Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'

Nhạc sĩ trẻ Hưng Cacao sáng tác riêng cho Huyền Trang ca khúc Tôi yêu Việt Nam từ 3 năm trước. Bản nhạc "Tôi yêu Việt Nam" mang đậm chất pop với tiết tấu sôi động, thể hiện tinh thần Việt Nam mạnh mẽ và phát triển. Ngay khi nhận ca khúc, Huyền Trang đã vô cùng thích thú, nhưng cô muốn “để dành” cho thời điểm thật phù hợp. Huyền Trang chính thức ra mắt MV đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, truyền tải trọn vẹn thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước.

Sao Mai Huyền Trang lần đầu thử sức với ca khúc dòng nhạc pop pha rap trẻ trung và lần đầu tiên cô kết hợp cùng nhóm nhạc nổi tiếng Oplus.

Một lý do đặc biệt nữa theo chia sẻ của Huyền Trang, tới gần đây cô mới tìm được nhóm nhạc phù hợp hòa giọng để có thể hoàn thiện MV một cách trọn vẹn và ưng ý nhất - đó là nhóm Oplus. Được đông đảo khán giả biết đến từ khi trở thành Á quân X - Factor năm 2014, hơn 10 năm qua, Oplus đã hoạt động vô cùng chăm chỉ khi cho ra mắt nhiều album mới, tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, nhóm Oplus thực hiện dự án làm mới nhạc cách mạng tạo tiếng vang là #VN1945.

Huyền Trang có sự kết hợp ăn ý với nhóm Oplus trong MV “Tôi yêu Việt Nam”.

MV “Tôi yêu Việt Nam” được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện trong studio với công nghệ kỹ xảo hiện đại. Các hiệu ứng hình ảnh sáng tạo đã giúp MV trở nên sinh động, độc đáo, đồng thời nhấn mạnh thông điệp về một Việt Nam trẻ trung, năng động và phát triển.

Nữ ca sĩ hy vọng sản phẩm là món quà âm nhạc ý nghĩa mừng 80 năm Quốc khánh, góp phần truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với mọi khán giả, từ những thế hệ đi trước tới khán giả trẻ.

Cùng “Tôi yêu Việt Nam”, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 này, Huyền Trang cũng ra mắt MV “Quê hương Việt Nam tôi” (nhạc sĩ Tuấn Phương, lời Lê Tự Minh), gợi nhớ đến không khí âm nhạc thập niên 90, rất dễ nghe và mang nhiều nét hoài niệm.

MV có những cảnh quay tuyệt đẹp ở những địa điểm nổi tiếng của đất nước từ “sống lưng khủng long” (Bình Liêu, Quảng Ninh) đến những con thuyền đánh cá trên biển Nha Trang, rồi vẻ đẹp thanh bình gần gũi thiên nhiên của Hà Giang, đặc biệt là cột cờ Lũng Cú… Những hình ảnh trong MV hiện lên như những bức tranh sống động, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo của Huyền Trang, khiến người nghe càng thêm yêu quê hương, đất nước.

Bộ đôi MV “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam” tiếp tục mang đến những sắc màu tươi mới cho “vườn hoa âm nhạc” mừng Quốc khánh 2/9, như một lời tri ân và khẳng định tình yêu thiêng liêng của Huyền Trang dành cho đất nước.