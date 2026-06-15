Nghỉ hưu rồi mới thấm: Điều đau nhất không phải nghèo mà là mất đi sự tôn trọng
GĐXH - Từng giữ vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp lớn, được cấp dưới nể trọng, nhưng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Tuổi thơ nghèo khó và hành trình vươn lên từ hai bàn tay trắng
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha mẹ qua đời từ khi còn nhỏ, tôi được ông bà nuôi dưỡng.
Dù cuộc sống thiếu thốn đủ bề, ông bà vẫn cố gắng cho tôi ăn học đến nơi đến chốn với hy vọng cháu mình có thể thay đổi số phận.
Những năm tháng đi học, tôi luôn nỗ lực hơn bạn bè đồng trang lứa. Ban ngày đến trường, ngoài giờ học tôi làm đủ việc để trang trải chi phí. Nhờ vậy, thành tích học tập luôn thuộc nhóm dẫn đầu.
Sau khi đỗ đại học chuyên ngành kinh tế, tôi mang theo khát vọng đổi đời lên thành phố. Những năm sinh viên là quãng thời gian đầy khó khăn nhưng cũng giúp tôi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống quý giá.
Khởi nghiệp thất bại nhưng tìm được cơ hội mới
Ra trường, tôi cùng một số người bạn góp vốn thành lập công ty sản xuất bánh kẹo. Khi ấy ai cũng mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tin vào thành công.
Tuy nhiên, kinh nghiệm thương trường còn hạn chế khiến công việc kinh doanh nhanh chóng rơi vào bế tắc. Chỉ sau hai năm hoạt động, doanh nghiệp phá sản.
Khoảng thời gian đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Không còn vốn liếng, tôi phải đi tìm việc khắp nơi để mưu sinh.
May mắn thay, một chủ xưởng gỗ đã nhận tôi vào làm dù tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Từ những công việc đơn giản nhất như chà nhám, lựa gỗ hay gia công sản phẩm, tôi đều học hỏi một cách nghiêm túc. Nhờ nền tảng kinh tế và khả năng quản lý, tôi nhiều lần đưa ra những đề xuất giúp doanh nghiệp tăng doanh thu.
Dần dần, tôi được ông chủ tin tưởng giao thêm trách nhiệm và trở thành một trong những nhân sự chủ chốt của công ty.
Những năm tháng huy hoàng trước khi nghỉ hưu
Suốt nhiều thập kỷ làm việc, tôi chứng kiến công ty phát triển từ một xưởng sản xuất quy mô nhỏ thành doanh nghiệp lớn.
Từ người công nhân bình thường, tôi bước lên vị trí quản lý cấp cao. Hàng trăm nhân viên làm việc dưới quyền, mọi quyết định quan trọng đều có sự tham gia của tôi.
Khoảng thời gian ấy, tôi được nhiều người kính trọng. Đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón và nể phục.
Tôi từng nghĩ những thành quả đó sẽ là nền tảng để bản thân có một tuổi già bình yên sau khi nghỉ hưu. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều khó lường.
Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của biến cố
Khi tôi bước sang tuổi 60, người sáng lập công ty qua đời và quyền điều hành được chuyển cho các con trai.
Sự thay đổi ban lãnh đạo kéo theo những thay đổi lớn về nhân sự. Những người gắn bó lâu năm lần lượt rời đi. Các nhân sự kỳ cựu không còn được coi trọng như trước.
Tôi cố gắng ở lại thêm vài năm nhưng khoảng cách về tư duy quản lý ngày càng lớn. Sau nhiều lần bất đồng quan điểm, tôi cũng chính thức nghỉ hưu ở tuổi 65.
Lúc đó, tôi nghĩ mình đã hoàn thành trách nhiệm với công việc và có thể dành phần đời còn lại để nghỉ ngơi bên gia đình. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.
Sau khi nghỉ hưu, toàn bộ tiền tích lũy đều dành để giúp con
Những năm đầu sau khi nghỉ hưu khá yên bình. Tôi dành thời gian chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống.
Biến cố xuất hiện khi con trai cả làm ăn thua lỗ, gánh khoản nợ lớn. Cùng lúc đó, con gái út đổ vỡ hôn nhân và phải gửi con cho vợ chồng tôi chăm sóc để đi nơi khác lập nghiệp.
Không đành lòng nhìn các con khốn khó, tôi quyết định bán một mảnh đất cùng phần lớn tài sản tích lũy trong nhiều năm để hỗ trợ chúng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sau những lần giúp đỡ ấy, khoản tiền dưỡng già gần như không còn lại bao nhiêu. Tôi nhận ra rằng tuổi già của mình sẽ không thể an nhàn như dự tính ban đầu.
Tuổi 70 đi làm bảo vệ để kiếm tiền nuôi cháu
Không muốn trở thành gánh nặng cho con cái, tôi chủ động tìm việc làm. Ở tuổi 70, cơ hội nghề nghiệp rất hạn chế. Cuối cùng, tôi xin được công việc bảo vệ tại một siêu thị, phụ trách khu vực giữ xe cho khách.
Mức lương không cao nhưng đủ để trang trải sinh hoạt và phụ giúp việc học hành của cháu.
Công việc này đòi hỏi phải đứng ngoài trời nhiều giờ, bất kể nắng nóng hay mưa gió. Điều khiến tôi khó thích nghi nhất không phải sự vất vả mà là cảm giác bị đối xử khác hẳn so với trước đây.
Có những người quản lý chỉ đáng tuổi con cháu nhưng thường xuyên quát mắng nhân viên lớn tuổi. Không ít lần tôi phải im lặng chịu đựng để giữ công việc.
Một lần sơ ý làm xe khách bị nghiêng đổ, tôi lập tức dựng lại và xin lỗi. Dù chiếc xe không hề hư hỏng nhưng vị khách trẻ tuổi vẫn lớn tiếng trách móc, thậm chí gọi tôi là người vô dụng. Tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Nếu là nhiều năm trước, có lẽ tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng ở tuổi này, tôi hiểu rằng đôi khi sự nhẫn nhịn còn quan trọng hơn lòng tự ái.
Bài học lớn nhất sau khi nghỉ hưu
Nhìn lại cuộc đời, tôi nhận ra thành công trong quá khứ không phải là tấm vé bảo đảm cho một tuổi già hạnh phúc.
Con người có thể chuẩn bị cho tương lai bằng tiền bạc, kinh nghiệm và các mối quan hệ, nhưng không ai có thể dự đoán hết những biến cố sẽ xảy ra.
Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình sẽ được sống những năm tháng thanh thản. Thế nhưng cuộc đời lại giao cho tôi những thử thách khác.
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Bởi ít nhất mình còn đủ sức khỏe để lao động, còn có cơ hội chăm sóc cháu và tiếp tục sống có ích.
Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là chúng ta từng đứng ở vị trí nào, mà là khi cuộc đời đổi thay, chúng ta có đủ bản lĩnh để tiếp tục bước đi hay không.
Theo Toutiao
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