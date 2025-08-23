'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm
GĐXH - Chỉ vài thói quen buổi sáng đơn giản, bạn đã có thể bảo vệ tim, tăng trí nhớ và giữ não bộ minh mẫn suốt cả ngày dài.
8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạnBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.
Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.
Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm nàyBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.
Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.
Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ quaSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!
Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biếtSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.
Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùaBệnh thường gặp - 23 giờ trước
Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.
Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tậtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.
Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.
6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.
