Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Thứ ba, 11:16 05/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Hứa Vĩ Văn gây chú ý khi vào vai chiến sĩ tình báo mang bí danh P1 trong phim 'Tận hiến', đây là nhân vật đa chiều, liên tục chuyển đổi giữa thân phận, ngôn ngữ.

Bộ phim truyền hình "Tận hiến" đã chính thức lên sóng VTV3 với tập đầu tiên, mở ra hành trình tái hiện một lát cắt lịch sử đầy khốc liệt nhưng cũng thấm đẫm chiều sâu nhân văn. Đảm nhận vai chính - chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1), Hứa Vĩ Văn không chỉ mang đến một hình tượng mới mẻ, mà còn cho thấy nỗ lực vượt giới hạn khi phải thể hiện nhân vật có thể nói 4 thứ tiếng trên màn ảnh.

"Tận hiến" đặt bối cảnh Đông Dương những năm 1960 là giai đoạn đầy biến động chính trị. Nhân vật Nguyễn Thành nhận mật lệnh sang Lào. Tại đây, anh vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo đầy hiểm nguy, vừa giữ trọn vai trò người chồng, người cha nơi hậu phương.

Chính sự giằng xé giữa nghĩa vụ với Tổ quốc và trách nhiệm gia đình đã tạo nên chiều sâu nội tâm cho nhân vật. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng sẽ tạo nên sức nặng cảm xúc cho bộ phim, khi khán giả không chỉ theo dõi một câu chuyện trinh thám - tình báo, mà còn chứng kiến những lựa chọn mang tính đánh đổi của một con người bằng xương bằng thịt.

Hứa Vĩ Văn thoại 4 thứ tiếng trong phim 'Tận hiến' - Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn dành nhiều tâm huyết cho bộ phim "Tận hiến".

Nhân vật Nguyễn Thành được xây dựng dựa trên nguyên mẫu Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong giai đoạn tiền kỳ, Hứa Vĩ Văn cùng ê-kíp đã trực tiếp đến thăm gia đình của nguyên mẫu để tìm hiểu đời sống, tính cách và những câu chuyện phía sau. Chính những trải nghiệm thực tế này đã giúp nam diễn viên tích lũy chất liệu diễn xuất chân thực.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết: “Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là vai diễn, mà là những lần gặp gỡ gia đình bác. Một con người hy sinh gần như cả cuộc đời cho đất nước nhưng sống rất giản dị. Có những điều chính người thân cũng chỉ hiểu rõ hơn sau này”. Sự đồng cảm ấy trở thành nền tảng để anh xây dựng nhân vật không chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất, mà còn bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.

Vai diễn đặc biệt của Hứa Vĩ Văn trong phim 'Tận hiến' - Ảnh 2.

Hứa Vĩ Văn vào vai nhân vật có nhiều diễn biến đa chiều, thay đổi thân phận. Ảnh VTV

Điểm nhấn đặc biệt của vai diễn Nguyễn Thành nằm ở khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ. Ngoài tiếng Việt, nhân vật còn có lời thoại bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Lào khi hoạt động tình báo trong môi trường quốc tế. Với Hứa Vĩ Văn, tiếng Anh không phải trở ngại, tiếng Pháp từng được anh làm quen trước đó ở phim "Đất rừng phương Nam". Tuy nhiên, tiếng Lào lại là thử thách hoàn toàn mới. Việc ghi nhớ lời thoại, phát âm chính xác và thể hiện tự nhiên trước ống kính đòi hỏi nỗ lực lớn.

Không chỉ khó về ngôn ngữ, "Tận hiến" còn là hành trình thử thách thể lực. Bộ phim được quay tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Thanh Hóa và Viêng Chăn (Lào), trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Để phù hợp với hình tượng nhân vật, Hứa Vĩ Văn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, đồng thời chủ động phơi nắng để có làn da sạm, phong trần. Những cảnh hành động như rượt đuổi, đấu súng hay tra tấn được thực hiện với cường độ cao, đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai.

Hứa Vĩ Văn thoại 4 thứ tiếng trong phim 'Tận hiến' - Ảnh 2.

Phương Nam và Hứa Vĩ Văn gặp lại trong phim "Tận hiến" sau "Mưa đỏ". Ảnh VTV

Hứa Vĩ Văn giữ thói quen tập luyện thể lực, đồng thời phơi nắng mỗi ngày trước khi phim bấm máy và trong suốt thời gian trên phim trường, để duy trì làn da đen sạm. Nhờ kinh nghiệm thực hiện các cảnh đánh đấm, rượt đuổi ở một số phim lúc trước, anh thuận lợi bước vào loạt cảnh hành động ở dự án lần này.

Vai diễn đặc biệt của Hứa Vĩ Văn trong phim 'Tận hiến' - Ảnh 4.

Bộ phim "Tận hiến" do Điện ảnh Công an nhân dân thực hiện. Ảnh VTV

Bộ phim "Tận hiến" nhằm tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng CAND trên đất Lào từ 1957 đến 1977, với lý tưởng và sự tận hiến, kiên trung, tuyệt đối trung thành với đất nước. Trong trận chiến sống còn ấy, bí danh P1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên thắng lợi cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSND Trần Nhượng, NSƯT Hồ Phong, Hứa Vĩ Văn, Đàm Hằng, Phương Nam, Ngọc Thanh Tâm, Tiến Lộc…

GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up "khủng" cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.

GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.

GĐXH - Ken - con trai cả của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh mới đây khiến fan không khỏi xuýt xoa bởi giao diện "nam thần" ở tuổi 14.

GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.

Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh "Heo năm móng".

GĐXH - Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên bố mẹ và hai Á hậu tại Hà Nội. Sự giản dị, thân thiện của cô thu hút sự chú ý từ công chúng.

GĐXH - Đỗ Thị Hà và chồng gây chú ý với khoảnh khắc tình tứ trên phố Nhật Bản. Nàng hậu rạng rỡ, hạnh phúc bên ông xã, thu hút triệu lượt xem trên TikTok.

GĐXH - Sau khi điều trị bệnh ổn định, mẹ Đăng Khôi mới đây đã xuất hiện rạng rỡ bên con trai trong sự kiện "Mẹ là tuyệt vời nhất".

GĐXH - Văn Mai Hương nổi tiếng từ năm 16 tuổi, thành công đến sớm không chỉ mang theo cơ hội mà còn kéo theo áp lực, hoang mang.

GĐXH - Nhân dịp nghỉ lễ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại. Khoảnh khắc mới nhất của cô đã được khán giả ghi lại.

GĐXH - Phan Hiển lại có màn nịnh Khánh Thi khiến phái nữ cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Anh chia sẻ hình ảnh đẹp cùng vợ yêu và viết: "Đố ai ép được anh ngừng thương em".

