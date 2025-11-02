Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầy
6 ngôi nhà và một người dân bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng.
Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, xảy vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.
Lực lượng Công an xã Phước Thành nhanh chóng phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức cứu nạn.
Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.
Công an xã Phước Thành đang tiếp tục vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực xảy ra sạt lở về nơi tránh trú an toàn.
Cách đây không lâu, tại xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng cũng xảy ra vụ sạt lở khiến 5 người bị thương.
Cụ thể, trưa 29/10, tại các thôn 2, 3 và 4 của xã Trà Giáp (giáp ranh xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Một vụ trong số đó khiến 5 người bị vùi lấp, thương tích nặng.
Người dân cùng lực lượng chức năng đã phải dùng xe công an xã và võng để khiêng các nạn nhân vượt qua những đoạn đường bị sạt lở, đưa đi cấp cứu. Trong 5 người bị thương, có 3 trường hợp bị thương rất nặng.
Chiều 2/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) có dao động.
Lúc 13h ngày 2/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 8,46m, dưới báo động (BĐ)2 0,54m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,26m, trên BĐ2 0,26m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,86m, dưới BĐ3 0,64m.
Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,98m, dưới BĐ2 0,02m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 2,71m, dưới BĐ2 0,29m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,43m, dưới BĐ2 0,57m; trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 420,04m, trên BĐ1 0,04m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần, ở mức BĐ2 đến trên mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2, sông Krông Ana biến đổi chậm và ở trên mức BĐ1.
Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.
Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk.
Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vongXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Trong lúc lùa trâu về nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.
Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoảnXã hội - 2 giờ trước
Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới qua các hội nhóm Zalo, Facebook,...
Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng ĐạoĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Một hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), tồn tại gần một tuần, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.
Khách Tây đi chân trần, xắn quần dọn lũ cùng dân Hội AnXã hội - 3 giờ trước
Không ngại khó khăn, nhiều du khách quốc tế đã đi chân trần, xắn quần áo để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.
Quân nhân cần nắm rõ quy định này để hưởng chế độ đãi ngộ đặc quyền được hưởngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nữ quân nhân chuyên nghiệp được hưởng được chế độ thai sản theo quy định của Thông tư 90/2025/TT-BQP. Dưới đây là các quy định cụ thể.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà NẵngPháp luật - 4 giờ trước
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành côngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.
Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm ĐồngXã hội - 7 giờ trước
Bùn đất, nước lũ đổ từ trên núi xã Tuy Phong kéo dài khoảng 5 km, cuốn trôi 3 người cùng gia đình, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong, khiến nhiều nhà cửa hư hỏng.
Hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệpĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 274/2025/NĐ-CP.
Biển Đông sắp đón bão số 13Xã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Ngoài khơi Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, có thể mạnh lên thành bão, dự báo vào Biển Đông khoảng thứ Tư tuần tới (5/11), có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ vào cuối tuần sau.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Pháp luật
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.