Trang bị ngang SH, xe ga 150cc giá 58 triệu đồng thiết kế cổ điển phanh ABS 2 kênh, TCS chắc chắn người mua sẽ thích nếu về Việt Nam

Xe ga 150cc thiết kế cổ điển phanh ABS 2 kênh, TCS

Victoria Sixties 150Si 2027.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu xe tay ga phong cách cổ điển này tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng yêu thích thiết kế mang hơi hướng Italy, đồng thời cần một phương tiện linh hoạt để sử dụng hàng ngày trong đô thị. Với trang bị khá đầy đủ như bảng đồng hồ TFT màu, ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo TCS, Victoria Sixties 150Si 2027 được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh trong nhóm xe tay ga retro dung tích 150cc.

Về thiết kế, Victoria Sixties 150Si 2027 vẫn giữ gần như nguyên vẹn phong cách retro Italy đã tạo nên đặc trưng của dòng Sixties. Phần đầu xe được tạo hình bo tròn, kết hợp với cụm đèn pha LED dạng tròn, gương chiếu hậu mạ crôm và lưới tản nhiệt hình lục giác.

Cung cấp sức mạnh cho Victoria Sixties 150Si 2027 là động cơ 4 thì

Thân xe sử dụng phối màu hai tông nhằm tăng vẻ thời trang, trong khi khu vực sàn để chân rộng và phẳng giúp mẫu xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Những đường nét này tạo cho Victoria Sixties 150Si diện mạo thanh lịch, phù hợp với cả nhu cầu đi lại trong thành phố lẫn khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển.

Cung cấp sức mạnh cho Victoria Sixties 150Si 2027 là động cơ 4 thì, xi lanh đơn dung tích 149cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng 4 van và kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Động cơ cho công suất tối đa khoảng 13,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 13 Nm.

Với cấu hình này, Victoria Sixties 150Si 2027 được định hướng tới khả năng vận hành mượt mà trong đô thị, phản hồi ga nhanh và duy trì lực kéo phù hợp ở dải tốc độ trung bình. Tốc độ tối đa của xe vào khoảng 100 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở khoảng 2,5 lít/100 km. Bình xăng dung tích khoảng 10 lít giúp xe có thể đạt phạm vi hoạt động trên 300 km sau mỗi lần đổ đầy trong điều kiện vận hành phù hợp.

Những thay đổi đáng chú ý trên Victoria Sixties 150Si 2027 chủ yếu tập trung vào ngoại hình và giao diện sử dụng thay vì nâng cấp mạnh về hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm đã được hoàn thiện, đồng thời được trang bị bảng đồng hồ TFT màu dạng tròn, hệ thống khởi động không cần chìa khóa và cổng sạc USB.

Hệ thống an toàn cũng là điểm đáng chú ý khi ABS 2 kênh và TCS được trang bị tiêu chuẩn

Hệ thống an toàn cũng là điểm đáng chú ý khi ABS 2 kênh và TCS được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp chức năng tự động ngắt động cơ khi dựng chân chống. Tùy phiên bản, xe có thể được bổ sung hệ thống giám sát áp suất lốp và giao diện kết nối với camera hành trình, giúp mở rộng khả năng sử dụng trong thực tế.

Victoria Sixties 150Si 2027 sử dụng khung sườn dạng ống thép, phía trước là phuộc ống lồng trong khi phía sau trang bị hệ thống giảm xóc đôi. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng phanh đĩa, kết hợp bộ mâm 12 inch mang thiết kế cổ điển. Xe có chiều cao yên khoảng 760 mm và trọng lượng khô khoảng 135 kg. Những thông số này giúp Sixties 150Si tương đối dễ điều khiển khi di chuyển trong môi trường đô thị, đồng thời phù hợp với nhiều nhóm người dùng, trong đó có khách hàng nữ cần một mẫu xe tay ga có chiều cao yên vừa phải và trọng lượng không quá lớn.

Giá xe ga 150cc Victoria Sixties 150Si 2027

Giá bán dự kiến của Victoria Sixties 150Si 2027 tại thị trường Trung Quốc nằm trong khoảng 15.000-17.000 Nhân dân tệ (tương đương 58,14-65,89 triệu đồng). Xe tay ga này cạnh tranh với một số đối thủ như Peugeot Django 150, SYM Fit 150 và Vespa Sprint.

Theo Đời sống và Pháp luật, từ góc nhìn của thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của Victoria 150Si mang đến một bài toán thú vị. Mẫu xe mang xuất xứ từ Trung Quốc này sở hữu ngoại hình rất đẹp, phảng phất những đường nét sang trọng và thanh lịch đặc trưng của các dòng xe tay ga đến từ châu Âu.

Tuy nhiên, nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn là rào cản lớn. Người tiêu dùng Việt Nam từ lâu vẫn có tâm lý thận trọng với các sản phẩm xe máy đến từ thị trường này, đặc biệt liên quan đến độ bền, giá trị bán lại và hệ thống dịch vụ hậu mãi.

Điều này khiến Victoria 150Si dù có lợi thế về cấu hình nhưng vẫn cần thời gian để xây dựng niềm tin. Nếu được phân phối chính hãng với hệ thống bảo hành rõ ràng, mẫu xe này có thể tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ trong cùng phân khúc.

Nhìn chung, Victoria 150Si là minh chứng cho một xu hướng mới trong ngành xe máy: gia tăng trang bị để thu hút người dùng. Với những ai ưu tiên công nghệ, tiện ích và phong cách, mẫu xe này mang lại giá trị đáng cân nhắc. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







