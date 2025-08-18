Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?

Hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khán giả cả nước sẽ được chứng kiến hàng loạt đại nhạc hội đặc sắc. Trong không khí sôi động đó, Sao nhập ngũ Concert 2025 cũng là một chương trình ý nghĩa để chào mực dịp lễ trọng đại của đất nước.

Giao điểm tự hào – Cây cầu nối hai thế hệ

Giữa loạt đại nhạc hội quy mô lớn trên cả nước, Sao nhập ngũ Concert 2025 chọn Công viên Sáng Tạo, TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến, với sân khấu ngoài trời hơn 1.000 mét vuông và dự kiến đón 20.000 khán giả.

Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có nhiều ca khúc cách mạng hay, hùng tráng gửi đến khán giả.

Điểm nhấn của sân khấu lần này được ấp ủ bằng một hình ảnh ngôi sao biểu tượng - như sự hiện diện thiêng liêng của ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Mỗi nghệ sĩ khi bước qua ngôi sao ấy không chỉ bước vào một màn trình diễn âm nhạc, mà họ như đang bước vào một hành trình biết ơn và tự hào dân tộc: biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc; tự hào bởi được là một trái tim trong triệu trái tim Việt Nam.

Các nghệ sĩ như những “ngôi sao nhỏ”, khi bước qua “ngôi sao lớn”, họ trở thành chiến sĩ, một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cất cao tiếng hát tự hào dân tộc.

Sao nhập ngũ Concert 2025 không chỉ dừng lại ở quy mô sân khấu mà đằng sau đó là một câu chuyện, một thông điệp và một lý do để khán giả thực sự muốn có mặt tại đêm diễn này.

Khi sân khấu trở thành đỉnh cao cảm xúc

Để thực hiện trọn vẹn thông điệp “Giao điểm tự hào”, Sao nhập ngũ Concert 2025 được đầu tư kỹ lưỡng ở mọi phương diện, từ dàn nghệ sĩ đến ê-kíp sản xuất. Với sự góp mặt của 25 nghệ sĩ từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu đến streamer, phần lớn từng là “chiến sĩ” của Sao nhập ngũ, sẽ mang đến không chỉ màn trình diễn bùng nổ mà còn cả câu chuyện, trải nghiệm, giá trị và tinh thần chiến binh mà họ đã thấm nhuần khi khoác trên mình màu áo lính. Trên nền những bản hit triệu view được phối mới kết hợp cùng các ca khúc truyền thống khoác lên hơi thở hiện đại, khán giả sẽ được dẫn dắt qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc.

Hiện tượng âm nhạc Nguyễn Hùng nhóm Maydays cũng góp mặt trong chương trình.

Hành trình ấy được tái hiện trên sân khấu bởi một “đội hình” sản xuất hùng hậu, quy tụ những tên tuổi hàng đầu ngành biểu diễn như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV,... đảm bảo từng khoảnh khắc trên sân khấu đều là một trải nghiệm thị giác – âm thanh trọn vẹn và bùng nổ.

Hành trình âm nhạc nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Sao nhập ngũ Concert 2025 không chỉ hòa chung nhịp đập của mùa lễ hội, mà còn khắc họa trọn vẹn hành trình người lính qua âm nhạc - từ những bước chân ra trận, những tháng ngày gian khổ để khoảnh khắc khải hoàn. Đây sẽ là một đêm diễn chạm đến những tầng sâu cảm xúc, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, dư âm hào hùng ấy sẽ vẫn vang vọng, thôi thúc mỗi trái tim tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tinh thần chiến binh.

Được biết Sao Nhập Ngũ Concert sẽ chính thức diễn ra lúc 20h tối thứ Bảy, ngày 24/8/2025, tại Công viên Sáng tạo, đường Lương Định Của, TP. Hồ Chí Minh.