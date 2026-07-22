Nữ võ sĩ taekwondo gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Nói về dự định năm 2026, Kim Châu cho biết mục tiêu của cô là tiếp tục rèn sự tự tin, dám thử thách bản thân nhiều hơn và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. "Tôi mong bản thân sẽ trở thành phiên bản tốt nhất, không chỉ về hình ảnh mà còn về tri thức và giá trị bên trong", nữ sinh ngành tài chính - ngân hàng chia sẻ.