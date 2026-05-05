Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấu

Thứ ba, 09:44 05/05/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.

Trong tập 31 phim "Bước chân vào đời" đã phát sóngThương (Quỳnh Kool) về quê, cùng bà ngoại đi các nhà họ hàng, quen biết để vay tiền nhưng mỗi người chỉ có 500 ngàn hoặc 1 triệu, chứ nhiều tiền cho vay thì không ai có. Ông Lễ hàng xóm gợi ý cho Thương về một người làng bên làm tín dụng ở trên Hà Nội nhưng lãi cao. 

Bà ngoại Thương quyết định sẽ bán đất. Tuy nhiên, việc bán đất không thể thực hiện vì vướng mắc thủ tục sổ đỏ. Vay thêm cũng không được, bán đất cũng không xong, Thương và bà cố gắng hết sức cũng chỉ được mấy chục triệu. Cô một mình trở về thành phố nỗ lực tìm cách lo đủ tiền để cứu Trang (Ngọc Thuỷ).

Thương và bà đi khắp nơi vay mượn nhưng số tiền vay được lại khá ít. Ảnh VTV

Sau khi biết chuyện của Trang, cô giáo Giang (Lê Bống) đến phòng trọ thăm mấy chị em Thương. Giang mới dồn tiền làm IVF nên đưa cho Thương một phong bì nhắc bạn cầm tạm để lo việc. Thương từ chối nhưng Giang nhất quyết dúi vào tay. Sau khi Giang về, Thương dặn Minh không được chia sẻ chuyện của chị em mình cho Giang, vì cô không muốn làm phiền bạn thân thêm nữa.

Lúc này cần tiền nên Thương tích cực tới bệnh viện chăm người ốm để kiếm thêm thu nhập. Vì lao vào kiếm tiền, Thương bị suy kiệt sức khoẻ, ngất xỉu giữa sân trường. Cô lập tức được nhà trường đưa đi cấp cứu và bà Hạnh hiệu trưởng (NSND Lan Hương) đã túc trực ở bên cạnh Thương cho tới khi cô tỉnh lại. Bà gọi điện cho Lâm nhờ con trai báo tin cho các em của Thương.

Thương bị kiệt sức, ngất giữa sân trường. Ảnh VTV

Trang ở nhà bế tắc, đang định nhấc máy gọi cho Bằng để quyết định đi bán mình kiếm tiền như lời xúi bẩy của Bằng, nhưng Lâm (Mạnh Trường) vừa may gọi điện báo tin chị Thương ngất ở trường. Cuộc gọi này giúp Trang tránh khỏi một lần dại dột.

Nhìn chị gái phải nhập viện vì suy nhược, Trang vừa khóc vừa xin lỗi chị. Cô nhận lỗi chỉ vì mình mà chị khổ như thế này, vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa làm chị mà nay phải gánh nợ cho em. Ở ngoài cửa nghe hai chị em trò chuyện, bà Hạnh rất xúc động. Bà mua cháo và nhắn Trang động viên chị gái chịu khó ăn hết. Hai chị em mồ côi cha mẹ từ sớm, chắc chắn rất xúc động trước sự quan tâm, động viên của bà Hạnh.

Thương nằm viện được bà Hạnh tới thăm. Ảnh VTV

Rời khỏi bệnh viện, bà Hạnh tới nhà Lâm để hỏi ý kiến con trai về việc cho Thương vay số tiền tiết kiệm của bà. Lâm không có ý kiến vì anh cho rằng "tiền tiết kiệm của mẹ thì mẹ muốn cho ai, tặng ai thì tuỳ mẹ". 

Bà Hạnh giải thích rằng, hoàn cảnh của Thương bây giờ không còn cách nào khác nếu không có sự giúp đỡ thì bà Hạnh lo Thương sẽ mất đi cả cuộc đời. "Mẹ đã quyết định như vậy rồi, con ủng hộ mẹ" - Câu nói của Lâm nói khiến bà Hạnh yên tâm và muốn nhờ con trai giúp thêm mình một việc. 

Bà Hạnh muốn rút tiền tiết kiệm để giúp đỡ Thương. Ảnh VTV

Dù chưa được ra viện nhưng Thương vẫn lo tìm cách xoay tiền, cô quyết định liều mình gọi cho Bằng để nhờ đưa đến chỗ vay nặng lãi. Vừa may, Lâm nhìn thấy Thương lên xe của Bằng nên đã vội bám theo. Bằng thả Thương ở cổng, rồi về, để mặc người chị cùng quê đi vào phía bên trong gặp Bờm - người chuyên cho vay nặng lãi.

Định vay 275 triệu đồng nhưng khi nghe Bờm "hét" số tiền lãi hàng ngày, Thương sợ đến toát mồ hôi hột. Tiền lãi "cắt cổ" cộng với những lời ỡm ờ của Bờm, Thương nhanh trí chạy ra về, nhưng hắn ta đã chạy theo níu kéo cô, thậm chí định giở trò đồi bại với Thương. Lâm xuất hiện đúng lúc, giải cứu Thương thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Lâm xuất hiện kịp thời để giải cứu Thương khỏi kẻ xấu. Ảnh VTV

