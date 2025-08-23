Mới nhất
8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'

Thứ bảy, 10:05 23/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Mùa thu là mùa của nhiều loại trái cây bổ dưỡng. Ăn đúng loại không chỉ ngon miệng mà còn giúp phòng ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch hiệu quả.

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'- Ảnh 1.

Đằng sau hương vị ngọt ngào của trái cây mùa thu là cả kho dưỡng chất vàng, giúp bạn tăng sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tim và nguy cơ ung thư.

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'- Ảnh 2.Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'- Ảnh 3.Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xương

GĐXH - Không chỉ là loại quả hot trend mùa hè, bơ còn chứa loạt dưỡng chất giúp tim mạch khỏe mạnh, xương chắc và tiêu hóa cực “mượt”.

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'- Ảnh 4.Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết

GĐXH - Gan được ví như “bộ lọc” sống của cơ thể. Chỉ cần bổ sung 4 loại thực phẩm quen thuộc này, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả bảo vệ gan và kéo dài tuổi thọ.

 

Bảo An
Tin liên quan

Bì lợn: Món ăn dân dã mang lại lợi ích ‘xịn sò’ cho da, xương khớp và sức khỏe

Bì lợn: Món ăn dân dã mang lại lợi ích ‘xịn sò’ cho da, xương khớp và sức khỏe

4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt cho tim mạch, giữ dáng hiệu quả

4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt cho tim mạch, giữ dáng hiệu quả

Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanh

Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanh

Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày

Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng

Cùng chuyên mục

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.

'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm

'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ vài thói quen buổi sáng đơn giản, bạn đã có thể bảo vệ tim, tăng trí nhớ và giữ não bộ minh mẫn suốt cả ngày dài.

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp
Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế

