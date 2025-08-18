Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?
GĐXH - Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có một loạt chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí nhằm hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô tổ chức hoành tráng.
Hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khán giả cả nước sẽ được chứng kiến hàng loạt đại nhạc hội đặc sắc. Trong không khí sôi động đó, Sao nhập ngũ Concert 2025 cũng là một chương trình ý nghĩa để chào mực dịp lễ trọng đại của đất nước.
Giao điểm tự hào – Cây cầu nối hai thế hệ
Giữa loạt đại nhạc hội quy mô lớn trên cả nước, Sao nhập ngũ Concert 2025 chọn Công viên Sáng Tạo, TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến, với sân khấu ngoài trời hơn 1.000 mét vuông và dự kiến đón 20.000 khán giả.
Điểm nhấn của sân khấu lần này được ấp ủ bằng một hình ảnh ngôi sao biểu tượng - như sự hiện diện thiêng liêng của ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Mỗi nghệ sĩ khi bước qua ngôi sao ấy không chỉ bước vào một màn trình diễn âm nhạc, mà họ như đang bước vào một hành trình biết ơn và tự hào dân tộc: biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc; tự hào bởi được là một trái tim trong triệu trái tim Việt Nam.
Các nghệ sĩ như những “ngôi sao nhỏ”, khi bước qua “ngôi sao lớn”, họ trở thành chiến sĩ, một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cất cao tiếng hát tự hào dân tộc.
Sao nhập ngũ Concert 2025 không chỉ dừng lại ở quy mô sân khấu mà đằng sau đó là một câu chuyện, một thông điệp và một lý do để khán giả thực sự muốn có mặt tại đêm diễn này.
Khi sân khấu trở thành đỉnh cao cảm xúc
Để thực hiện trọn vẹn thông điệp “Giao điểm tự hào”, Sao nhập ngũ Concert 2025 được đầu tư kỹ lưỡng ở mọi phương diện, từ dàn nghệ sĩ đến ê-kíp sản xuất. Với sự góp mặt của 25 nghệ sĩ từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu đến streamer, phần lớn từng là “chiến sĩ” của Sao nhập ngũ, sẽ mang đến không chỉ màn trình diễn bùng nổ mà còn cả câu chuyện, trải nghiệm, giá trị và tinh thần chiến binh mà họ đã thấm nhuần khi khoác trên mình màu áo lính. Trên nền những bản hit triệu view được phối mới kết hợp cùng các ca khúc truyền thống khoác lên hơi thở hiện đại, khán giả sẽ được dẫn dắt qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc.
Hành trình ấy được tái hiện trên sân khấu bởi một “đội hình” sản xuất hùng hậu, quy tụ những tên tuổi hàng đầu ngành biểu diễn như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV,... đảm bảo từng khoảnh khắc trên sân khấu đều là một trải nghiệm thị giác – âm thanh trọn vẹn và bùng nổ.
Hành trình âm nhạc nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc
Sao nhập ngũ Concert 2025 không chỉ hòa chung nhịp đập của mùa lễ hội, mà còn khắc họa trọn vẹn hành trình người lính qua âm nhạc - từ những bước chân ra trận, những tháng ngày gian khổ để khoảnh khắc khải hoàn. Đây sẽ là một đêm diễn chạm đến những tầng sâu cảm xúc, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, dư âm hào hùng ấy sẽ vẫn vang vọng, thôi thúc mỗi trái tim tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tinh thần chiến binh.
Được biết Sao Nhập Ngũ Concert sẽ chính thức diễn ra lúc 20h tối thứ Bảy, ngày 24/8/2025, tại Công viên Sáng tạo, đường Lương Định Của, TP. Hồ Chí Minh.
Làn da khỏe đẹp ở tuổi U40 của Hoa hậu Mai Phương ThúyGiải trí - 27 phút trước
GĐXH - Ở tuổi U40 Hoa hậu Mai Phương Thúy có làn da căng tràn sức sống và khỏe mạnh. Bí quyết nào để cô có được làn da như vậy?
Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng tráchXem - nghe - đọc - 33 phút trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.
'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ýGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, hình ảnh "dâu hào môn" Hương Liên diện váy cưới lộng lẫy khiến fan trầm trồ.
Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giáGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.
Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháyXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.
Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loạiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.
Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc giaXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.
Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giaoCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV "Mãi là người Việt Nam", ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô hé lộ nền tảng gia đình là cảm hứng lớn khi có ông, bố mẹ làm lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ.
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ýXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵThế giới showbiz
GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.