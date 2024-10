Mắc bệnh ung thư lúc còn trẻ, sao phim 'Sex and the City' có chiến lược tập luyện được bác sĩ khen ngợi

Cynthia Nixon - sao phim 'Sex and the City' bị ung thư vú

Cynthia Nixon có sự nghiệp diễn xuất ngưỡng mộ, nhưng không nhiều người biết đến những khó khăn cá nhân của cô sau màn hình. Thực tế, cô phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và chọn làm việc này một cách âm thầm suốt quá trình dài.

Thời điểm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư là lúc Nixon còn trẻ, đó là trải nghiệm sốc với Nixon. Tuy nhiên, cô nhanh chóng chấp nhận kết quả chẩn đoán của mình và làm bạn với bệnh tật. Nixon bày tỏ lòng biết ơn vì đã phát hiện bệnh sớm, bởi việc phát hiện nó ở giai đoạn đầu sẽ cho phép cô có thể hành động ngay lập tức.

Cynthia Nixon - sao phim 'Sex and the City' sốc khi biết mình bị ung thư.

"Tôi đã học được rằng nếu bạn phát hiện ung thư vú sớm thì cơ hội chữa khỏi là rất cao" , Cynthia Nixon nói.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô kêu gọi phụ nữ hãy học cách đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và ưu tiên chụp X-quang tuyến vú định kỳ. Nỗi sợ hãi thực sự nằm ở việc tránh chụp chiếu do không muốn đối mặt với sự thật.

Dù vậy, cô vẫn bất chấp bệnh tật để đảm bảo công việc của mình. Cynthia Nixon chọn phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức và trở lại công việc theo đúng kế hoạch

Quyết định giữ kín thông tin về cuộc phẫu thuật của Nixon xuất phát từ mong muốn tránh làm khán giả mất tập trung trong suốt vở kịch mà cô đang biểu diễn.

Để phù hợp với lịch trình sân khấu, thủ tục khám bệnh của cô thường được lên lịch vào Chủ nhật, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào.

Nixon chấp nhận và đối mặt với bệnh tật.

Cynthia Nixon - sao phim 'Sex and the City' đối mặt với bệnh tật và có chiến lược tập luyện hiệu quả

Cynthia Nixon - sao 'Sex and the City' trong thời gian gần đây nhận được quan tâm của khán giả vì sự thay đổi tích cực của mình. Ở tuổi 58, cô vượt qua được bệnh tật và có được sức khỏe tốt nhờ chiến lược tập luyện hiệu quả.

Mát xa để giảm căng cơ

Cynthia Nixon mỗi tuần cũng đi mát xa và đến gặp bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống để giảm căng cơ.

Ngoài ra, sao phim "Sex and the City" cũng gặp bác sĩ châm cứu thường xuyên. Nixon cho biết người châm cứu giống như một người bạn giúp cô tìm ra vấn đề khi tất cả những gì cô biết trước đó chỉ là "cảm thấy không ổn".

Nữ diễn viên ổn định sức khỏe và nhan sắc ở tuổi 58.

Yoga và gyrotonics

Ít nhất một lần một tuần, Nixon tham gia một lớp tập yoga và một lớp gyrotonics, cả hai đều giúp nữ diễn viên tăng cường sức mạnh cơ lõi, sự cân bằng và tính linh hoạt.

Sao phim "Sex and the City" nói rằng gyrotonics (một bài tập kéo giãn và tăng cường sức mạnh trong đó người dùng tập với một huấn luyện viên trên thiết bị di chuyển các chi theo chuyển động tròn) cũng giúp cô điều chỉnh lại tư thế và dáng đi của mình.

Rèn luyện sức mạnh

Để rèn luyện sức mạnh, sao phim "Sex and the City" tập gym cùng với một huấn luyện viên cá nhân, sử dụng phương pháp “đốt cháy chậm” có tên là Serious Strength.

Cynthia Nixon nói rằng phương pháp này rất hiệu quả trong việc làm kiệt sức hoàn toàn các cơ của cô chỉ trong 20 phút. Sao phim "Sex and the City" đã thực hiện bài tập này chỉ vài tháng sau khi sinh con trai, khi cô chỉ có chưa đầy hai tháng để lấy lại vóc dáng cho Giải Quả cầu vàng, và nó đã mang lại hiệu quả kỳ diệu.

Cynthia Nixon và Sarah Jessica Parker trong phim "Sex and the City".





Bác sĩ dành lời khen sao 'Sex and the City'

Bác sĩ Legato - người điều trị cho Cynthia Nixon cho biết tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng đối với phụ nữ tuổi trung niên và tập ba ngày một tuần, mỗi lần 40 phút, là đủ.

"Hãy đi bộ nhanh đến nơi làm việc, khoảng 3,2 km một ngày", bác sĩ Legato, người cũng là giáo sư y khoa tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ cho biết. "Hãy sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy; đi bộ thay vì lái xe thường xuyên nhất có thể", bác sĩ chia sẻ.