Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vong

Chiều 12/8, bờ taluy tại quán cà phê Tây Hồ, hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, bất ngờ sạt lở. Lúc này, bên trong quán có nhiều người, tất cả hoảng loạn tháo chạy.

Vụ sạt lở khiến hai người bị vùi lấp.

Hiện trường sạt lở trong quán cà phê ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, khiến hai người tử vong. Ảnh:

Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường cứu người. Sau đó, 2 nạn nhân trong vụ sạt lở được tìm thấy và đưa đến bệnh viện nhưng cả 2 đã tử vong.

Ngoài ra, khu vực các phường trung tâm tỉnh Lâm Đồng như Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường ngập nước.

Một số vùng thấp trũng ngập nước trong trận mưa kéo dài. Ảnh: N.X

Đường ngập nước khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: N.X

Mưa ngập gây khó khăn trong việc đi lại, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Trên đường Phan Đình Phùng, một số người dân phải dùng ô tô tải đỗ giữa đường để cảnh báo người đi xe máy không nên chạy vào nơi ngập, tránh bị chết máy xe hoặc có thể gặp nguy hiểm vì nước chảy xiết ở đoạn gần suối.