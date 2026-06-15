Chồng nghỉ hưu, tôi mất luôn khoảng trời riêng

Ngày con trai lấy vợ, tôi mới hiểu thế nào là hụt hẫng GĐXH - Người ta thường nói về nỗi vất vả khi nuôi con khôn lớn. Nhưng có lẽ ít ai nhắc đến một thử thách khác cũng khó khăn không kém. Đó là học cách chấp nhận khi con trưởng thành và rời khỏi vòng tay mình...

53 tuổi đi viện, tôi nhận ra bản thân không có nổi 5 triệu đồng của riêng mình GĐXH - Lần đầu tiên sau hơn 30 năm làm vợ, làm mẹ, tôi bắt đầu nghĩ về một câu hỏi mà trước đây chưa từng nghĩ tới: Nếu lỡ tôi mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa, tôi sẽ phải làm gì?