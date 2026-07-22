Sập bẫy "việc nhẹ lương cao", 3 phụ nữ bị bán sang nước ngoài làm vợ, trong đó có bé gái dưới 14 tuổi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026, từ ngày 25/6 - 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An lập chiến công xuất sắc, đấu tranh thành công 2 chuyên án, triệt xóa 02 đường dây mua bán người qua biên giới, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng.

Các đối tượng trong 2 chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) nghi vấn có 2 đường dây “mua bán người”, có sự tham gia của nhiều đối tượng trú tại địa phương cấu kết với số đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây mua bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc. Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu. Đáng nói, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Xác định hành vi của nhóm đối tượng trên ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đồng thời xác lập 2 chuyên án đấu tranh. Số đối tượng này ít khi có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú và nơi làm là khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc nên việc xác minh, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25/6 - 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Trong 6 đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng trú tại xã Chiêu Lưu gồm: Lương Thị Toàn (sinh năm 1982), mang 1 tiền án về tội "Mua bán người"; Lô Văn Phong (sinh năm 1976); Xeo Thị Tiến (sinh năm 1982) và Chích Thị An (sinh năm 1979) cùng 2 đối tượng Lô Văn Mày (sinh năm 1978), trú tại xã Cam Phục và Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002), trú tại xã Hữu Kiệm.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu Ban chuyên án làm rõ, với thủ đoạn trên, chúng dụ dỗ bán 3 phụ nữ thuộc các xã nói trên sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.

Điểm chung của các vụ án mua bán người là nạn nhân thường bị đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn tìm những công việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài… để có cuộc sống giàu sang. Công việc, địa điểm làm việc mà đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân đến làm việc thường không có địa chỉ cụ thể.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao ý thức cảnh giác, nhận biết âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để tránh hậu quả đáng tiếc.