Sao phim 'Sex and the City' ưa dùng món salad bình dân cực tốt để dưỡng trắng da, thải độc và giảm cân

Salad cà chua húng quế - Món ăn yêu thích của sao phim Sex and the City

Trong Mùa 3, tập 9 của series Sex and the City, cuộc gặp đầu tiên giữa Charlotte và người bạn trai mới Trey MacDougal cùng mẹ anh, Bunny, diễn ra đầy biến cố khi Charlotte chứng kiến cách mẹ anh điều khiển con trai mình. Sau đó, Charlotte cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi cô đề xuất Trey nên thử salad cà chua và húng quế thay vì arugula (cải lông) và endive (cải xoăn).

Trong nhịp sống hối hả của New York mà "Sex and the City" đã khắc họa, món salad đặc biệt này đã trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho những tín đồ thời trang mà còn cho những ai đang tìm kiếm bí quyết dưỡng nhan. Salad cà chua và húng quế - sự pha trộn của sự tinh tế và hương vị, không những kích thích vị giác mà còn là nguồn gốc của vẻ đẹp rạng ngời.

Chị em phụ nữ, hãy thêm món salad này vào thực đơn tuần/lần của mình để thải độc và nuôi dưỡng làn da trắng sáng. Không cần phải là nhân vật trong một bộ phim nổi tiếng để có thể chăm sóc bản thân mình một cách hoàn hảo nhất, chỉ với hai nguyên liệu đơn giản này, bạn đã có thể tự thưởng cho mình một liệu pháp làm đẹp tự nhiên, hiệu quả mà lại cực kỳ dễ thực hiện.

Ngoài ra với cà chua bạn có thể tham khảo các cách chế biến khác nhau để có món ăn vừa ngon, vừa lành mạnh dưới đây:

Gợi ý món ăn với cà chua tốt dáng đẹp da, hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Salad cà chua hành tây.

Salad cà chua bi hành tây dưa chuột.

Salad cà chua trứng dưa chuột.

Salad cà chua bi xà lách trộn.

Salad trứng gà cà chua trộn rau xà lách.

Salad lườn gà, cà chua.

Salad cà chua rau diếp.

Salad ngô cà chua.

Cách chọn chè tiết lộ cách bạn thể hiện mình ra sao GĐXH - Thứ nguyên liệu bạn không thích ăn kèm chè 'bật mí' mức độ nổi tiếng của bạn trong đám đông, cũng như cách bạn thể hiện chính mình trong tập thể.

Hình dáng chiếc bánh bạn chọn làm, dự đoán may mắn bạn sắp có GĐXH - Hình dáng của chiếc bánh dự đoán may mắn bạn gặt hái được trong tương lai gần.