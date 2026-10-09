Xe máy điện Honda UC3 giảm sốc, rẻ hiếm có được trang bị cao cấp, đi 120km/lần sạc

Xe máy điện Honda UC3 giảm sốc

Theo Thương hiệu và Công luận, Honda UC3 là mẫu xe máy điện được phát triển hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe mang thiết kế scooter với thân xe liền mạch, các đường nét bo tròn và phần đuôi vuốt gọn.

Điểm nhận diện của Honda UC3 nằm ở cụm đèn thiết kế theo dạng thanh ngang, kết hợp phần thân xe khá đầy đặn. Mẫu xe cũng hướng tới tính thực dụng khi được trang bị cốp chứa đồ 26 lít.

Honda UC3 đang được áp dụng chương trình giá kích cầu tương đương 22 triệu đồng, đưa giá bán xuống từ 56,545 triệu đồng.

Honda Việt Nam hiện phân phối UC3 với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Theo công bố của hãng, giá bán lẻ đề xuất của Honda UC3 Tiêu chuẩn là 78,545 triệu đồng, trong khi bản Đặc biệt có giá 79,92 triệu đồng, đều áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8%.

Đáng chú ý, Honda đang triển khai chương trình giá kích cầu tương đương tặng voucher bằng tiền trị giá 22 triệu đồng cho khách hàng mua UC3. Nhờ đó, giá kích cầu của bản Tiêu chuẩn còn 56,545 triệu đồng, trong khi bản Đặc biệt còn 57,92 triệu đồng.

Như vậy, mức giá thực tế của Honda UC3 hiện thấp hơn khoảng 22 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Đây là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh phân khúc xe máy điện đô thị ngày càng cạnh tranh.

Theo Honda Việt Nam, UC3 được mở bán từ ngày 26/6/2026 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm kinh doanh xe điện tại 20 tỉnh, thành phố.

Bảng giá xe máy diện Honda UC3

Phiên bản Giá đề xuất Giá kích cầu UC3 Tiêu chuẩn 78.545.455 đồng 56.545.455 đồng UC3 Đặc biệt 79.920.000 đồng 57.920.000 đồng



Xe máy điện Honda UC3 có thể tiếp tục giảm?

Honda UC3 sử dụng pin LFP cố định dung lượng 3,174 kWh, cho quãng đường khoảng 120 km mỗi lần sạc.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, nhìn từ góc độ người mua, Honda UC3 đang đứng trước hai luồng cân nhắc khá rõ rệt.

Nhóm khách hàng ưu tiên thương hiệu, thiết kế và sự quen thuộc của hệ thống Honda có thể quan tâm đến UC3. Với những người đang sử dụng xe tay ga Honda chạy xăng, việc chuyển sang một mẫu xe điện cùng thương hiệu cũng có thể tạo cảm giác yên tâm hơn.

Tuy nhiên, nhóm người mua đặt nặng hiệu quả sử dụng thường sẽ so sánh giá bán với dung lượng pin, số kilomet mỗi lần sạc và khả năng tiếp cận điểm sạc.

Đây là điểm UC3 cần cải thiện về sức hấp dẫn thương mại. Mức giá gần 80 triệu đồng ban đầu khiến mẫu xe khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông. Ngay cả khi giảm còn hơn 56 triệu đồng, UC3 vẫn đắt hơn nhiều mẫu xe điện có phạm vi hoạt động công bố dài hơn.

Một mối quan tâm khác là pin cố định. Khác với những dòng xe có pin tháo rời, UC3 yêu cầu người dùng tiếp cận nguồn điện hoặc điểm sạc phù hợp với phương tiện.

Honda Việt Nam đã triển khai hệ thống Honda Motor Charger Hub dành cho UC3, sử dụng công nghệ CHAdeMO với công suất 1.200 W mỗi đầu sạc. Hãng công bố dịch vụ bắt đầu vận hành từ ngày 26/6/2026 tại các địa điểm phù hợp, đồng thời cho phép người dùng tìm kiếm trạm và thanh toán qua MyHonda+.

Dù vậy, mức độ thuận tiện còn phụ thuộc vào số lượng điểm sạc thực tế quanh nơi ở, nơi làm việc và tuyến đường di chuyển của từng khách hàng.

Đáng chú ý, Honda còn triển khai chương trình trải nghiệm xe điện tại nhà trong 7 ngày, áp dụng cho UC3 từ tháng 7/2026 tại Hà Nội và TP.HCM theo kế hoạch công bố. Đây là cơ hội để người mua tự kiểm chứng khả năng vận hành và mức tiêu thụ điện trước khi quyết định.

Về triển vọng giá bán, mức giảm 22 triệu đồng cho thấy Honda đang sử dụng ưu đãi để tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn đầu phát triển thị trường xe điện.

Trong những tháng cuối năm 2026, nếu cạnh tranh tiếp tục gia tăng, không loại trừ khả năng các hãng sẽ duy trì ưu đãi, bổ sung hỗ trợ tài chính hoặc triển khai chương trình khuyến mại theo từng thời điểm.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định Honda UC3 sẽ tiếp tục giảm giá. Mức giá thực tế còn phụ thuộc doanh số, chính sách phân phối, nguồn cung và thời hạn chương trình kích cầu.

Với người dự định mua UC3, việc chờ thêm một đợt giảm giá chưa chắc là lựa chọn tốt nhất nếu ưu đãi hiện tại kết thúc hoặc điều kiện áp dụng thay đổi.

