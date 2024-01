Hàng triệu người nên cập nhật một chính sách mới sắp có hiệu lực để hưởng lợi khi đi máy bay

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Trong đó một trong những điểm đáng chú ý là việc cho phép xác thực sinh trắc học hành khách trong việc kiểm soát giấy tờ/thông tin nhân thân.

Cho phép xác thực sinh trắc học khi đi máy bay từ ngày 15/2/2024

Tại Khoản 1, Điều 41 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 42/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024) có quy định về việc được xác thực sinh trắc học khi đi máy bay:

"Kiểm tra, giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý xách tay xuất phát

Hãng hàng không chỉ được phép chấp nhận vận chuyển và cho hành khách lên tàu bay khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hành khách có thẻ lên tàu bay và giấy tờ về nhân thân (hoặc thông tin về nhân thân dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ về nhân thân) theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này; đã kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm sự trùng khớp của hành khách với giấy tờ (hoặc thông tin về nhân thân dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ về nhân thân hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách) và chuyến bay.

- Hành khách, hành lý đã được kiểm tra an ninh hàng không.

Hành khách có hành lý ký gửi, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này phải có mặt tại quầy làm thủ tục hàng không để làm thủ tục. Nhân viên làm thủ tục phải kiểm tra, đối chiếu hành khách với thẻ lên tàu bay hoặc vé đi tàu bay và giấy tờ về nhân thân (hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách hoặc hoặc thông tin về nhân thân dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ về nhân thân), phỏng vấn hành khách về hành lý; nếu có nghi vấn phải thông báo cho người phụ trách an ninh tại điểm kiểm tra an ninh hàng không. Hành lý ký gửi của từng hành khách phải làm thủ tục chấp nhận riêng, bao gồm cả hành khách đi theo nhóm; không làm thủ tục chung cho nhiều người".

Theo quy định trên, từ ngày 15/2/2024, khi đi máy bay, các hãng hàng không có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin về nhân thân dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ về nhân thân hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách để bảo đảm sự trùng khớp của hành khách với giấy tờ và chuyến bay.

Từ ngày 15/2/2024, hành khách có thể sinh trắc học khi làm thủ tục đi máy bay. Ảnh minh họa: TL

Sinh trắc học là gì?

Sinh trắc học là một ngành khoa học sử dụng các đặc điểm sinh học của con người để nhận dạng và xác thực danh tính. Các đặc điểm sinh học này có thể bao gồm dấu vân tay, mống mắt, khuôn mặt, giọng nói, mẫu da…

Sinh trắc học là môn khoa học ứng dụng phân tích toán học thống kê xác suất để nghiên cứu các hiện tượng sinh học hoặc các chỉ tiêu sinh học có thể đo lường được.

Đặc điểm sinh trắc học của mỗi người là duy nhất, không ai giống ai kể cả các cặp sinh đôi

Ứng dụng của sinh trắc học có thể áp dụng các lĩnh vực

- Xác thực truy cập: Sinh trắc học được sử dụng để xác thực danh tính của người dùng để truy cập vào các hệ thống hoặc thiết bị. Ví dụ, dấu vân tay được sử dụng để mở khóa điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay.

- Kiểm soát an ninh: Sinh trắc học được sử dụng để kiểm soát an ninh tại các cơ sở như sân bay, ngân hàng... Ví dụ, khuôn mặt được sử dụng để kiểm soát an ninh tại các sân bay.

- Quản lý danh tính: Sinh trắc học được sử dụng để quản lý danh tính của người dùng trong các hệ thống thông tin. Ví dụ, dấu vân tay được sử dụng để đăng ký sinh viên trong các hệ thống quản lý học sinh.

Thông tin sinh trắc học bao gồm ảnh chân dung, vân tay của cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Danh tính điện tử bao gồm thông tin sinh trắc học gì?

Tại Điều 7 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về danh tính điện tử công dân Việt Nam:

Thông tin cá nhân:

- Số định danh cá nhân;

- Họ, chữ đệm và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính.

Thông tin sinh trắc học:

- Ảnh chân dung;

- Vân tay.

Đối với người nước ngoài, theo Điều 8 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về danh tính điện tử:

Thông tin cá nhân:

- Số định danh của người nước ngoài;

- Họ, chữ đệm và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Quốc tịch;

- Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Thông tin sinh trắc học:

- Ảnh chân dung;

- Vân tay.

Theo quy định trên, danh tính điện tử bao gồm thông tin sinh trắc học:

- Ảnh chân dung;

- Vân tay.