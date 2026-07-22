Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 20/7/2026. Thời điểm trên, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều tiết giao thông tại nút giao trọng điểm Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory màu đen, mang biển kiểm soát 36B-548.74 có hành vi vi phạm lỗi: "Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển". Lực lượng chức năng đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.

Tài xế xe ô tô chống đối CSGT bị tạm giữ hình sự tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Tài xế điều khiển xe ô tô đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, tài xế bất ngờ điều khiển phương tiện tiến thẳng về phía trước, ép một cán bộ CSGT phải lùi lại nhiều mét để bảo đảm an toàn. Đối tượng sau đó đã tăng ga phóng xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy vết phương tiện. Danh tính người điều khiển ô tô nhanh chóng được làm rõ là Trịnh Văn Nam (sinh năm 1996, trú tại thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan công an đã tiến hành triệu tập đối tượng Nam lên làm việc.

Tài xế xe ô tô chống đối CSGT bị tạm giữ hình sự tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng Trịnh Văn Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Trịnh Văn Nam đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến hành động liều lĩnh "thông chốt", đẩy CSGT để bỏ chạy được Nam khai nhận là do bản thân không có giấy phép lái xe. Lo sợ bị xử phạt nặng, đối tượng đã nảy sinh ý định điều khiển phương tiện di chuyển chậm tìm cơ hội trốn chạy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Nam. Hồ sơ và đối tượng đã được chuyển giao cho Công an phường Từ Liêm tiếp nhận, tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe những hành vi chống người thi hành công vụ.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng - Ảnh 3.Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

GĐXH - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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