Ngược lại, người chưa cần xe ngay nên dành thời gian lái thử và đối chiếu ít nhất ba yếu tố: tổng chi phí mua xe, quãng đường thực tế trong một ngày và khả năng sạc tại nơi sinh sống.

Honda UC3 ở mức 56,5 triệu đồng là lựa chọn đáng cân nhắc với khách hàng yêu thích thương hiệu Honda và cần một mẫu xe điện đô thị có nhiều tiện ích. Nhưng nếu ưu tiên phạm vi hoạt động dài, hiệu năng hoặc chi phí đầu tư thấp, Dat Bike Quantum S1 và VinFast Viper vẫn là những đối thủ rất đáng xem xét.

Mức giá đã bao gồm VAT 8%, chưa tính các khoản đăng ký, biển số và chi phí phát sinh. Người mua cần kiểm tra điều kiện, thời hạn áp dụng ưu đãi và giá giao dịch tại HEAD.

Xe máy điện Dat Bike giá 29,9 triệu đồng cốp 50 lít, công nghệ sạc độc quyền bán trên thị trường có gì đáng giá?

GĐXH - Xe máy điện thiết kế thực dụng và trang bị nhiều công nghệ mới đi kèm mức giá từ 29,9 triệu đồng.

Xuất hiện xe máy điện giá 17,8 triệu đồng trang bị cực chất, tốc độ 55km/h, đi 76km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện được thiết kế tùy chỉnh lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật Jett (Jetway), hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo tín đồ của tựa game Valorant. Xe máy điện cốp 50 lít, công nghệ sạc độc quyền mới có gì đáng giá Dat Bike Era với công nghệ sạc mới, chủ xe là người được hưởng lợi lớn. Ảnh: Tổng hợp

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng sôi động, Dat Bike đã tung ra mẫu xe máy điện mới mang tên ERA. Về tổng thể, Dat Bike ERA mang kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang, thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ "đàn anh" Quantum S-Series. Xe hướng tới tối ưu nhu cầu sử dụng hàng ngày với chiều cao yên chỉ 750 mm và trọng lượng 112 kg, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp dễ dàng xoay trở trong đô thị chật hẹp. Dường như đã nghiên cứu kỹ thị trường và hiểu được thói quen của khách hàng Việt Nam, Dat Bike đã thiết kế không gian cốp chứa đồ lên tới 50 lít, con số mà hãng tự tin là lớn nhất trên thị trường xe hai bánh hiện nay. Với phần cốp này, người dùng có thể chứa khoảng 6 nón bảo hiểm nửa đầu, túi xách, laptop… khá tiện lợi. Về vận hành, cả hai phiên bản Era E2 và E1 đều dùng chung bộ pin 4,3 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 6,7 mã lực và thời gian tăng tốc 0 - 40 km/giờ mất 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 82 km/giờ. Với bộ pin kể trên, xe có thể hoạt động khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nội thành dài ngày. Cốp xe với dung tích 50 lít. Ảnh: Tổng hợp

Đáng chú ý, Dat Bike ERA sử dụng hệ thống sạc tích hợp (Integrated Charger) do hãng tự phát triển, gộp chung bộ sạc vào hệ truyền động. Thiết kế này giúp giảm linh kiện, tối ưu trọng lượng và loại bỏ quạt tản nhiệt, giúp xe vận hành êm ái hơn. Phiên bản E1 hỗ trợ 3 chế độ sạc Boost (2.700 W), Fast (1.800 W) và Standard (1.200 W). Trong đó, chế độ Boost cho phép sạc 15 phút giúp xe di chuyển thêm 30 km và có thể sạc đầy trong 2 giờ 15 phút với chế độ Fast. Bản tiêu chuẩn E2 không có sạc nhanh, mất khoảng 3 giờ 30 phút để nạp đầy pin bằng sạc Standard. Ngoài sức mạnh động cơ, Dat Bike ERA còn có thêm nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm, quản lý xe từ xa qua ứng dụng, hỗ trợ lùi xe… Quan trọng nhất, các phần mềm trên xe có thể tự động cập nhật từ xa thông qua giao thức OTA. Dù vậy, việc Dat Bike chỉ trang bị hệ thống phanh CBS trên bản E1 thay vì phanh chống bó cứng (ABS) lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với một mẫu xe điện có gia tốc lớn, tăng tốc nhanh, việc dùng phanh CBS vẫn tiềm ẩn rủi ro khóa bánh nếu bóp phanh gấp trên đường trơn trượt. Giá xe máy điện Dat Bike Era Era gồm hai phiên bản E2 (tiêu chuẩn) và E1 (cao cấp) với giá 29,9 - 33,9 triệu đồng, được xem là bước đi chiến lược để tăng lực cạnh tranh trong nhóm xe máy điện tầm giá 30 triệu đồng hiện nay. Nhìn chung, thay vì mang thiết kế hào nhoáng, Dat Bike ERA tập trung vào nhu cầu sử dụng của người dùng với các yếu tố như cốp rộng, phạm vi hoạt động xa, sạc nhanh… Điều này góp phần giúp tăng sức cạnh tranh của mẫu xe này trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng tại thị trường Việt Nam hiện nay, vốn đang có khá nhiều lựa chọn đến từ các hãng xe khác. Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị. Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng. Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

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