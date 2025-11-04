Sau khi nghỉ hưu, mẹ tôi bán nhà mua 4 căn hộ chung cư: Ai cũng sốc trước bài toán kinh tế táo bạo của bà

Trước khi nghỉ hưu: Từ đồng lương giáo viên đến người phụ nữ biết làm chủ kinh tế

Mẹ tôi đang từ một giáo viên giỏi dạy trường chuyên, xong vì muốn có thời gian chăm sóc gia đình, mẹ tôi đành hy sinh xin về dạy 1 trường gần nhà.

Suốt hơn 30 năm đứng lớp, đồng lương của mẹ chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Nhưng điều khiến mọi người nể phục là cách bà quản lý gia đình và đồng tiền của mình: chuẩn mực, chặt chẽ và có tầm nhìn.

Ảnh minh họa.

Với quen điểm của mẹ tôi: "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Thu nhập của bố mẹ chỉ là dựa vào đồng lương ít ỏi, nhưng mẹ biết chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và biết đầu tư đúng lúc.

Cụ thể, mỗi tháng nhận lương, mẹ đều phân bổ rõ ràng: một phần cho sinh hoạt, một phần cho con cái, phần còn lại là tiết kiệm bắt buộc.

Mẹ nghĩ lại: Cũng may cuộc sống bình yên, sức khỏe của bố mẹ cũng tốt nên... không phải chi tiêu những khoản phát sinh lớn.

Sở thích của mẹ trước nghỉ hưu là... tích vàng

Thời trẻ, khi bạn bè thích sắm sửa váy áo, nhưng sau mỗi tháng lượng, bà lại âm thầm ra tiệm vàng mua từng chỉ vàng lẻ để ống tiết kiệm. Bà nói vui: "Không có tiền làm ăn lớn thì mình đầu tư bằng vàng – vừa nhỏ, vừa chắc, vừa giữ được giá."

Nhiều người cười, cho rằng mẹ mình "tằn tiện quá mức". Nhưng mấy chục năm sau, chính những đồng tiền lặng lẽ ấy lại giúp gia đình mình có những chuyển biến lớn.

Ảnh minh họa.

May mắn từ vàng sang đất: Nền móng cho tuổi hưu an nhàn

Khi đã tích cóp đủ một khoản, mẹ mình nhen nhóm ý tưởng mua đất. Bà bán toàn bộ số vàng tích cóp được để mua mảnh đất nhỏ ở vùng ven Hà Nội.

Khi ấy, đất còn rẻ, xung quanh toàn đồng ruộng. Ai cũng ngạc nhiên với quyết định của mẹ, nhưng mẹ vẫn khắng khăng: "Đất thì không sinh thêm được, người thì ngày càng đông. Cứ để đó, mai sau biết đâu có cơ hội."

Và đúng như linh cảm của mẹ, vài năm sau, khu đất ấy lọt vào quy hoạch thương mại. Bố mẹ mình được đền bù một khoản tiền lớn.

Từ khoản đền bù đó, bà quyết định mua một căn nhà liền kề ở Hà Nội. Lúc đầu, mẹ tính đây sẽ là nơi gắn bó của gia đình sau khi bố mẹ nghỉ hưu.

Ảnh minh họa

Sau nghỉ hưu, mọi thứ có thể thay đổi

Sau khi cả bố mẹ nghỉ hưu, cũng đến lúc anh em mình đến tuổi lập gia đình. Sống cùng 3 thế hệ trong một gia đình sẽ không tránh khỏi va chạm, mẹ mình lo nhất là cuộc sống sau này "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Khi thị trường bất động sản bắt đầu nóng lên, mẹ lại tiếp tục quan sát. Mẹ nhận ra xu hướng người dân chuyển sang ở chung cư ngày càng mạnh. Và với sự sắc sảo vốn có, mẹ bàn với với bố: "Nhà liền kề đang được giá, hay mình bán, chia nhỏ đầu tư để cả hai con đều có phần, lại còn phòng thân tuổi già."

Không ai ngờ, chính quyết định ấy lại mở ra một giai đoạn sung túc hơn. Bố mẹ mình quyết định bán căn nhà liền kề. Số tiền đó mẹ mua luôn 4 căn hộ chung cư trong cùng 1 tòa nhà.

Mẹ dự tính: 2 căn chia đều cho 2 con, 1 căn để bố mẹ ở, và 1 căn cho thuê để lấy tiền chi tiêu thêm hàng tháng.

Ảnh minh họa

Bài toán sau khi nghỉ hưu: Lương hưu và tiền cho thuê căn hộ giúp mẹ tôi có cuộc sống đủ đầy, không phụ thuộc con cái

Không biết có ai tính toán như mẹ tôi không, nhưng với hiện tại, mẹ tôi cảm thấy toại nguyện. Bà tự thấy mình hạnh phúc vì được sống gần các con, có cơ hội quan tâm, chăm sóc lẫn nhau mà không phải chung đụng. Dù không giàu có như người khác, nhưng 2 đứa con, đứa nào cũng được hưởng tài sản của bố mẹ, không phải tranh chấp, hay bì tị gì nhau.

Giờ đây, ở tuổi nghỉ hưu, bố mẹ mình cũng không phải lo toan cơm áo như bao gia đình khác. Mỗi tháng, tiền hưu và tiền cho thuê căn hộ giúp bà có cuộc sống đủ đầy, không phụ thuộc con cái. Con cái ai cũng có nhà cửa ổn định, sum vầy bên bố mẹ mỗi dịp cuối tuần.

Người thân, bạn bè ai đến chơi cũng nói bố mẹ mình giỏi. Nhưng mẹ thì cho rằng: "Không phải giỏi, mà là cách lựa chọn cuộc sống... cộng với chút may mắn".



