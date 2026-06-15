Cho anh họ ở nhờ lúc khó khăn, 15 năm sau tôi muốn bán nhà phải ra tòa mới đòi lại được

Sinh ra ở một vùng quê nghèo, tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày tháng vất vả mưu sinh.

Khi bạn bè còn cắp sách đến trường, tôi đã phải làm đủ nghề từ phụ việc ở xưởng may đến làm thuê tại xưởng gỗ trong làng để phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống dần ổn định hơn. Tôi mở một quán ăn sáng gần cổng trường cấp hai trong thị trấn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, quán lúc nào cũng đông khách. Mỗi năm, vợ chồng tôi tiết kiệm được hơn 100.000 NDT.

Đến năm 2000, sau nhiều năm tích góp, chúng tôi mua được một căn nhà hơn 80m² với ba phòng ngủ tại thị trấn. Đó là thành quả lớn nhất của gia đình lúc bấy giờ.

Anh họ yêu cầu tôi phải chia một nửa số tiền bán nhà thì gia đình anh mới đồng ý dọn đi. Ảnh minh họa

Quyết định cho anh họ ở nhờ vì tình thân

Khoảng 5 năm sau, khi nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng, vợ chồng tôi quyết định đưa các con lên Quảng Châu sinh sống và kinh doanh. Vì công việc bận rộn nên chúng tôi hiếm khi quay về quê, căn nhà cũ gần như bị bỏ trống.

Nhiều người khuyên tôi cho thuê để có thêm thu nhập nhưng tôi không đồng ý. Tôi luôn nghĩ rằng tài sản của mình cứ để đó, khi nào cần sẽ sử dụng.

Năm 2008, nghe tin người anh họ gặp khó khăn về chỗ ở, tôi chủ động đề nghị anh cùng gia đình chuyển đến sống trong căn nhà này.

Tháng đầu tiên, anh họ có ý định gửi tiền thuê nhà nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi giúp anh không phải vì tiền bạc mà đơn giản chỉ muốn san sẻ khó khăn với người thân.

Để cảm ơn, thỉnh thoảng anh chị gửi cho gia đình tôi ít rau củ hay vài con gà do chính tay họ nuôi trồng. Những món quà quê mộc mạc ấy khiến tôi cảm thấy tình thân ngày càng gắn bó.

Trong suốt thời gian sinh sống tại đây, anh họ nhiều lần thông báo về việc sửa lại mái nhà, quét sơn hay thay thế một số hạng mục xuống cấp. Vì biết kinh tế anh chị không khá giả, tôi thường chủ động gửi tiền hỗ trợ chi phí sửa chữa.

15 năm ở miễn phí và đòi chia hơn nửa tỷ đồng khi chuẩn bị bán nhà

Thời gian trôi qua rất nhanh. Anh chị sống trong căn nhà của tôi suốt 15 năm.

Đến năm 2023, con gái thứ hai của tôi có nguyện vọng đi du học. Chi phí học tập khá lớn nên sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định bán căn nhà ở quê để lấy tiền hỗ trợ con thực hiện ước mơ.

Ngay khi đưa ra quyết định, tôi gọi điện thông báo trước cho anh họ để gia đình anh có thời gian tìm nơi ở mới. Thậm chí, tôi còn dự định hỗ trợ thêm một khoản tiền để anh chị ổn định cuộc sống sau khi chuyển đi.

Thế nhưng phản ứng của anh họ lại không như tôi nghĩ.

Một tháng sau, khi đưa khách đến xem nhà, tôi phát hiện gia đình anh vẫn chưa chuyển đi. Ban đầu, tôi cho rằng có lẽ anh chị chưa tìm được nơi ở phù hợp nên không thúc ép. Nhưng khi hỏi rõ, tôi hoàn toàn sững sờ.

Anh họ cho rằng suốt 15 năm qua, gia đình anh đã bỏ công sức bảo quản, sửa chữa và cải tạo căn nhà. Theo anh, nếu không có những đóng góp đó thì căn nhà khó có thể giữ được giá trị hiện tại.

Vì vậy, anh yêu cầu tôi phải chia một nửa số tiền bán nhà, tương đương 150.000 NDT (hơn 582 triệu đồng), thì gia đình anh mới đồng ý dọn đi.

Ra tòa để bảo vệ quyền bán nhà hợp pháp của mình

Yêu cầu này khiến tôi không khỏi phẫn nộ.

Tôi đã cho ở miễn phí suốt nhiều năm. Mỗi lần sửa chữa lớn nhỏ đều có sự hỗ trợ tài chính từ phía tôi. Vậy mà đến lúc cần bán chính căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình, tôi lại bị yêu cầu chia một khoản tiền khổng lồ.

Không muốn vì chuyện tiền bạc mà anh em trong gia đình trở mặt, tôi đã nhiều lần ngồi lại thương lượng. Một số người thân cũng đứng ra hòa giải nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Trong khi thời hạn đóng học phí du học của con gái ngày càng cận kề, tôi buộc phải lựa chọn con đường cuối cùng là nhờ pháp luật can thiệp.

Sau quá trình giải quyết, cơ quan chức năng xác định căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi và yêu cầu gia đình anh họ phải trả lại nhà.

Cuối cùng, tôi cũng bán được căn nhà để lo cho tương lai của con gái.

Bài học đắt giá sau một lần giúp người thân

Dù giành được phần thắng về mặt pháp lý, tôi vẫn cảm thấy buồn vì mối quan hệ anh em họ hàng gần như không thể hàn gắn như trước.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi không hối hận vì đã giúp đỡ người thân trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng lòng tốt thôi là chưa đủ.

Bất kỳ sự hỗ trợ nào liên quan đến tài sản, đặc biệt là nhà cửa, cũng cần được thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu bằng văn bản hoặc giấy tờ cụ thể. Điều đó không phải vì thiếu niềm tin, mà để bảo vệ quyền lợi cho tất cả các bên và tránh những hiểu lầm đáng tiếc về sau.

Đôi khi, một thỏa thuận minh bạch ngay từ đầu chính là cách tốt nhất để giữ gìn tình thân lâu dài.

* Bài viết là chia sẻ của anh Hứa (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.