phẩm sau khi cho các con sử dụng: "Goldilac Grow đáp ứng ngoài sức mong đợi của vợ chồng Quang Minh, không hề kém cạnh so với bất kể loại sản phẩm ngoại nào trên ngoài thị trường, xứng đáng là sản phẩm quốc dân cho các mẹ có con chậm tăng cân, biếng ăn".

Goldilac Grow được đánh giá cao bởi những điểm ưu điểm mà sản phẩm mang lại cho hệ tiêu hóa, cân nặng và sự phát triển của trẻ em. Đây được kỳ vọng là sản phẩm, giúp trẻ phát triển bộ 3 "Cao - Lớn - Khỏe", đồng hành cùng trẻ trên hành trình lớn khôn.

Sữa non Tổ yến Goldilac Grow – sản phẩm được các mẹ tin dùng tại Việt Nam

Hotline: 0921.035.666

Website: https://goldilac.com.vn/

Công ty: TNHH Thương mại và Dịch vụ F2B

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà CT2, Ban cơ yếu Chính phủ, Khu đất M2, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

