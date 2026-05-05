Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấu
GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.
Trong tập 31 phim "Bước chân vào đời" đã phát sóng, Thương (Quỳnh Kool) về quê, cùng bà ngoại đi các nhà họ hàng, quen biết để vay tiền nhưng mỗi người chỉ có 500 ngàn hoặc 1 triệu, chứ nhiều tiền cho vay thì không ai có. Ông Lễ hàng xóm gợi ý cho Thương về một người làng bên làm tín dụng ở trên Hà Nội nhưng lãi cao.
Bà ngoại Thương quyết định sẽ bán đất. Tuy nhiên, việc bán đất không thể thực hiện vì vướng mắc thủ tục sổ đỏ. Vay thêm cũng không được, bán đất cũng không xong, Thương và bà cố gắng hết sức cũng chỉ được mấy chục triệu. Cô một mình trở về thành phố nỗ lực tìm cách lo đủ tiền để cứu Trang (Ngọc Thuỷ).
Sau khi biết chuyện của Trang, cô giáo Giang (Lê Bống) đến phòng trọ thăm mấy chị em Thương. Giang mới dồn tiền làm IVF nên đưa cho Thương một phong bì nhắc bạn cầm tạm để lo việc. Thương từ chối nhưng Giang nhất quyết dúi vào tay. Sau khi Giang về, Thương dặn Minh không được chia sẻ chuyện của chị em mình cho Giang, vì cô không muốn làm phiền bạn thân thêm nữa.
Lúc này cần tiền nên Thương tích cực tới bệnh viện chăm người ốm để kiếm thêm thu nhập. Vì lao vào kiếm tiền, Thương bị suy kiệt sức khoẻ, ngất xỉu giữa sân trường. Cô lập tức được nhà trường đưa đi cấp cứu và bà Hạnh hiệu trưởng (NSND Lan Hương) đã túc trực ở bên cạnh Thương cho tới khi cô tỉnh lại. Bà gọi điện cho Lâm nhờ con trai báo tin cho các em của Thương.
Trang ở nhà bế tắc, đang định nhấc máy gọi cho Bằng để quyết định đi bán mình kiếm tiền như lời xúi bẩy của Bằng, nhưng Lâm (Mạnh Trường) vừa may gọi điện báo tin chị Thương ngất ở trường. Cuộc gọi này giúp Trang tránh khỏi một lần dại dột.
Nhìn chị gái phải nhập viện vì suy nhược, Trang vừa khóc vừa xin lỗi chị. Cô nhận lỗi chỉ vì mình mà chị khổ như thế này, vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa làm chị mà nay phải gánh nợ cho em. Ở ngoài cửa nghe hai chị em trò chuyện, bà Hạnh rất xúc động. Bà mua cháo và nhắn Trang động viên chị gái chịu khó ăn hết. Hai chị em mồ côi cha mẹ từ sớm, chắc chắn rất xúc động trước sự quan tâm, động viên của bà Hạnh.
Rời khỏi bệnh viện, bà Hạnh tới nhà Lâm để hỏi ý kiến con trai về việc cho Thương vay số tiền tiết kiệm của bà. Lâm không có ý kiến vì anh cho rằng "tiền tiết kiệm của mẹ thì mẹ muốn cho ai, tặng ai thì tuỳ mẹ".
Bà Hạnh giải thích rằng, hoàn cảnh của Thương bây giờ không còn cách nào khác nếu không có sự giúp đỡ thì bà Hạnh lo Thương sẽ mất đi cả cuộc đời. "Mẹ đã quyết định như vậy rồi, con ủng hộ mẹ" - Câu nói của Lâm nói khiến bà Hạnh yên tâm và muốn nhờ con trai giúp thêm mình một việc.
Dù chưa được ra viện nhưng Thương vẫn lo tìm cách xoay tiền, cô quyết định liều mình gọi cho Bằng để nhờ đưa đến chỗ vay nặng lãi. Vừa may, Lâm nhìn thấy Thương lên xe của Bằng nên đã vội bám theo. Bằng thả Thương ở cổng, rồi về, để mặc người chị cùng quê đi vào phía bên trong gặp Bờm - người chuyên cho vay nặng lãi.
Định vay 275 triệu đồng nhưng khi nghe Bờm "hét" số tiền lãi hàng ngày, Thương sợ đến toát mồ hôi hột. Tiền lãi "cắt cổ" cộng với những lời ỡm ờ của Bờm, Thương nhanh trí chạy ra về, nhưng hắn ta đã chạy theo níu kéo cô, thậm chí định giở trò đồi bại với Thương. Lâm xuất hiện đúng lúc, giải cứu Thương thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mớiXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp Rap và hát Then của người Tày, Nùng. MV là lời tri ân quá khứ, vừa là nhịp cầu nối liền văn hóa vùng cao với hơi thở đương đại.
Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghềXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.
Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.
Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vì muốn giúp em gái nên Thương đành tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, tại đây cô gặp kẻ xấu khi hắn ta đòi cô đổi tình lấy tiền.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Thiếu gia tập đoàn ấn tượng với Hoa hậu Vi Minh trong lần đầu gặp gỡXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Cuộc gặp gỡ giữa Hải Đăng với Hoa hậu Vi Minh hé lộ trước đây cả hai đã từng gặp nhau, chia sẻ nhiều điều.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.
Sắp có phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".
Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Mai quyết định rút toàn bộ ê-kíp đang hỗ trợ Hoa hậu Vi Minh nhằm gây thêm sức ép.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.