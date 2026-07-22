Cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây chú ý khi đi biển Đà Nẵng

Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn GĐXH - Phương Oanh không ngại để mặt mộc trước khán giả, sau đó, cô tự trang điểm để "lột xác", trở thành quý cô trẻ trung, xinh đẹp.

Cũng như nhiều gia đình sao Việt khác, Phương Oanh mới đây cho cặp song sinh Jimmy - Jenny đi nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Đà Nẵng. Nữ chính "Hương vị tình thân" hạnh phúc khi được ngắm nhìn các con chơi ở bãi biển.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui chơi trên bãi biển riêng tư.

Kể từ khi chào đón cặp song sinh Jimmy và Jenny, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh có nhiều thay đổi. Hai bé không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cặp song sinh đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín hình ảnh con, Phương Oanh khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé. Từ những bữa ăn, giờ vui chơi, những chuyến du lịch cho đến các cột mốc phát triển đầu đời đều được nữ diễn viên lưu giữ và đăng tải, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Jimmy được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài điềm đạm, tình cảm và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, cô em gái Jenny lại gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Hai bé sở hữu những nét đáng yêu riêng nhưng đều thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ.

2 bé được trải nghiệm kỳ nghỉ hè vui vẻ bên mẹ.

Càng lớn, Jimmy và Jenny càng bộc lộ sự lanh lợi, biểu cảm phong phú cùng khả năng tương tác tự nhiên trước ống kính. Mỗi đoạn video hay bộ ảnh được Phương Oanh chia sẻ đều nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Nhiều khán giả nhận xét Jimmy sở hữu phong thái điềm tĩnh, trong khi Jenny lại rất dạn dĩ và thường tạo ra những biểu cảm hài hước khiến người xem thích thú. Sự khác biệt trong tính cách của hai bé càng khiến cặp song sinh trở nên đặc biệt và được yêu mến.

Phương Oanh và cặp song sinh đáng yêu.

Không ít người hâm mộ còn dự đoán Jimmy và Jenny sẽ sớm trở thành những "ngôi sao nhí" nếu tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động phù hợp. Tuy nhiên, Phương Oanh nhiều lần cho biết cô mong các con có tuổi thơ trọn vẹn, được phát triển tự nhiên trước khi nghĩ đến bất kỳ định hướng nào trong tương lai.

Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.

Phương Oanh lại gây chú ý GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.



