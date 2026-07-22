Nữ võ sĩ taekwondo gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ tư, 16:32 22/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Nguyễn Thị Kim Châu, nữ sinh ngành tài chính - ngân hàng và võ sĩ taekwondo, đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô chia sẻ về hành trình và ước mơ lan tỏa giá trị tích cực.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Sau chuỗi ngày hội tuyển sinh tại một số trường đại học trên cả nước, Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút nhiều hồ sơ đăng ký. 5 đại diện đến từ TP.HCM mang đến những màu sắc riêng, trong đó, đáng chú ý là nữ võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Kim Châu sinh năm 2006, cao 1m74, là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Kim Châu từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam. 

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Cô có nhiều năm theo đuổi taekwondo và giành giải Nhất Taekwondo đối kháng cấp quận năm 2023, giải Ba Taekwondo đối kháng cấp thành phố năm 2023 cùng giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp thành phố năm 2022.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

“Võ thuật mang lại cho tôi sức mạnh, giúp tôi rèn luyện được ý chí, sự kiên nhẫn và tinh thần dám vượt qua khó khăn, thử thách. Song song đó là tinh thần đồng đội, đoàn kết và tư duy làm việc nhóm. Thể thao giúp tôi có sức khoẻ tốt, thân hình cân đối và có một tinh thần luôn lạc quan”, Kim Châu chia sẻ.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

"Đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi mong muốn được học hỏi, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực", Kim Châu chia sẻ.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Trước khi bước vào cuộc thi nhan sắc, Kim Châu đã quen với nhịp sống tự lập, từng làm mẫu ảnh, PG, quay TVC,…

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

"Những trải nghiệm đó giúp mình biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn, học cách làm đẹp, giữ hình ảnh và đặc biệt là tự tin hơn trước ống kính cũng như trước đám đông. Tôi dần hiểu rằng ngoại hình quan trọng, nhưng thần thái và sự tự tin mới là điều quyết định", Kim Châu chia sẻ.

Nữ sinh taekwondo Nguyễn Thị Kim Châu xuất sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Nói về dự định năm 2026, Kim Châu cho biết mục tiêu của cô là tiếp tục rèn sự tự tin, dám thử thách bản thân nhiều hơn và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. "Tôi mong bản thân sẽ trở thành phiên bản tốt nhất, không chỉ về hình ảnh mà còn về tri thức và giá trị bên trong", nữ sinh ngành tài chính - ngân hàng chia sẻ.

 

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