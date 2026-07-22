Nữ võ sĩ taekwondo gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Nguyễn Thị Kim Châu, nữ sinh ngành tài chính - ngân hàng và võ sĩ taekwondo, đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô chia sẻ về hành trình và ước mơ lan tỏa giá trị tích cực.
Diệu (Quỳnh Châu) sốc khi đối diện với 'tiểu tam' đang mang bầuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Diệu không thể ngờ rằng cô gái mang bầu đang đối diện với mình trong bệnh viện lại là "tiểu tam" từng phá nát gia đình cô.
Minh Hằng nhận tin vui dịp Halloween năm nayXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau khi gây chú ý tại buổi khai máy khi công bố dàn diễn viên tham gia dự án như Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh,… "Mẹ Mìn" ấn định ngày ra rạp vào 23/10/2026.
Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tuấn nhận định quy mô khu vực ẩn náu của A Gôn là rất lớn, đủ sức chứa hàng trăm người bám trụ trong thời gian dài.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây chú ý khi đi biển Đà NẵngGiải trí -
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh mới đây lại được mẹ cho đi biển ở khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Đà Nẵng.
Trấn Thành lên tiếng sau khi lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giớiGiải trí -
GĐXH - Trấn Thành mới đây khiến MXH bất ngờ khi lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Ngay lập tức chính chủ đã phải lên tiếng.
Vân Hugo gọi chồng đại gia là 'người tình kiếp trước'Giải trí -
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật chồng doanh nhân, Vân Hugo đã dành những lời chúc ngọt ngào gửi đến chồng. Qua những hình ảnh được người đẹp chia sẻ, khán giả có thể cảm nhận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn của cô.
Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Con gái Jennifer Phạm du ngoạn Đan Mạch cùng bố mẹ, 13 tuổi đã cao lớn vượt trộiGiải trí -
GĐXH - Bé Na - con gái Jennifer Phạm mới 13 tuổi đã ra dáng thiếu nữ và gây ấn tượng bởi sắc vóc cao lớn vượt trội.
Lương Nguyệt Anh chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 36Câu chuyện văn hóa -
Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh cho biết sau khi đón cặp song sinh ở tuổi 36, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Trấn Thành được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 dành cho namGiải trí -
GĐXH - Trấn Thành vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 dành cho nam.