Sau 2 lần đổ vỡ, NSƯT Ngọc Quỳnh kết hôn lần 3 với bạn gái cùng Nhà hát Kịch Hà Nội

Cách đây vài giờ, cặp đôi diễn viên Ngọc Quỳnh - Thùy Anh đồng loạt chia sẻ bộ hình cưới. Bộ ảnh được cặp đôi thực hiện cách đây ít ngày, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trước ngày trọng đại. Hôn lễ của 2 diễn viên được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

"Và thế là chúng mình chuẩn bị về chung một nhà. Mọi người cùng ngắm 1 chút hình ảnh demo của Mèo và Khỉ nhé!", nam diễn viên chia sẻ.

Sau hơn hai năm gắn bó, NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh chia sẻ bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ diễn ra tháng 9.

Trong bộ ảnh, Thùy Anh lựa chọn thiết kế váy cưới cúp ngực, phần thân trên mang phom dáng corset ôm sát, kết hợp tùng váy độc đáo, tôn lên vóc dáng nữ tính và quyến rũ. Ngọc Quỳnh xuất hiện lịch lãm với những bộ vest mang gam màu đen và xanh rêu.

NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh đã có hơn 2 năm đồng hành bên nhau. Nam diễn viên cho biết điều anh trân trọng nhất trong mối quan hệ của cả hai chính là sự thấu hiểu và sẻ chia. "Tôi và Thùy Anh đồng hành với nhau trong mọi điều của cuộc sống. Điều quan trọng trong một mối quan hệ là phải hiểu nhau. Khi đã hiểu nhau, chúng ta có thể hỗ trợ đối phương rất nhiều. Còn nếu không hiểu nhau thì dù có muốn hỗ trợ, người kia cũng chưa chắc sẵn sàng đón nhận", Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Mối quan hệ của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đều từng trải qua những biến cố trong hôn nhân. Nam nghệ sĩ là cha của ba người con, còn Thùy Anh có một con trai riêng.

Về người bạn đời, Thùy Anh cho biết Ngọc Quỳnh là người chu đáo và luôn biết cách chăm lo cho gia đình. Bên cạnh công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, nữ diễn viên còn kinh doanh nên phần lớn việc nhà được Ngọc Quỳnh chủ động san sẻ.

"Anh ấy rất biết cách chăm sóc gia đình. Hiện tại, ngoài công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi còn kinh doanh nên khá bận rộn. Vì vậy, việc nhà gần như anh lo hết. Đó là điều khiến tôi rất ấm lòng. Mỗi lần trở về nhà, tôi luôn có cảm giác mình được chăm sóc, được sẻ chia và có một người thực sự đồng hành bên cạnh", Thùy Anh tâm sự.

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh đều đã trải qua những đổ vỡ và có con riêng. Ngọc Quỳnh có 3 người con và 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong khi Thùy Anh có một con trai 15 tuổi. Theo Thùy Anh, chính những trải nghiệm đó đã giúp cả hai càng trân trọng hơn giá trị của sự thấu hiểu, bao dung và sẻ chia. Họ đồng điệu trong cách nhìn nhận cuộc sống, cùng vun đắp một mối quan hệ bình yên và chuẩn bị bước sang một chặng đường mới bên nhau.

Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2024 và thường xuyên đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống thường ngày. Cùng làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, họ có nhiều điểm chung trong quan điểm sống và niềm đam mê dành cho sân khấu, từ đó tạo nên sự gắn kết bền chặt.

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Thùy Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như: Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu, Hai trái tim vàng, Nhà trọ Balanha…

Ở lĩnh vực sân khấu, diễn viên từng giành huy chương Vàng với vai Thoan trong vở "Đêm trăng Đầm Hạ", huy chương Bạc với vai Hai Liên trong "Bỉ vỏ"... Ngoài đời, nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ.