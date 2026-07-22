Khởi tố, bắt giam cô gái bán hàng trăm trang sức giả mạo các nhãn hiệu HERMÈS, Cartier, CHANEL

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Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại số nhà 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI.

Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Phạm Thị Huyền. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, nói "không" với hàng giả, hàng nhái và không truy cập, mua bán hay sử dụng các sản phẩm, phần mềm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh các rủi ro pháp lý.

Để tránh mua phải hàng giả, người dân có thể lưu ý một số dấu hiệu nhận biết cơ bản như: Giá bán bất thường, logo dại, đường nét thô, vết khắc nông hoặc méo lệch, thiếu giấy kiểm định hoặc giấy kiểm định trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh cần chủ động đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân và doanh nghiệp có thể tố giác qua ứng dụng VNeID, đường dây nóng hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để kịp thời xử lý.